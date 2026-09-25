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ಅಟ್ಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪೆನಿ ಮೇಲೆ ಇ.ಡಿ ದಾಳಿ: ₹7.52 ಲಕ್ಷ ನಗದು, ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ವಶಕ್ಕೆ

ಅಟ್ಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪೆನಿ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿರುವ ಇ.ಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಕ್ರಮ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಆರೋಪದಡಿ 7.52 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಹಾಗೂ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

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ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (X@dir_ed)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 25, 2026 at 9:58 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಕದ್ದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಖರೀದಿಸಿ ಈ ಮೂಲಕ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಆರೋಪದಡಿ ಅಟ್ಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪೆನಿ ಹಾಗೂ ಕಂಪೆನಿಗೆ ಸೇರಿದ ಇತರರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇ.ಡಿ)ವು ಶೋಧ ವೇಳೆ 7.52 ಲಕ್ಷ ನಗದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಯ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿರುವುದಾಗಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮೂಲಕ ವಾಮಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಆರೋಪ ಸಂಬಂಧ ಈ ಹಿಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದವು. ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಬಯಲಾದ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಸೇರಿದಂತೆ 16 ಕಡೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೆ.23 ಮತ್ತು 24ರಂದು ಇ.ಡಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಕಂಪೆನಿಯ ಷೇರುದಾರರು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ನಿವಾಸ ಹಾಗೂ ಕಚೇರಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಕದ್ದ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿ ಆರೋಪದಡಿ ಕಂಪೆನಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದ ಪಿ.ಎಸ್.ಆಯುಬ್ (ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಬಾಬು) ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಾದ ಒಬೆದುಲ್ಲಾ ಎ.ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಮಾನ್, ಆರ್ಬಿನ್ ತಾಜ್ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇ.ಡಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿರುವ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಬಾಬು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ದಾಳಿ ವೇಳೆ ತನಿಖೆ ಸಹಕರಿಸದೆ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೂ, ಕಂಪೆನಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೂ ಸಿಗಕೂಡದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಇ.ಡಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಅಕ್ರಮವೆಸಗಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿ, ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲದೆ, 7.52 ಲಕ್ಷ ನಗದು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇ.ಡಿ.ಹೇಳಿದೆ.

ದಾಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಬಾಬು, ಸಿಎಂ ಆಗಮನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯೂರಿನ ಮಾದರ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಅವರ ಮಠದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಕಂಪೆನಿ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿರುವುದು ನಿಜ. ನಾನು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಕಂಪೆನಿಯ ಷೇರುದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪೆನಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಇ.ಡಿ ದಾಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

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ED SEIZED GOLD SILVER
BENGALURU
ಅಟ್ಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪೆನಿ
DIRECTORATE OF ENFORCEMENT
ED RAIDS ATTICA GOLD

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