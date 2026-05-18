ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಬೂದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರ ನೆಮ್ಮದಿ‌ ಕಸಿದುಕೊಂಡ ಗಾಳಿ ಮಳೆ: ಅಡಕೆ ತೋಟ, ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಹಾನಿ

ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್​ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತವಾಗಿದೆ, ಕುಡಿಯಲು ನೀರಿಲ್ಲದೇ ಗ್ರಾಮದ ಜನ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

DUE TO RAIN POWER OUTAGES, CROPS DESTROYED IN BUDIHAL VILLAGE OF SHIVAMOGGA
ಮಳೆಗೆ ಬೂದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 18, 2026 at 4:55 PM IST

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಭಾನುವಾರ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಗಾಳಿ ಮಳೆಗೆ ಬೂದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಲ ಮನೆಗಳ ಹಂಚು, ತಗಡಿನ ಶೀಟುಗಳು ಹಾರಿ ಹೋಗಿ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಭಯದಿಂದ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ‌ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಬೂದಿಹಾಳ ಸುಮಾರು 45 ಮನೆಗಳಿರುವ ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ. ಇಲ್ಲಿ ಭೋವಿ ಸಮುದಾಯದವರು ಮಾತ್ರ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಿಂದ ಬಂದ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಭೂಮಿ ಇದೆ. ಇದೇ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅಡಕೆ ತೋಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳು ಈಗ ಫಸಲು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಈಗ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡುವಾಗ ನಿನ್ನೆ ಬಂದ ಗಾಳಿಯು ಅಡಕೆ ಮರಗಳನ್ನು ಬುಡ ಸಮೇತ ನೆಲಕ್ಕೆ ಉರುಳಿಸಿವೆ‌.

ಹಾರಿ ಹೋದ ಮನೆಗಳ ಹಂಚು, ತಗಡಿನ ಶೀಟುಗಳು. (ETV Bharat)

ಅಡಕೆಗೆ ಉಪ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿ ವಿಳ್ಯದೆಲೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದರು. ಇದು ಸಹ ನಾಶವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲದೇ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಸಹ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅವಾಂತರಗಳ ಕುರಿತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರೂ ಸಹ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರು ಸಹ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ನಮಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಇನ್ನು ಬೂದಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮರ ಬಿದ್ದು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ ಟಿಸಿಗಳು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ. ಹುಣಸೆಮರಗಳು ಬಿದ್ದಿವೆ. ಅಡಕೆ ಮರಗಳು ಸುಮಾರು 50 ಎಕರೆಯಷ್ಟು ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿವೆ. ಅಡಕೆ ತೋಟವನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಗ್ರಾಮದವರು ಬಡ ಕುಟುಂಬದವರು, ಅಡಕೆ ಮರ ಬಿದ್ದ ಕಾರಣ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ನೋವಿನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ರಾತ್ರಿಯೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆವು. ಅವರು ಇದುವರೆಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಬಂದು ಮಾತನಾಡಿಸಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಬೇಸರದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕೆಂದು' ಗ್ರಾಮದ ಮೂರ್ತಪ್ಪ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ಪನವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ಒಂದು ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಕೆ ಬೆಳೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ಧೇವೆ. ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಬಂದ ಗಾಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಡಕೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಅಡಕೆ ಮರಗಳು ಬಿದ್ದಿವೆ. ಇದೇ ಜಮೀನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಡಕೆ ಮರಕ್ಕೆ ಎಲೆಬಳ್ಳಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮಳೆ ಬಂದು ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಕುಡಿಯಲು ನೀರಿಲ್ಲ. ನನ್ನದು ಒಂದು ಎಕರೆ ಅಡಕೆ ತೋಟ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಆರ್​ಐವಿಐ ಅವರಿಗೆ ಪೋನ್ ಮಾಡಿದರೂ ಅವರು ಇದುವರೆಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ" ಎಂದರು.

ಗಾಳಿ-ಮಳೆಗೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಉರುಳಿದ ಅಡಿಕೆ ಮರ-ಗಿಡಗಳು. (ETV Bharat)

'ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಬಂದ ಭಾರಿ ಗಾಳಿ, ಮಳೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮನೆಗಳ ಹಂಚು, ಶೀಟು ಹಾರಿ ಹೋಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 50 ಎಕರೆಯಷ್ಟು ಅಡಕೆ ತೋಟ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅಡಕೆ ತೋಟದ ಮರಗಳು, ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳು ಬುಡ ಸಮೇತ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿವೆ. ಸ್ಕೂಲ್ ಮೇಲೆ ಮರ ಬಿದ್ದು, ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸಹ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಬರಲು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳು ಬೇಕು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮೂರಿನ ಜನ ಸಂಕಷ್ಟ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು' ಗ್ರಾಮದ ಸುರೇಶ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಡಿಕೆ ಮರ ನಾಶ (ETV Bharat)

ಬೂಡಿಗೆರೆಯ ರೈತ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ 6:30ಕ್ಕೆ ಬಂದ ಭಾರಿ ಗಾಳಿಮಳೆಗೆ ಮನೆಯ ಹಂಚು, ಶೀಟುಗಳು ಹಾರಿ ಹೋಗಿವೆ. ನಾವೆಲ್ಲಾ ರಾತ್ರಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸುವಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ನೀರಿಲ್ಲ, ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಸಹ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕೊಮ್ಮನಾಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಪಿಡಿಓ ಬಂದು ಮನೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪೋನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಿ' ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

