ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ವಂಚನೆ: EDಯಿಂದ ಗೇಮ್ಸ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕಂಪನಿಯ ₹1,906 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು
ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ವಂಚನೆ ಆರೋಪ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ಗೇಮ್ಸ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇರಿದ 1,906 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ.
Published : July 25, 2026 at 7:42 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ನಿಷೇಧಿತ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಜೂಜಾಟ ನಡೆಸಿ ಅಕ್ರಮ ಎಸಗಿದ ಆರೋಪ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಗೇಮ್ಸ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇರಿದ 1,906 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಗೇಮ್ಸ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುದಾರರು, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು, ಖಾಸಗಿ ಕುಟುಂಬ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳು ಹೊಂದಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು, ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳು, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು, ಕನ್ವರ್ಟಬಲ್ ನೋಟ್ಗಳು, ಇಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳು, ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್, ಹಲವು ವಸತಿ ಗೃಹಗಳು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಆಸ್ತಿ - ಪಾಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ.
ED, Bengaluru Zonal Office, has provisionally attached movable and immovable properties valued at approximately Rs.1,906 Crore belonging to M/s. Gameskraft Technologies Pvt. Ltd., its shareholders and associated entities, in the case of RummyCulture App. & Others under PMLA, 2002… pic.twitter.com/dWyjYWv3aG— ED (@dir_ed) July 24, 2026
ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದಿನ 495 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 2,401 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮಾಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ಶುಕ್ರವಾರ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 2025ರಲ್ಲಿಯೇ ನೈಜ ಹಣ ಬಳಸಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಗೇಮ್ಸ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ರಮ್ಮಿಟೈಮ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಗಳು ರಮ್ಮಿ ಕಲ್ಚರ್, ರಮ್ಮಿ ಪ್ರೈಮ್, ಪ್ಲೇಶಿಪ್ ಹಾಗು ರಮ್ಮಿ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಜೂಜಾಟ ನಡೆಸಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಇ.ಡಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಅಕ್ರಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಆರೋಪಗಳ ಕುರಿತು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಹಲವಾರು ದೂರುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು.
ಕಳೆದ ಮೇ ತಿಂಗಳು ಮತ್ತು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇ.ಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗೇಮ್ಸ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ, ನಿವಾಸ ಹಾಗೂ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆಗಳು, ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ವಂಚಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಬಾಟ್ ಸರ್ವರ್ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇ.ಡಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಚಂದಾದಾರರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆಯದೇ ಎಐ ಎದುರು ಆಟವಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಎಐ ಎದುರು ಚಂದಾದಾರರು ಗೆಲ್ಲಲಾಗದೇ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ವಂಚಿಸಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣ ಗಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇ.ಡಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ತೆಲಂಗಾಣ, ಆಂದ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರಮ್ಮಿಕಲ್ಚರ್, ರಮ್ಮಿಪ್ರೈಮ್, ಪ್ಲೇಶಿಪ್ ಮತ್ತು ರಮ್ಮಿಟೈಮ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ 3 ಕೋಟಿ ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಲಾಗಿತ್ತು. ಚಂದಾದಾರರು ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಗೆದ್ದ ಲಾಭದ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಶುಲ್ಕವಾಗಿ ಗೇಮ್ಸ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಶೇಕಡ 10ರಿಂದ 15ರಷ್ಟು ಕಮಿಷನ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್, ಉಳಿತಾಯ ಬಾಂಡ್, ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳು, ಷೇರುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯ ವಂಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂದು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದೆ.
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