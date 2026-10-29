ಫೆಮಾ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ನೂರಾರು ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದೇಶಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ರಿಪ್ಟೊ ಕರೆನ್ಸಿ ಕಂಪನಿ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ದಾಳಿ
ಫೆಮಾ ಕಾಯ್ದೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಗಾಳಿ ತೂರಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ವಹಿವಾಟು ಆರೋಪ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದೆ.
Published : October 29, 2026 at 8:53 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ನೂರಾರು ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದೇಶಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯ (ಫೆಮಾ) ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿದ್ದ ಕ್ರಿಪ್ಟೊ ಕಂಪನಿಯೊಂದರ ಮೇಲೆ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ) ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅಕ್ರಮ ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟು ಆಧರಿಸಿ ಅ.27ರಂದು ಕ್ರಿಪ್ಟೊ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ವೇದಿಕೆಯಾದ ಮುದ್ರೆಕ್ (Mudrex) ಸೈಬರ್ ಡಾಟ್ ಮನಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಒಡೆತನದ ಕಂಪನಿ ಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಚೇರಿ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಇಡಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಫೆಮಾ ಕಾಯ್ದೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಗಾಳಿ ತೂರಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ವಹಿವಾಟು ಆರೋಪ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿತ್ತು.
ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಆರ್ಪಿಎಫ್ ಎಎಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್' ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯು "Mudrex" ಹಾಗೂ "Saber.money" ಎಂಬ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ನಿಯಮಬಾಹಿರ ವಿದೇಶಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. ಈ ದೂರುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು.
ಇಡಿ ನಡೆಸಿದ ರಹಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಹಾಗೂ ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ಭಾರಿ ಅಕ್ರಮ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಆರ್ಬಿಐ) ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅಧಿಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು, ಯುಸ್ಡಿಟಿ ಹಾಗೂ ಯುಎಸ್ಡಿಸಿ ನಂತಹ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕಾಯಿನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಹಣ ರವಾನಿಸುವ ಜಾಲ ರೂಪಿಸಿತ್ತು.
ಆರ್ಬಿಐನಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದಿದ್ದರೂ, ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಗಡಿಯಾಚೆಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು. ರೂಪಾಯಿ, ಡಾಲರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕರೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ನಗದೀಕರಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡುವ ಅನಧಿಕೃತ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ, ದೇಶದ ಹಣಕಾಸು ಭದ್ರತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದಿರುವುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತನಿಖೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
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