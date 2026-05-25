ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ತೆಂಗಿನ ನಾರಿನ 'ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ': ಮಂಗಳೂರಿನ ವೈದ್ಯೆಯಿಂದ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ 'ಕೋಯರ್ ಪಾಟ್ಸ್' ಉದ್ಯಮ

ಮಂಗಳೂರಿನ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯೆ ಡಾ. ಮೀರಾ ಎಂಬುವವರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್​ ಬದಲಾಗಿ ತೆಂಗಿನ ನಾರಿನ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಗಿಡಗಳ ಕುಂಡಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ವಿನೋದ್ ಪುದು ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ECO-FRIENDLY 'COIR POTS' BUSINESS BY AYURVEDIC DOCTOR MEERA FROM MANGALURU
ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ 'ಕೋಯರ್ ಪಾಟ್ಸ್' (ETV Bharat)
Published : May 25, 2026 at 4:34 PM IST

ಮಂಗಳೂರು: ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸುವ ಹವ್ಯಾಸ ದಿನೇ ದಿನೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್​​​​​ ಕುಂಡಗಳು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊರೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ಕೂಡ ಸತ್ಯ. ಇದೇ ನೋವು, ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯೆ ಡಾ. ಮೀರಾ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದಾಗ, ಅದೇ ಒಂದು ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಇಂದು ಆ ಆಲೋಚನೆಯೇ 'ಸಂಕಲ್ಪ ಸಂಜೀವಿನಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ 'ಕೋಯರ್ ಪಾಟ್ಸ್' ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಾಕಾರಗೊಂಡಿದೆ.

ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಹಾಕಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾದದ್ದು ಡಾ. ಮೀರಾ ಅವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೊಂದು ಇರುಸು ಮುರುಸು ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಅದರ ನಂತರ ಗಿಡಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಗಿಡಗಳು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿತು. 'ಪರಿಸರ ಉಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಗಿಡ ನೆಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ಅದೇ ಗಿಡ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದೆ' ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆಯೇ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಉತ್ಪನ್ನದ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.

ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಸಸ್ಟೇನಬಲ್ ಉತ್ಪನ್ನ (ETV Bharat)

2022ರ ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ 'ಸಂಕಲ್ಪ ಸಂಜೀವಿನಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್' ಆರಂಭಿಸಿದ ಅವರು, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಉಪ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಕೋಯರ್​ ಫೈಬರ್​ ಬಳಸಿ ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಯ ಗಿಡ ಕುಂಡಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಮುಂದಾದರು. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ತೆಂಗಿನ ನಾರನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್​ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಸಸ್ಟೇನಬಲ್ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ನೀಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕಿದರು.

ಕೇರಳ, ಕುಣಿಗಲ್​ನಿಂದ ಬರುವ ಕೋಯರ್​ ಪಾಟ್ಸ್ :​ ಈ ಕೋಯರ್ ಪಾಟ್ಸ್ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬಳಸುವ ಫೈಬರ್‌ಗಳನ್ನು ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಕುಣಿಗಲ್ ಭಾಗಗಳಿಂದ ತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ಲಾಟೆಕ್ಸ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ, ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಮಷಿನ್ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ಗಾತ್ರದ ಕುಂಡಗಳಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಲ್ಕು ಇಂಚು, ಆರು ಇಂಚು, ಎಂಟು ಇಂಚು, ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಪಾಟ್ಸ್, ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಮಾದರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಲಭ್ಯ ಇವೆ.

ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಉಪ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಕೋಯರ್​ ಫೈಬರ್​ ಮೂಲಕ ತಯಾರು (ETV Bharat)

ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಇಂಡೋರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್‌ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಇಂಚಿನ ಪಾಟ್ಸ್ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನಲ್ಲೇ ಗಿಡಗಳ ತೇವಾಂಶ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ. ಆರು ಇಂಚಿನ ಪಾಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪುದೀನಾ, ಪಾಲಕ್ ಮುಂತಾದ ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಎಂಟು ಇಂಚಿನ ಪಾಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಟನ್, ಸೇವಂತಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಗಿಡಗಳ ಜೊತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನೂ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಜಾಗದ ಅಭಾವ ಇರುವ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಪಾಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಿಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಈ ಉತ್ಪನ್ನದ ವಿಶೇಷತೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೈಕ್ರೋ ಗ್ರೀನ್ಸ್​ ಬೆಳೆಸಲು ವಿಶೇಷ ಟ್ರೇ ಹಾಗೂ ಸ್ಯಾಪ್ಲಿಂಗ್​ ಪಾಟ್ಸ್‌ಗಳನ್ನೂ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಸಿ ನೆಡುವಾಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ತೆಗೆದ ಪರಿಣಾಮ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಆಗುವ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಈ ಸ್ಯಾಪ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಟ್ಸ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಲಾಭ. ಕೋಯರ್ ಪಾಟ್‌ನಲ್ಲೇ ಸಸಿಯನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ನೆಡಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ ಗಿಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಂಗಳೂರಿನ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯೆ ಡಾ. ಮೀರಾರ 'ಸಂಕಲ್ಪ ಸಂಜೀವಿನಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್' (ETV Bharat)

ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಬಾಳಿಕೆ: ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಇದ್ದ 'ಇದು ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಬಾಳುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂಬ ಅನುಮಾನವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಡಾ. ಮೀರಾ ವಿಶೇಷ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಯರ್ ಫೈಬರ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಫೈಬರ್ ಲೇಯರ್ ಹಾಗೂ ಲಾಟೆಕ್ಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ತಯಾರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೀಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಫಂಗಸ್ ಅಥವಾ ಹುಳು ಬಾರದಂತೆ ತಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಈ ಪಾಟ್ಸ್ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತವೆ.

ತೆಂಗಿನ ನಾರಿನ 'ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ' (ETV Bharat)

"ನಾವು ಒಂದು ಜನರೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಕಡಿದು ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಈಗಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಗಿಡಮರ ಬೆಳೆಸುವ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಗಿಡಗಳ ಮೌಲ್ಯ ನಮಗೆ ಈಗ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗಿಡ ನೆಡುವುದೇ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವುದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ" ಎಂದು ಡಾ. ಮೀರಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. "ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ನ ಬದಲು ಕೋಯರ್ ಪಾಟ್ಸ್ ಬಳಸಿದರೆ ಪರಿಸರಕ್ಕೂ ಲಾಭ, ಗಿಡಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಲಾಭ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಸಿ ನೆಡುವಾಗ ಬೇರು ಹಾನಿಯಾಗದಿರುವುದು ಇದರ ದೊಡ್ಡ ವಿಶೇಷತೆ" ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಭಾಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಡಾ. ಮೀರಾ ತಮ್ಮ "ಸಂಕಲ್ಪ ಸಂಜೀವಿನಿ ಗಾರ್ಡನ್" ಮೂಲಕ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೆಂಗಿನ ನಾರಿನಂತಹ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಹೊಸ ಜೀವ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಹಸಿರು ಭವಿಷ್ಯದತ್ತ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಅವರ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ ಇದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಯ ಗಿಡ ಕುಂಡಗಳು ಹಾಗೂ ಸರಳವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಅದರ ಲಿಂಕ್​ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್​ ಮಾಡಿ:- https://www.sanjgreen.com.

ಹಾಗೇ ಅವರ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೀಗಿದೆ: 7019960850, 9731039861.

