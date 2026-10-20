ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪುತ್ರಿಯಿಂದ ನಕಲಿ ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಪ್ರಕರಣ: ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡ ಇ.ಡಿ.
ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಸಾಹುಕಾರ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿಯ ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಡಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
Published : October 20, 2026 at 10:39 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ (ED) ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಸಾಹುಕಾರ್ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯೆ ಗೀತಾ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7 ರಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19 ರ ತನಕ ಇಡಿ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ನೀಡಿ ಆದೇಶ ನೀಡಿತ್ತು. ಸೋಮವಾರಕ್ಕೆ ಕಸ್ಟಡಿ ಅಂತ್ಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ನೀಡಿ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
ಈ ನಡುವೆ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇನ್ನೊಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇಡಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ 50 ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಿಸ್ತಾರಣಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಸಂಬಂಧ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಸಾಹುಕಾರ್ ಪುತ್ರಿ ಸುಮಾ ಸಾಹುಕಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ವಿಧಾನಸೌಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಇ.ಡಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ 3B ಮೀಸಲಾತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸುಮಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. 2025ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆದು 2026 ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾ ಸಾಹುಕಾರ್ ಹೆಸರು ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ 40 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಎಂದು ಸುಮಾ ನಮೂದು ಮಾಡಿದ್ದು, ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ ಸುಮಾ ತಂದೆಗೆ 2019ರಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹2,05,100 ಸಂಬಳ ಇತ್ತು. 2021 ರ ನಂತ್ರ 2,25,000 ರೂ. ಸಂಬಳ ಇತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಆದಾಯ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವುದು ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಪತ್ತೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಇ.ಡಿ. ತಿಳಿಸಿದೆ.
3Bಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು 6ರಿಂದ 8 ಲಕ್ಷ ಅದಾಯ ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅದಾಯ ಇದ್ದರೂ ನಕಲಿ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಅದಾಯ ಪತ್ರ ನೀಡಿರುವುದು ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
ಸಾಹುಕಾರ್ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಗೆ ನೇಮಕವಾದ ನಂತರ ಯಾವ ಯಾವ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಇಡಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಹಲವು ನೇಮಕಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಎಸಗಿರುವುದು ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, 2022 ರಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ ಆಗಿರುವ ನೇಮಕಾತಿ ವೇಳೆ ಹಲವಾರು ಅಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಇಡಿ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದು ಇನ್ನು ಏನೆಲ್ಲಾ ಅಕ್ರಮಗಳು ಹೊರಬೀಳಲಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
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