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14 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದೇ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಲ್ಲ, ಡಿಜೆ ಹಚ್ಚಲ್ಲ! ಮಾದರಿಯಾದ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಗಣೇಶ ಮಂಡಳಿ

ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಮಂಡಳಿಯೊಂದು 14 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದೇ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪಟಾಕಿ, ಡಿಜೆ ಬಳಸದೇ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ವರದಿ - ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್​

BELAGAVI GANESH IDOL GANESH FEST 2026 ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಗಣೇಶ
ಮಹಾಗಣಪತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಮಂಡಳಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿರುವ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 22, 2026 at 1:14 PM IST

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ಬೆಳಗಾವಿ: ಬಹುತೇಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶ ಮಂಡಳಿಗಳು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಆಕರ್ಷಕ‌, ಹೊಸ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ಆರ್​ಪಿಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಮಂಡಳಿ ಕಳೆದ 14 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದೇ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಡಿಜೆ ಕೂಡ ಹಚ್ಚದೇ ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದೆ.

1959ರಲ್ಲಿ ಈ ಮಂಡಳಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ದು, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಂತೆ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್‌ ಆಫ್‌ ಪ್ಯಾರಿಸ್‌ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುತ್ತಿತ್ತು. 11 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಮೂರ್ತಿ ನಿಮಜ್ಜನ ಮಾಡುವಾಗ, ನೀರು ಕಲುಷಿತವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಮೂರ್ತಿ ಮೇಲೆ ತೇಲುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಜನ ಕಾಲಿಡುವುದನ್ನು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದಾಗ, ಅವರ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದು ಪುಣೆ ಮಾದರಿ. ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಂಡಳಿಗಳು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಹೊಸ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಹಳೆ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನೇ ಕೂರಿಸಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಮಹಾಗಣಪತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಮಂಡಳಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿರುವ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ (ETV Bharat)

ಇದೇ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದ ಆರ್.ಪಿ.ಡಿ. ಕ್ರಾಸ್ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಮಂಡಳಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, 2013ರಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಅನಗೋಳದ ಕಲಾವಿದ ಮಾರುತಿ ಪಾಟೀಲ ಎಂಬುವರಿಂದ 1.11 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್‌ನಲ್ಲಿ 13 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡಿಸಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಇದೇ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಿರಣ ಸಾಯನಾಕ ಅವರ ಶೆಡ್ಡಿ‌ನಲ್ಲಿ ಜತನದಿಂದ ಇಡುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಿರಣ ಸಾಯನಾಕ, ಪಿಒಪಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಂದ ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯ, ಪಟಾಕಿಗಳಿಂದ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ, ಕರ್ಕಶ ಡಿಜೆ ಹಾಡುಗಳಿಂದ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಎರಡು ದಿನ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತು, ಪುಣೆ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದೇ ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಮೂರ್ತಿ ಎದುರು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಚಿಕ್ಕ ಗಣಪನನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಕೊನೆ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮಂಡಳಿ ಸಮೀಪವೇ ಇರುವ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ನಿಮಜ್ಜನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆ ವೇಳೆ ನಾವು ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಡಿಜೆ ಹಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ. ಕಿವಿಗಡಚಿಕ್ಕುವ ಶಬ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಭಜನೆ, ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಳುಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದವರಿಗೆ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮಂಡಳಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಸಚಿನ ಚವ್ಹಾಣ ಮಾತನಾಡಿ, ಮೊದಲು ಮಣ್ಣಿನ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ, ಅದು ಸರಳವಾಗಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗಿನ ಪಿಒಪಿ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಮುಳುಗದೇ, ಮೇಲೆಯೇ ತೇಲಾಡುತ್ತವೆ.‌ ಈ ವೇಳೆ ಮೂರ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನರು ಕಾಲಿಟ್ಟು ಮುಳುಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇದು ದೇವರಿಗೆ ಮಾಡುವ ಅಪಮಾನ ಅಂತಾ ತಿಳಿದು, ನಾವು ಕಳೆದ 14 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದೇ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುತ್ತೇವೆ. ಗಣೇಶನಿಗೆ ಹೊಸ ಪೇಟಾ, ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಉಡಿಸಿ, ಶೃಂಗರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಆಚರಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಸ್ವಯಂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ನೀಡುವವರ ಬಳಿ ಮಾತ್ರ ದೇಣಿಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆರ್​ಪಿ‌ಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶ ಮಂಡಳಿ ಕಾರ್ಯ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಆಗಿದೆ. ಒಂದೇ ಗಣಪತಿ ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ದುಡ್ಡು ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಸರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಬಹುದು. ಸಂಪ್ರದಾಯಂತೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಣ್ಣಿನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಜ್ಜನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಕಿನಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪವನ ಪದರಾ ಎಂಬುವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಆಗಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.‌ ಅದರಲ್ಲೂ ಆರ್​ಪಿಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಂಡಳಿಯವರು ತುಂಬಾ ಸರಳ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೂರ್ತಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಡಿಜೆ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪಟಾಕಿ, ಸಿಡಿಮದ್ದು ಹಾರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಅಪ್ಪಟ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಮಂಡಳಿ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

BELAGAVI
GANESH IDOL
GANESH FEST 2026
ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಗಣೇಶ
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