ಇಡಿಯಿಂದ ಶಿವಂ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಶಿವಾನಂದ ನೀಲಣ್ಣವರ್ಗೆ ಸೇರಿದ 427 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಜಪ್ತಿ
ಕೃಷಿ ಜಮೀನು, ಬಂಗಲೆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸಿಡಿಎಸ್ಎಲ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದ 1.31 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರು ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 427.16 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಇಡಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ.
Published : October 31, 2026 at 4:35 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಶೇಕಡಾ 3% ಲಾಭಾಂಶ ನೀಡುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ಸುಮಾರು 2,459 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚಿಸಿದ ಪೋನ್ಜಿ ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಮೂಲದ ಶಿವಂ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಶಿವಾನಂದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ನೀಲಣ್ಣವರ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಒಟ್ಟು 427.16 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚರಾಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ (ED) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ, ಐಸಿಐಸಿಐ, ಐಡಿಎಫ್ಸಿ ಫಸ್ಟ್, ಕೋಟಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ, ಉಜ್ಜೀವನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿದ್ದ 367.77 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಫ್ಡಿಗಳು, 47 ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದ 44.37 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು, 13.68 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ 42 ಕೃಷಿ ಜಮೀನು, ಬಂಗಲೆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸಿಡಿಎಸ್ಎಲ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದ 1.31 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರು ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 427.16 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ED, Mangalore has provisionally attached movable and immovable properties worth ₹427.16 Crore, including bank balances, shares, bungalows, and agricultural land belonging to Shivanand Siddappa Neelannavar and associates under the PMLA, 2002 in connection with cheating public in the name of high returns.— ED (@dir_ed) October 31, 2026
ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಮಾಳಮಾರುತಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆ, ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆಗಳ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ಕೆಪಿಐಡಿ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಎಫ್ಐಆರ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ತನಿಖೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತ್ತು.
ಆರೋಪಿ ಶಿವಾನಂದ ನೀಲಣ್ಣವರ್ ಮತ್ತವರ ಸಹಚರರು ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗೋವಾ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ರೆಫರಲ್ ಏಜೆಂಟರನ್ನು ಲೀಡರ್ಗಳು ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಿ ಶೇಕಡಾ 0.5ರಷ್ಟು ಕಮಿಷನ್ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಠೇವಣಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೇ ರೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಒಟ್ಟು 35,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ಸುಮಾರು 2,459 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತ್ತು. ಹಳೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡಲು ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಿ ಬಹುಕೋಟಿ ವಂಚನೆ ಎಸಗಿತ್ತು.
ಈ ರೀತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಅಕ್ರಮ ಹಣವನ್ನು ಶಿವಾನಂದ ನೀಲಣ್ಣವರ್ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 185.95 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಭಾರಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ. ಇದಲ್ಲದೇ ಶ್ರೀಮಾತಾ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಧನಶ್ರೀ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸುಮಾರು 25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇಟ್ಟು, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ಪಡೆದು ಜಮೀನುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಗನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಶಿವಂ ಸೇವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಶಿವಂ ಲೈಫ್ಲೈನ್ ಹಾಗೂ ಶಿವಂ ಫುಡ್ಸ್ ಮುಂತಾದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಹೂಡಿಕೆದಾರರ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು 'ಚಾಂಪಿಯನ್' ಎಂಬ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೂ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಇಡಿ ವಿವರಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಳೆದ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಮತ್ತು ನಿಪ್ಪಾಣಿಯ 8 ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಮಗ್ರ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ಕೈಬರಹದ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಸುಮಾರು 2.02 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಹೊಂದಿದ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ಧ ಪಿಎಂಎಲ್ಎ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಇಡಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
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