ಅಕ್ರಮ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣ: ಶಾಸಕ ವೀರೇಂದ್ರ ಸಹಚರರ ವಿರುದ್ಧ ಇ.ಡಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದೂರು

ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಶಾಸಕ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಪ್ಪಿ ಮೇಲಿನ ಅಕ್ರಮ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅವ್ಯವಹಾರ ಆರೋಪ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಅವರ ಸಹಚರರ ವಿರುದ್ಧ ಇ.ಡಿ.ಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 23, 2026 at 8:11 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಆನ್​ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಜೂಜಾಟ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಯಾಗಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಶಾಸಕ ಕೆ.ಸಿ.ವೀರೇಂದ್ರ ಪಪ್ಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಾಮೀಲಾಗಿದ ಆರೋಪದಡಿ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ(ಇ.ಡಿ.)ವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಶಾಸಕ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಪ್ಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ ಆರೋಪದಡಿ ಪೃಥ್ವಿ ಎನ್.ರಾಜ್, ಕೆ.ಸಿ.ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ಫೋನ್‌ಪೈಸಾ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಲಾಜಿಕ್‌ಫೋರ್ಜ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇ.ಡಿ. ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಕಿಂಗ್ 567, ಪ್ಲೇ 567 ಹಾಗೂ ಪ್ಲೇ ವಿನ್ 567 ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜಕರಿಂದ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ವಂಚನೆ ಎಸಗಿದ ಆರೋಪದಡಿ ಕಳೆದ ಆಗಸ್ಟ್​​​ನಲ್ಲಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಪ್ಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಹಚರರ ವಿರುದ್ಧ ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಸುಮಾರು 60 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇ.ಡಿ. ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು.

ಈ ವೇಳೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂ. ನಗದು, ಚಿನ್ನದ ಬಿಸ್ಕತ್​ ಹಾಗೂ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ತನಿಖೆ ಬಳಿಕ ಶಾಸಕ ವಿರೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಅಂದಾಜು 177.30 ಕೋಟಿ ಸ್ಥಿರ ಹಾಗೂ ಚರಾಸ್ತಿಯನ್ನು ಇ.ಡಿ. ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು.

ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಇರುವುದಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಹಣ ವಂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ವಿವಿಧ ಪೇಮೆಂಟ್ ಗೇಟ್‌ವೇ ಕಂಪೆನಿಗಳು ಮ್ಯೂಲ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವು ಎಂದು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅಕ್ರಮ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2,300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಈವರೆಗೂ 320 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಪೇಮೆಂಟ್ ಗೇಟ್ ಮೂಲಕ ಬಂದ ಹಣದಿಂದ ಆರೋಪಿಗಳು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇ.ಡಿ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ 23ರಂದು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಂ ರಾಜಧಾನಿ ಗ್ಯಾಂಗ್​ಟಕ್​ನಲ್ಲಿ ವಿರೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು. ತದನಂತರ, ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಡಿಸೆಂಬರ್​ನಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅವರಿಗೆ ಜಾಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿತ್ತು. ಜಾಮೀನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಶಾಸಕ ವೀರೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿ, ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದೂಡಿದೆ.

