ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಇಡಿ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಇಸಿಐಆರ್ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಅರ್ಹ: ಹೈಕೋರ್ಟ್
ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ರೋಸ್ಟರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಂವಿಧಾನದ 226ನೇ ವಿಧಿ ಹಾಗೂ ಸಿಆರ್ಪಿಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 482ರ ಅಡಿ ಈ ಅರ್ಜಿಗಳು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರ್ಹವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
Published : August 6, 2026 at 6:51 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ(ಪಿಎಂಎಲ್ಎ) ಅಡಿ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ) ನಡೆಸುವ ಶೋಧ, ಜಪ್ತಿ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳ ಸ್ಥಗಿತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಗೇಮ್ಸ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧದ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿದ್ದ ಇಡಿ ಕ್ರಮ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಗೇಮ್ಸ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತಿತರರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ. ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವರಿದ್ದ ಏಕ ಸದಸ್ಯ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
ಜಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸಿವಿಲ್ ಸ್ವರೂಪದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಸಿವಿಲ್ ರಿಟ್ ನ್ಯಾಯಪೀಠದ ಮುಂದೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಶ್ನಿಸಬೇಕೆಂಬ ಇಡಿ ಪರ ವಕೀಲರ ವಾದವನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿರುವ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಪಿಎಂಎಲ್ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 17ರ ಅಡಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಜಪ್ತಿ ಹಾಗೂ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಕೇವಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲ. ಅವು ಇಸಿಐಆರ್ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಅಪರಾಧದೊಂದಿಗೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ರೋಸ್ಟರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಂವಿಧಾನದ 226ನೇ ವಿಧಿ ಹಾಗೂ ಸಿಆರ್ಪಿಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 482ರ ಅಡಿ ಈ ಅರ್ಜಿಗಳು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರ್ಹವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಮೂಲ ಅಪರಾಧದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಇಸಿಐಆರ್, ಅದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಶೋಧ ಮತ್ತು ಜಪ್ತಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಗೇಮ್ಸ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಂಪನಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಗೇಮ್ಸ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಆರು ಕಂಪನಿಗಳು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದವು.
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