ETV Bharat / state

ಆನ್​ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ವಂಚನೆ: EDಯಿಂದ ಗೇಮ್ಸ್​​ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕಂಪನಿಯ ₹1,906 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು

ಆನ್​ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ವಂಚನೆ ಆರೋಪ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ಗೇಮ್ಸ್​​ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇರಿದ 1,906 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ.

ed-attaches-1906-crore-assets-of-a-company-in-online-gaming-fraud-case
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (@dir_ed)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 25, 2026 at 7:42 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: ನಿಷೇಧಿತ ಆನ್​​​ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್​ಗಳ ಮೂಲಕ ಜೂಜಾಟ ನಡೆಸಿ ಅಕ್ರಮ ಎಸಗಿದ ಆರೋಪ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಗೇಮ್ಸ್​ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇರಿದ 1,906 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಗೇಮ್ಸ್​ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುದಾರರು, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು, ಖಾಸಗಿ ಕುಟುಂಬ ಟ್ರಸ್ಟ್​​ಗಳು ಹೊಂದಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು, ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳು, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು, ಕನ್ವರ್ಟಬಲ್ ನೋಟ್‌ಗಳು, ಇಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳು, ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್‌ಹೌಸ್, ಹಲವು ವಸತಿ ಗೃಹಗಳು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಆಸ್ತಿ - ಪಾಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ.

ಆನ್​ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದಿನ 495 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 2,401 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮಾಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ಶುಕ್ರವಾರ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 2025ರಲ್ಲಿಯೇ ನೈಜ ಹಣ ಬಳಸಿ ಆನ್​ಲೈನ್ ಗೇಮ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಗೇಮ್ಸ್​ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ರಮ್ಮಿಟೈಮ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಗಳು ರಮ್ಮಿ ಕಲ್ಚರ್, ರಮ್ಮಿ ಪ್ರೈಮ್, ಪ್ಲೇಶಿಪ್ ಹಾಗು ರಮ್ಮಿ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಪ್​​ಗಳ ಮೂಲಕ ಜೂಜಾಟ ನಡೆಸಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಇ.ಡಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಅಕ್ರಮ ಆನ್​ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಆರೋಪಗಳ ಕುರಿತು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಹಲವಾರು ದೂರುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು.

ಕಳೆದ ಮೇ ತಿಂಗಳು ಮತ್ತು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇ.ಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗೇಮ್ಸ್​ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ, ನಿವಾಸ ಹಾಗೂ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆಗಳು, ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್​​ಗಳು ಮತ್ತು ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ವಂಚಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಬಾಟ್ ಸರ್ವರ್​​ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇ.ಡಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಚಂದಾದಾರರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆಯದೇ ಎಐ ಎದುರು ಆಟವಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಎಐ ಎದುರು ಚಂದಾದಾರರು ಗೆಲ್ಲಲಾಗದೇ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಆನ್​ಲೈನ್ ಗೇಮ್​​ಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ವಂಚಿಸಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣ ಗಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇ.ಡಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.

ತೆಲಂಗಾಣ, ಆಂದ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರಮ್ಮಿಕಲ್ಚರ್, ರಮ್ಮಿಪ್ರೈಮ್, ಪ್ಲೇಶಿಪ್ ಮತ್ತು ರಮ್ಮಿಟೈಮ್ ಆ್ಯಪ್​​ಗಳ ಮೂಲಕ 3 ಕೋಟಿ ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಲಾಗಿತ್ತು. ಚಂದಾದಾರರು ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಗೆದ್ದ ಲಾಭದ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಟ್​​ಫಾರ್ಮ್ ಶುಲ್ಕವಾಗಿ ಗೇಮ್ಸ್​ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಶೇಕಡ 10ರಿಂದ 15ರಷ್ಟು ಕಮಿಷನ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್, ಉಳಿತಾಯ ಬಾಂಡ್, ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳು, ಷೇರುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆನ್​ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯ ವಂಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂದು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಶ್ಲೀಲ ವಿಡಿಯೋ ಕಳುಹಿಸಿದ ದೂರು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್: 31 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವಂಚನೆ!

TAGGED:

GAMESCRAFT COMPANY CASE
ENFORCEMENT DIRECTORATE
BENGALURU
ಆನ್​ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ವಂಚನೆ
ONLINE GAMING FRAUD CASE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.