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ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೇಸ್: ಇ.ಡಿಯಿಂದ ಗೇಮ್ಸ್‌ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕಂಪನಿ​​ಗೆ ಸೇರಿದ ₹442 ಕೋಟಿಯ ಆಸ್ತಿ ಜಪ್ತಿ

ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಗೇಮ್ಸ್‌ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 442.35 ಕೋಟಿ ರೂ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಇ.ಡಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ.

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ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (X@dir_ed)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 27, 2026 at 9:08 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್‌ಗಳ ವಂಚನೆ ವಿರುದ್ಧ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಿರುವ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇ.ಡಿ) ಗೇಮ್ಸ್‌ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸುಮಾರು 442.35 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ಜಪ್ತಿಯಾದ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಶಾಪ್‌ಗಳು, ವಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಶೇರ್‌ಹೋಲ್ಡರ್‌ಗಳ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಆಸ್ತಿಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (PMLA)ದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇ.ಡಿಯ ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಇ.ಡಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ​ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇ.ಡಿ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಗೇಮ್ಸ್‌ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರಮ್ಮಿ ಕಲ್ಚರ್, ರಮ್ಮಿ ಟೈಮ್, ರಮ್ಮಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮುಂತಾದ ಆ್ಯಪ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 3 ಕೋಟಿ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆನ್‌ಲೈನ್ ರಮ್ಮಿ ನಿಷೇಧಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ತೆಲಂಗಾಣ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇವರು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಗೇಮಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ, ಬಳಕೆದಾರರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 10ರಿಂದ 15ರಷ್ಟು ಕಮಿಷನ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು.​ ತನಿಖೆಯ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಬಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಈ ಆ್ಯಪ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಗೇಮ್ ಆಡುವವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ವಂಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ ಹೊಸ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಸುಮಾರು 1,035 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಕೇವಲ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್‌ಗಾಗಿಯೇ ವ್ಯಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಇ.ಡಿ ಹೇಳಿದೆ.

​ಪ್ರಕರಣದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗಿನ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಚರಾಸ್ತಿ, ನಗದು ಹಣ, ಬಂಗಾರ ಹಾಗೂ ವಜ್ರದ ಆಭರಣಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು 2,843 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಎಂದು ಇ.ಡಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

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TAGGED:

ED RAID
BENGALURU
ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ
ಗೇಮ್ಸ್‌ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್
GAMESKRAFT TECHNOLOGIES LIMITED

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