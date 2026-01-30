ಇ-ಸ್ವತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿಸಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹರಸಾಹಸ: ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುವುದೇನು?
ಇ-ಸ್ವತ್ತು ಕುರಿತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೂ ಕೂಡ ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 30, 2026 at 1:38 PM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇ-ಸ್ವತ್ತು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾವುದಾದರೂ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಇ-ಖಾತಾ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆನ್ಲೈನ್ ಪದ್ದತಿಗೆ ಜನರು ಬೇಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ತಿ ಮಾಲೀಕರು ಇ-ಆಸ್ತಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಕೂಡ, ಇನ್ನೂ ಅಲೆಯುವುದು ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವಲಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇ-ಸ್ವತ್ತಿಗಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಲೆದಾಡಿ ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಇ-ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿಸಲು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 3-4 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜಿದಾರರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮಕ್ಕೆ ತಂದರೂ ಕೂಡ ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪರದಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.
2019 ರಿಂದ ಆರ್ಟಿಸಿ ಉತ್ತಾರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಲಯ ಕಚೇರಿಗೆ ಖರೀದಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಇ-ಸ್ವತ್ತು ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದಮೇಲೆ 2025-26ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಇ-ಸ್ವತ್ತಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಸಾಫ್ಟವೇರ್ ಅಳವಡಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಪಾಲಿಕೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಇ-ಆಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಜನರು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಪಾಲಿಕೆ ವಲಯ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಅಲೆದಾಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಶಫೀ ಯರಗಟ್ಟಿ ಎಂಬವರು 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ' ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ''ಸರ್ಕಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಂಚನೆ, ಮೋಸ ಆಗಬಾರದು ಎಂದು ಇ-ಸ್ವತ್ತು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಎರಡು, ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಆಸ್ತಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಪಾರ, ವ್ಯವಹಾರ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಇ-ಸ್ವತ್ತು ಬೇಕು. ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆ ಕೂಡಲೇ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು'' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಮೇಶ ಪಾಟೀಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಇ-ಸ್ವತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ ಗಾಮನಗಟ್ಟಿ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳಿಗೂ ತಟ್ಟಿದೆ. ಕೈಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಇದ್ದರೂ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಇ-ಸ್ವತ್ತು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಕೆಎಸ್ಐಡಿಸಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ಇ-ಸ್ವತ್ತು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಈಗ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ನಮಗೆ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಂಬಿ, ಇ-ಸ್ವತ್ತು ಮಾಡಿ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಪಾಲಿಕೆ ಯಾವುದೇ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಾಂಡ್ ಬರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಈಗ ಎರಡು ಕಡೆ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೈಬಿಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇ-ಸ್ವತ್ತು ಸರಳೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು'' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ಡಾ.ರುದ್ರೇಶ್ ಘಾಳಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ''ಇ-ಸ್ವತ್ತಿನ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ನಾವು ಕೂಡ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದು, ಶೇ.10ರಷ್ಟು ತಿದ್ದಿಪಡಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷವಿರುವ ಕಡೆ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗಾಮನಗಟ್ಟಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದ ಇ-ಸ್ವತ್ತು ಪಡೆಯುವ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದವರು ಕನಿಷ್ಟ 6 ವರ್ಷಗಳ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಕೆ ತುಂಬಬೇಕು. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹಾಗೂ ಮಾಲೀಕರ ಜೊತೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಇ-ಸ್ವತ್ತು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು'' ಎಂದರು.
