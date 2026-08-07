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ಶಿವಂ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಮಾಲೀಕ ಶಿವಾನಂದ ನೀಲಣ್ಣವರಗೆ ಇ.ಡಿ ಶಾಕ್: ಬೆಳಗಾವಿ ಸೇರಿ 3 ಕಡೆ ದಾಳಿ

ಶಿವಂ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಮಾಲೀಕ ಶಿವಾನಂದ ನೀಲಣ್ಣವರ ಸೇರಿ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಇಂದು ಇ.ಡಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ, ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದೆ.

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ಶಿವಾನಂದ ನೀಲಣ್ಣವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇ.ಡಿ ಶೋಧ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 7, 2026 at 8:44 PM IST

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ಬೆಳಗಾವಿ: ಹೆಚ್ಚು ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ಸಾವಿರಾರು ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಬಹುಕೋಟಿ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಶಿವಂ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮಾಲೀಕ ಶಿವಾನಂದ ನೀಲಣ್ಣವರ ಮತ್ತು ಸಹಚರರಿಗೆ ಇ.ಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಂದು ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಳಗಾವಿ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ, ಹುಕ್ಕೇರಿ ಸೇರಿ ಮೂರೂ ಕಡೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಬೆಳಗಾವಿ ಶಿವಬಸವ ನಗರದ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಶಿವಾನಂದ ನೀಲಣ್ಣವರ ಮನೆ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶಿವಂ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಎಂಡಿ ಸುಭಾಷ್ ನಂದರಗಿ ಮನೆ, ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಡಕುಂದ್ರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಾನಂದ ಪತ್ನಿ ಸಂಗಿತಾ ಅವರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಗೋವಾ ಇ.ಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡದಿಂದ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಶಿವಾನಂದ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ, ಬಾಮೈದ ಸಂಜು ಅವರನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ಹಣ ನೀಡುವ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂ. ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಶಿವಾನಂದ ನೀಲಣ್ಣವರ ಬಂಧನವಾಗಿತ್ತು. ಜೂನ್ 15ರಂದು ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಶಿವಾನಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದ್ದರು. ಮೇ 15ರಂದು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕ ಸಿಐಡಿಗೆ ಪ್ರಕರಣ ಹಸ್ತಾಂತರವಾಗಿ ತ‌ನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿತ್ತು. ಶಿವಂ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಮಾಲೀಕ ಶಿವಾನಂದ ನೀಲಣ್ಣವರ್ 40,700 ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ 2,400 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಿಐಡಿ ಡಿಐಜಿ ಡಾ.ಭೀಮಾಶಂಕರ ಗುಳೇದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಶಿವಂ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಮಾಲೀಕ ಶಿವಾನಂದ ನೀಲಣ್ಣವರ್ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಹಳಬರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ. ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಣಕ್ಕಿಂತ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡುವ ಹಣ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಆಗ ಕೊಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ 2,400 ಕೋಟಿ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ದುಡ್ಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದ್ದಾನೆ. 540 ಕೋಟಿ ಹಣ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 170 ಕೋಟಿ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ 660 ಕೋಟಿ ಹಣ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. 330 ಕೋಟಿ ರೂ ರಿಕವರಿ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಡಿಐಜಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶಿವಂ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ 40,700 ಜನರಿಂದ 2,400 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ: ಸಿಐಡಿ ಡಿಐಜಿ ಗುಳೇದ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ

TAGGED:

BELAGAVI
ED RAID
SHIVANAND NEELANNAVAR
PONZI SCAM
SHIVAM ASSOCIATES

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