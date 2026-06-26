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ಸಚಿವ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸಂಬಂಧಿ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಇ.ಡಿ ದಾಳಿ ಪ್ರಕರಣ: 5.5 ಕೋಟಿ ನಗದು ಸೇರಿ 13.30 ಕೋಟಿ ಚರಾಸ್ತಿ ಪತ್ತೆ, ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆ ವಶಕ್ಕೆ

ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸಂಬಂಧಿ ಮನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, 5.5 ಕೋಟಿ ನಗದು ಸೇರಿ 13.30 ಕೋಟಿ ಚರಾಸ್ತಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ಧಾರೆ.

ED MEGA RAID IN KARNATAKA
ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (ANI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 26, 2026 at 7:24 AM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣದಡಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಬಾಮೈದನ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಗಳ ನಿವಾಸ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 14 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಈ ವೇಳೆ 13.30 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚರಾಸ್ತಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ಧಾರೆ. ಅಕ್ರಮ ಎಸಗಲು ಬಳಸಿದ್ದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನಗಳು, ಲಂಚ ಲೆಕ್ಕ ಇಡಲು ಪುಸಕ್ತ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲಾತಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿರುವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸಹೋದರಿ ಪತಿ ವೈ.ಡಿ.ಮಂಜುನಾಥ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರರ ವಿರುದ್ದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಆಧರಿಸಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಪಿಎಂಎಲ್ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಬುಧವಾರ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು ಹಾಗೂ ಬೆಳಗಾವಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ 14 ಕಡೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಮಂಜುನಾಥ್ ಮನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಾಲಕ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಗಳ ನಿವಾಸಗಳಲ್ಲಿ 5.5 ಕೋಟಿ ನಗದು, 7.8 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನ, 3.3 ಲಕ್ಷದ ಬೆಲೆಯ ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 13.30 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಣ ಸಂಪಾದನೆಗಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮಾರ್ಗ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಮದ್ಯದಂಗಡಿಗಳ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಲು ಹಾಗೂ ಹೊಸದಾಗಿ ನವೀಕರಣ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಲಂಚ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಪ್ರತಿ ಮದ್ಯದಂಗಡಿಗಳಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತಿತ್ತು. ಅಕ್ರಮದಿಂದ ಬಂದ ಹಣವನ್ನ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಒಂದೆಡೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ವಿತರಣೆಯಾಗುತಿತ್ತು. ಸ್ವೀಕಾರ ಹಾಗೂ ವಿತರಣೆಯಾಗುವ ಹಣ ಲೆಕ್ಕ ಇಡಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲೆಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮದ್ಯದಂಗಡಿಗಳ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯಲು ಹಾಗೂ ನವೀಕರಣ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅಕ್ರಮದಿಂದ ಬಂದ ಹಣವನ್ನ ಬೇನಾಮಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಚರ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಟ್ಯಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ನಗದು ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿರುವುದು ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅಕ್ರಮ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಜಗದೀಶ್ ನಾಯಕ್ ಕೆ.ಎಂ. ಹಾಗೂ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಅವರು ಪಾಲುದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇ.ಡಿ.ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ಧಾರೆ.

ದಾಳಿ ವೇಳೆ ಅಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲಾತಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳು, ಲಂಚ ವಿತರಣೆ ಲೆಕ್ಕದ ಪುಸ್ತಕ, ಆಸ್ತಿ ದಾಖಲಾತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇ.ಡಿ. ತನ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

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ED RAID ON MINISTER RELATIVE
ED MEGA RAID IN KARNATAKA
ಇಡಿ ದಾಳಿ ಪ್ರಕರಣ
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