ETV Bharat / state

ಆನ್‌ಲೈನ್ ರಮ್ಮಿ ಗೇಮಿಂಗ್‌ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಇ.ಡಿ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌: ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ದೂರು ದಾಖಲು

ಆನ್‌ಲೈನ್ ರಮ್ಮಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ವಂಚಿಸಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇ.ಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅಭಿಯೋಜನಾ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ed-files-prosecution-complaint-before-special-court-against-gameskraft-technologies
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (X@dir_ed)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 26, 2026 at 9:23 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: ಆನ್‌ಲೈನ್ ರಮ್ಮಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಹಣ ಗಳಿಸಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ(ಇ.ಡಿ)ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಯೋಜನಾ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗೇಮ್ಸ್‌ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್, ರಮ್ಮಿ ಟೈಮ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹಾಗೂ ಇವುಗಳ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ವಿಕಾಸ್ ತನೇಜಾ, ಪೃಥ್ವಿ ರಾಜ್ ಸಿಂಗ್, ದೀಪಕ್ ಸಿಂಗ್ ಅಹ್ಲಾವತ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಹಚರರನ್ನು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಹಲವು ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ (PMLA) ಇ.ಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತನಿಖೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇ.ಡಿ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ರಮ್ಮಿ ಕಲ್ಚರ್, ರಮ್ಮಿ ಪ್ರೈಮ್, ಪ್ಲೇ ಶಿಪ್ ರಮ್ಮಿ ಮತ್ತು ರಮ್ಮಿಟೈಮ್'ನಂತಹ ಆನ್‌ಲೈನ್ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ಬೃಹತ್ ದಂಧೆ ನಡೆಸಿರುವುದು ಬಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇ.ಡಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಇವರು ಶೇಕಡಾ 10ರಿಂದ 15ರಷ್ಟು ಕಮಿಷನ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಫೀ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಆಟಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ವಾತಾವರಣ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬದಲಿಗೆ 'ಬೋಟ್‌'ಗಳನ್ನು (ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳು) ಬಳಸಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಸೋಲುವಂತೆ ವಂಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ​ಜನರನ್ನು ಆಟಕ್ಕೆ ದಾಸರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಉಚಿತ ಬೋನಸ್, ರೆಫರಲ್ ಆಫರ್ ಹಾಗೂ ಪುಶ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಆಮಿಷ ಒಡ್ಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಗೆದ್ದ ಅಥವಾ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಹಣವನ್ನು ವಿತ್‌ಡ್ರಾ ಮಾಡಲು ಶೇಕಡಾ 5ರಿಂದ 10ರಷ್ಟು ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಮರಳಿ ಆಟದಲ್ಲೇ ತೊಡಗಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಇ.ಡಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಅನೇಕರು ತೀವ್ರ ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಘಟನೆಗಳೂ ವರದಿಯಾಗಿದ್ದವು.​ 2017-18ರಿಂದ 2025-26ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ಸುಮಾರು 19,984 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಮಿಷನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಗಳಿಸಿವೆ ಎಂದು ಇ.ಡಿ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.

ಈ ಅಕ್ರಮ ಹಣವನ್ನು ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಹಾಗೂ ಶೇರ್ ಬೈ-ಬ್ಯಾಕ್ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿ, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು, ಬಾಂಡ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಐಷಾರಾಮಿ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ವೈಟ್‌ ಮನಿ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

​ಪ್ರಸ್ತುತ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಆರೋಪಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಸುಮಾರು 2,401 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂದು ಇ.ಡಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆನ್​ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ವಂಚನೆ: EDಯಿಂದ ಗೇಮ್ಸ್​​ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕಂಪನಿಯ ₹1,906 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು

TAGGED:

GAMESKRAFT TECHNOLOGIES
BENGALURU
ಆನ್‌ಲೈನ್ ರಮ್ಮಿ ಗೇಮಿಂಗ್‌
RUMMY GAMES CASE
ED PROSECUTION COMPLAINT

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.