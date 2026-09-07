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ಹಾವೇರಿ ಕಲಾವಿದನ ಕೈಚಳಕ: 'ಪಂಚಗವ್ಯ'ದಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಗಣಪ; ಈ ವಿಶೇಷ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಯುವ ಕಲಾವಿದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಶಿವಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಅವರು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಚಗವ್ಯಗಳಿಂದ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Panchagavya Ganesha
ಪಂಚಗವ್ಯ ಗಣೇಶನ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಕಲಾವಿದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಶಿವಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 7, 2026 at 11:39 AM IST

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ಹಾವೇರಿ: ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಗೆ ದಿನಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕಲಾವಿದರು ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಣೇಶನ ಹಬ್ಬ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಮಾತು ಕೇಳಿಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಹಾವೇರಿಯ ಕಲಾವಿದರೊಬ್ಬರು ಹಸುವಿನ ಸೆಗಣಿಯಿಂದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುರುಬರ ಮಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಯುವ ಕಲಾವಿದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಶಿವಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಈ ರೀತಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ತಯಾರಿಸುವ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಪಂಚಗವ್ಯ ಗಣಪ ತಯಾರಿಕೆ: ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕನ್ನೇರಿ ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಠಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯ ವಟುಗಳು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಸಹ ತಾನು ಈ ರೀತಿಯ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಆಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಇದನ್ನರಿತ ಮಠದವರು ಯಲ್ಲಪ್ಪಗೆ ಗೋಕಾಕ್​ ತಾಲೂಕಿನ ಕೌಜಲಗಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಸೆಗಣಿಯಿಂದ ಮಾಡುವ ಕುರಿತಂತೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದರು. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಸುವಿನ ಸೆಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಅವರು ಈ ವರ್ಷ ಪಂಚಗವ್ಯಗಳಿಂದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಸುವಿನ ಸೆಗಣಿ, ಹಸುವಿನ ಹಾಲು, ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪ, ಹಸುವಿನ ಮೂತ್ರ ಮತ್ತು ಮೊಸರಿನಿಂದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಕೆ ಹೇಗೆ?: ಮೊದಲು ಸೆಗಣಿಯನ್ನು ಬೆರಣಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಗಿರಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ರೀತಿ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗೋಅರ್ಗ್ ಪೌಡರ್ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪಂಚಗವ್ಯ ಸೇರಿಸಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಮೊಲ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಮೂರು ದಿನಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಮೊಲ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಪಂಚಗವ್ಯ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದರೆ ಪಂಚಗವ್ಯ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಸಿದ್ದವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸೆಗಣಿ ಗಣೇಶನಿಗಿದೆ ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಸೆಗಣಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸುವ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಾಡುವ ಶನಿಮಹಾದೇವ ಗಣೇಶನನ್ನೂ ಕಾಡಲು ಬರುತ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನರಿತ ಗಣೇಶ ಶನಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಗರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಶನಿಯಿಂದ ಗಣೇಶ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮೇಯುತ್ತಿದ್ದ ಹಸು ಗರಿಕೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಗಣೇಶನನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತದೆ. ಹಸುವಿನ ಹೊಟ್ಟೆ ಸೇರುವ ಗಣೇಶ ಹಸುವಿನ ಸೆಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎನ್ನುವ ಮಾತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಗರಿಕೆ ಹುಲ್ಲು ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹಿರಿಯರು.

ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೇ ಸೆಗಣಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ನಂತರ ಅದನ್ನು ತೀರಾ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹಿಟ್ಟಿನಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಗೋಅರ್ಗ್​ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸೆಗಣಿಯ ಪುಡಿಯನ್ನ ಒಂದು ಕೆ.ಜಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೇ ಗೋಅರ್ಗ್‌ 250 ಗ್ರಾಂ ಹಾಕಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ ಅಂತಿಮ ಟಚ್ ನೀಡಿದರೆ ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಸಿದ್ದವಾಗುತ್ತವೆ.

ಯಲ್ಲಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೆಗಣಿಯ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲು ಕನ್ನೇರಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತುಬಂದು ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸೆಗಣಿಯಿಂದ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿ ಪಂಚಗವ್ಯ ಸೇರಿಸಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ'' ಎಂದರು.

''ಹಸುವಿನಲ್ಲಿ ಮೂಕ್ಕೋಟಿ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳು ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ನಡೆದರೆ ಹಸುವಿನ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಗವ್ಯದಿಂದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಿಒಪಿ ರಸಾಯನಿಕಗಳಿಂದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ. ಆದರೆ ಸೆಗಣಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಂದ ಪರಿಸರ ಹಾನಿಯಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಚಾರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪರಿಸರ ಉಳಿಸಲು ಸಣ್ಣ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

''ಈ ರೀತಿಯ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳ ವಿಸರ್ಜನೆಯಿಂದ ನೀರು ಕಲುಷಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಬಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದರಿಂದ ಬರುವ ಗೊಬ್ಬರ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಾಕಬಹುದು. ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮಗೆ ತಯಾರಿಸಿಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ'' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪ.

ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಸಹೋದರ ವಿನಾಯಕ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಈ ರೀತಿಯ ಸೆಗಣಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧಡೆಯಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜನರಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಯಲ್ಲಪ್ಪಣ್ಣ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಸೆಗಣಿಯಿಂದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸೆಗಣಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಬರುತ್ತಿದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

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TAGGED:

HAVERI
ECO FRIENDLY GANESHA
ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಗಣೇಶ
ಪಂಚಗವ್ಯ ಗಣೇಶ
PANCHAGAVYA GANESHA

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