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ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಬಹುಕೋಟಿ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ: ಇ.ಡಿಯಿಂದ ಓಝೋನ್ ಅರ್ಬನಾ ಇನ್‌ಫ್ರಾ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ ಕಂಪನಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ಬಂಧನ

ಓಝೋನ್ ಅರ್ಬಾನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಾಸುದೇವನ್ ಅವರು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬೃಹತ್ ವಂಚನೆ ಎಸಗಿರುವುದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ಸಾಬೀತಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಇ.ಡಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

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ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (X@dir_ed)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 2, 2026 at 4:13 PM IST

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​ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಹುಕೋಟಿ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಓಝೋನ್ ಅರ್ಬಾನಾ ಇನ್ಫ್ರಾ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಎಸ್.ವಾಸುದೇವನ್ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ (ಇ.ಡಿ) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (PMLA) 2002ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 19ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30ರಂದು ವಾಸುದೇವನ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆಗಾಗಿ 14 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.​ ಈ ವಂಚನೆ ಕುರಿತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿವಿಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದವು. ನಂತರ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದಂತೆ ಸಿಬಿಐ ಸಹ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಇ.ಡಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

ಓಝೋನ್ ಅರ್ಬಾನಾ ಕಂಪನಿಯು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಮೀಪ ಟೌನ್‌ಶಿಪ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ, ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದೆ ಹಾಗೂ ಮನೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸದೆ ದ್ರೋಹ ಎಸಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪವಾಗಿದೆ. ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಪ್ರಿ-ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಎಂಐ ಪಾವತಿಸುವುದಾಗಿ ಅಮಾಯಕರನ್ನು ನಂಬಿಸಿದ್ದ ಕಂಪನಿ, ಅವರಿಂದ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಂತರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದೆ, ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಕೂಡ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡದೆ, ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಇ.ಡಿ ಹೇಳಿದೆ.

423.378 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜಪ್ತಿ: ಈ ​ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇ.ಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ನಡೆಸಿದ ತನಿಖೆಯಿಂದ, ಓಝೋನ್ ಅರ್ಬಾನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಾಸುದೇವನ್ ಅವರು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒಟ್ಟು 927.22 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಬೃಹತ್ ವಂಚನೆ ಎಸಗಿರುವುದು ಸಾಬೀತಾಗಿತ್ತು. ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಳಸಬೇಕಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಇತರೆ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇ.ಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4ರಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿದ 423.378 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳನ್ನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪಾತ್ರದ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ: ​ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸಿಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಓಝೋನ್ ಇನ್ಫ್ರಾ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, ಓಝೋನ್ ರಿಯಾಲ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಓಝೋನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮೂರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂರೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್.ವಾಸುದೇವನ್ ಅವರೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಾಸುದೇವನ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಪರಾಧದ ಮೂಲಕ ಗಳಿಸಿದ ಹಣದ ದುರ್ಬಳಕೆ, ಅಕ್ರಮ ವರ್ಗಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಈ ಜಾಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಇತರ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪಾತ್ರದ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂದು ಇ.ಡಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

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TAGGED:

DEFRAUD CASE
BENGALURU
ಓಝೋನ್ ಅರ್ಬಾನಾ ಇನ್ಫ್ರಾ ಡೆವಲಪರ್ಸ್
DIRECTORATE OF ENFORCEMENT
S VASUDEVAN ARREST BY ED

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