ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೇಸ್: ಇ.ಡಿಯಿಂದ ಗೇಮ್ಸ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇರಿದ ₹442 ಕೋಟಿಯ ಆಸ್ತಿ ಜಪ್ತಿ
ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಗೇಮ್ಸ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 442.35 ಕೋಟಿ ರೂ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಇ.ಡಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ.
Published : September 27, 2026 at 9:08 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳ ವಂಚನೆ ವಿರುದ್ಧ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಿರುವ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇ.ಡಿ) ಗೇಮ್ಸ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸುಮಾರು 442.35 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಜಪ್ತಿಯಾದ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಶಾಪ್ಗಳು, ವಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಶೇರ್ಹೋಲ್ಡರ್ಗಳ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಆಸ್ತಿಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (PMLA)ದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇ.ಡಿಯ ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಇ.ಡಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ED, Bengaluru, has provisionally attached movable and immovable properties worth ₹442.35 Crore (Approx.) under PMLA, 2002, in the case of RummyCulture App & Others (M/s. Gameskraft Technologies Pvt. Ltd.). Total value of Proceeds of Crime attached, frozen and seized during the… pic.twitter.com/TRKpOHOLbC— ED (@dir_ed) September 27, 2026
ಈ ಹಿಂದೆ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇ.ಡಿ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಗೇಮ್ಸ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರಮ್ಮಿ ಕಲ್ಚರ್, ರಮ್ಮಿ ಟೈಮ್, ರಮ್ಮಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮುಂತಾದ ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 3 ಕೋಟಿ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆನ್ಲೈನ್ ರಮ್ಮಿ ನಿಷೇಧಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ತೆಲಂಗಾಣ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇವರು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಗೇಮಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ, ಬಳಕೆದಾರರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 10ರಿಂದ 15ರಷ್ಟು ಕಮಿಷನ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ತನಿಖೆಯ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಬಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಈ ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಗೇಮ್ ಆಡುವವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ವಂಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ ಹೊಸ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಸುಮಾರು 1,035 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಕೇವಲ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ಗಾಗಿಯೇ ವ್ಯಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಇ.ಡಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗಿನ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಚರಾಸ್ತಿ, ನಗದು ಹಣ, ಬಂಗಾರ ಹಾಗೂ ವಜ್ರದ ಆಭರಣಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು 2,843 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಎಂದು ಇ.ಡಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಗಳು ದಸರಾ ಉದ್ಘಾಟನೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆಂಬ ಸುಳ್ಳು ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್: ಕೊಪ್ಪಳ ಎಸ್ಪಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?