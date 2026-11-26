ಓಜೋನ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಸೇರಿದ ₹702.70 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ ED
ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಓಜೋನ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಸೇರಿದ 702.70 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 26, 2026 at 10:44 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಮನೆ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ವಂಚಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇ.ಡಿ) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಓಜೋನ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಸೇರಿದ 702.70 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಲಾಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಸಿಬಿಐ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ ವಂಚನೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಎಫ್ಐಆರ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇ.ಡಿ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (ಪಿಎಂಎಲ್ಎ) ಯಡಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಸಬ್ವೆನ್ಷನ್, ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಜೀರೋ-ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ನಂತಹ ಆಕರ್ಷಕ ಯೋಜನೆಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದ ಓಜೋನ್ ಗ್ರೂಪ್, ಅಕ್ವಾ-2, ಅವೆನ್ಯೂ, ಪ್ರೈಮ್, ಮೆಟ್ರೋಜೋನ್, WF-48 ಮತ್ತು ಪೋಲ್ಸ್ಟಾರ್ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಟ್ ನೀಡದೆ ಹಾಗೂ ಹಣವನ್ನೂ ವಾಪಸ್ ಮಾಡದೆ ಒಟ್ಟು 1,305.11 ಕೋಟಿ ರೂ. ವಂಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ED, Bengaluru has provisionally attached immovable properties worth ₹702.70 Crore under PMLA, 2002 against M/s Ozone Urbana Infra Developers Pvt. Ltd. and others in connection with cheating, criminal conspiracy, non-delivery of booked apartments and failure to refund homebuyers.— ED (@dir_ed) November 26, 2026
ಗ್ರಾಹಕರ ಹಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಳಸದೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆ, ಸಾಲ ತೀರಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಖರ್ಚುಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕಳೆದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4ರಂದು 423.37 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಸ್ತಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು 1,126 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇ.ಡಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
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