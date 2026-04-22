ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಗೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಬೆಣ್ಣೆನಗರಿ ಜನತೆ: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಔಷಧವಿದ್ದಂತೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜನ ಸಾವಿರಾರು ರೂ. ಬೆಲೆಯ ಫ್ರಿಡ್ಜ್​ ಇದ್ದರೂ ಇದರ ಮೊರೆಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಡಿಕೆಯ ವಿಶೇಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ವರದಿಗಾರ ನೂರುಲ್ಲಾ ಅವರ ರಿಪೋರ್ಟ್​ ಇಲ್ಲಿದೆ.

DAVANAGERE ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆ SUMMER 2026 CLAY POTS
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 22, 2026 at 10:00 AM IST

ದಾವಣಗೆರೆ: ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆ ತಾಳದೆ ಬೆಣ್ಣೆ ನಗರಿ ಜನತೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಮಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.

ಬಡವರ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್​ ಎಂದೇ ಕರೆಯುವ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್​ ಇದೆ. ನೆತ್ತಿ ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ರಿಲೀಫ್​ ಪಡೆಯಲು ಜನ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಯತ್ತ ವಾಲಿದ್ದಾರೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗುಣಗಳು, ತಂಪಾದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ನೀರು ನೀಡುವ ಮಡಿಕೆಗಳು ಜನರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.

ಮಡಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗದ ಪ್ರೀತಿ: ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್​​ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡರು ಮಡಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಜನರ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಇಂದಿಗೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಜನರು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಯಿಂದ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಮಡಿಕೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ.

ಸದ್ಯ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಾಗೂ ರಾಜಸ್ಥಾನಿ, ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯದ ಮಡಿಕೆಗಳು ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿವೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಕುಂಬಾರರು ಮಾಡಿರುವ ಮಡಿಕೆಗಳು ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಮಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ಕೊಡುತ್ತಿವೆ. ಒಂದು ಮಡಿಕೆಗೆ 400-500 ರೂಪಾಯಿ ದರವಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮೂಲದ ಭವರ್​ ಲಾಲ್​ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ ಭರತ್​ ಕಾಲೋನಿಯ ಮಾಲಾ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಗುಂಡಿ ವೃತ್ತದ ಕೂಗಳತೆಯಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಮೊಸರು ಇಡುವ ಮಡಿಕೆ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಮಡಿಕೆ, ನೀರು ಶೇಖರಿಸಿರುವ ಮಡಿಕೆ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಇಡುವ ಮಡಿಕೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿವೆ.

DAVANAGERE ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆ SUMMER 2026 CLAY POTS
ಮಡಿಕೆಯ ಉಪಯೋಗಗಳು: ಮಡಿಕೆ ರಂಧ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರು ಆವಿಯಾಗಿ ಒಳಗಿನ ನೀರು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ತಂಪಾಗಿಡುವ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಖನಿಜಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ಕ್ಷಾರೀಯ ನೀರು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನೀರು ದೇಹದಿಂದ ವಿಷ ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಡಿಕೆ ಮಾರಾಟಗಾರರಾದ ಮಾಲಾ ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮಡಿಕೆ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಮನೆಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ: ಮಾಲಾ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾವು 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕುಂಬಾರಿಕೆ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿರುವವರು. ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಈ ಮಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಇವೆ. ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಮಡಿಕೆಯ ನೀರು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ. ಯಾರು ಮಡಿಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರಲಿದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಸೃಜನಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಲಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಮಡಿಕೆ ಬಳಕೆ‌ ಮಾಡಿ, ಕುಂಬಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಸಿ, ನಮಗೆ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ. ಈ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫೈನ್​ ಆರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೆಯ ದರ 150 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ 400 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಇದೆ ಎಂದರು.

ರಾಜಸ್ಥಾನದಿಂದ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಬಂದಿವೆ ಮಡಿಕೆಗಳು: ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮಡಿಕೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಭವರ್​ ಲಾಲ್​ ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಪಾಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಈ ಮಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. 500 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ನೀರಿನ ಮಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ 400 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಮಡಿಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ.‌ ಈ ಮಡಿಕೆಗಳು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಹಾಗು ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ. ನಾವು ಗುಜರಾತ್​ನಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲೋಡ್​ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಡಿಕೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಸುಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಗ್ರಾಹಕ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಹಿಂದೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದೇ, ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಫ್ರಿಡ್ಜ್​ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ನೀರು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವ ನೀರು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಡಿಕೆ ಉಪಯೋಗದಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಆಂಶ ನಮಗೆ ಹೇರಳವಾಗಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಡಿಕೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.

ಮತ್ತೋರ್ವ ಗ್ರಾಹಕರಾದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಹಳೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಅದನ್ನು ದೂರ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಜನ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಡಿಕೆ ಬಳಕೆ ನೀರು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಾರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

