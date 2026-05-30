ಗ್ರೇಟರ್ ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ವಿರೋಧ: ಹೆಚ್ಡಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ದುಂತೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ
2006ರಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಹೆಚ್ಡಿಕೆ ಅವರೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ತಿರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಇಂದು ಅವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸೋಜಿಗದ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ದುಂತೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಟೀಕಿಸಿದರು.
Published : May 30, 2026 at 1:44 PM IST
ರಾಮನಗರ: ಬಿಡದಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಹೊರಟಿರುವ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಕೂಸು. ಅವರು 2006ರಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅವರೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಇಂದು ಅವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸೋಜಿಗದ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ದುಂತೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಹೇಳಿದರು.
ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಗ್ರೇಟರ್ ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆ 2006ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದ ವೇಳೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ತೀರ್ಮಾನವಾಗಿದೆ. ಅಂದೇ ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಈ ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದತ್ತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಸಹಿಸದ ಅವರು ಯೋಜನೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹರಿಹಾಯ್ದರು.
ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ರೈತರು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಉಪನಗರ ಯೋಜನೆ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿ ಈಗ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು, ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೆಂಪು ವಲಯ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದರು?. ಎರಡನೇ ಸಲ ಸಿಎಂ ಆದಾಗ ಯಾಕೆ ಕೆಂಪು ವಲಯ ಎಂಬ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ತೆಗೆಯಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಧಿಸೂಚನೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ದುಂತೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಈಗ ಯೋಜನೆ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟಕ್ಕಿಳಿಯುವ ಯಾವ ನೈತಿಕತೆ ಅವರಿಗಿದೆ, ಉಪನಗರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಶತಾಯಗತಾಯ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟಿದ್ದ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು, ಯೋಜನೆ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಡಿಎಲ್ಎಫ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು 400 ಕೋಟಿ ರೂ. ಯಾಕೆ ಪಡೆದರು?. ಆ ಕಂಪನಿಯವರು ಯಾಕೆ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರೇ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಇದಲ್ಲದೆ ಜೆಡಿಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಯಾವ ನಾಯಕರನ್ನೂ ಸಹ ಬೆಳೆಯಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೂಡ ಬಲಿ ಪಶು ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಪಕ್ಷದ ಯಾವುದೇ ನಾಯಕರಿಂದ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಯಾವ ನಾಯಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಬೆಳೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೆಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡರು ಪುತ್ರ ವ್ಯಾಮೋಹ ಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಎಂದು ನೇರವಾಗಿಯೇ ದುಂತೂರು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: