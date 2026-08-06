ಮಳೆ ಕೊರತೆ, ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಭಣಗುಡುತ್ತಿವೆ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೆರೆಗಳು
ವರದಿ- ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ.: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಹುತೇಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೆರೆಗಳು ಈ ಬಾರಿ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ಭಣಗುಡುತ್ತಿವೆ.
Published : August 6, 2026 at 9:30 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ. ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ರೈತರು ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆರೆ ನೀರನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದ ರೈತರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹನಿ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಭಣಗುಡುತ್ತಿವೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಹುತೇಕ ಕೆರೆಗಳು ನೀರಿಲ್ಲದೆ ರೋಸಿಹೋಗಿವೆ.
ಇತ್ತ 20 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ನೀರು ಬಾರದೆ ಇರುವುದು ರೈತರನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಚಿಂತೆಗೀಡು ಮಾಡಿದೆ. ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಮಾಯಕೊಂಡ, ಆನಗೋಡು ಹೋಬಳಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ರೋಸಿ ಹೋಗಿವೆ. ಕೊಗ್ಗನೂರು ಕೆರೆ, ಕೊಡಗನೂರು ಕೆರೆ, ನರಗನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಭಣಗುಡುತ್ತಿವೆ. ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಬಹುತೇಕ ಕೆರೆಗಳು ತುಂಬಿವೆ. ಕೆಲ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ನೀರು ಮಾತ್ರ ಶೇಖರಣೆ ಆಗಿದೆ.
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವೆ 400 ಹೆಚ್ಚು ಕೆರೆಗಳು: ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೆರೆಗಳಿವೆ. ದಾವಣಗೆರೆ-44, ಹರಿಹರ-7, ಹೊನ್ನಾಳಿ-44, ನ್ಯಾಮತಿ-75, ಚನ್ನಗಿರಿ-250, ಜಗಳೂರು-44 ಕೆರೆಗಳಿವೆ.
ಈ ಕೆರೆಗಳ ಪೈಕಿ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೆರೆಗಳು ಕೆರೆ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿವೆ. 1536 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರಾವರಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೊಂದಿದೆ. 400 ಕೆರೆಗಳ ಪೈಕಿ ಕೆಲ ಕೆರೆಗಳು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿದ್ದು, ಬಹುತೇಕ ತುಂಬಿವೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೆರೆಗಳು ಅರ್ಧ ತುಂಬಿದ್ದರೆ, ಕೆಲ ಕೆರೆಗಳು ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತವಾಗಿದ್ದು, ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಭಣಗುಡುತ್ತಿವೆ. ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಲು ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಜಗಳೂರು, ಚನ್ನಗಿರಿ, ನ್ಯಾಮತಿ, ಹೊನ್ನಾಳಿ, ಹರಿಹರದ ಕೆರೆಗಳು ಶೇ. 50 ತುಂಬಿದ್ದು, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 17ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೆರೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತರು, ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ನೀರಿಲ್ಲದಂತೆ ಆಗಿದೆ.
ಮೂರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ತುಂಬಿದ್ದ ಕೆರೆ, ಇದೀಗ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ: ಒಬಣ್ಣನಹಳ್ಳಿ ರೈತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮಾತನಾಡಿ "ಮಳೆ ಬಂದು 2016-19, 2022 ರಲ್ಲಿ ಕೊಡಗನೂರು ಕೆರೆ ತುಂಬಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆರೆ ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಮಳೆಯಿಂದ ತುಂಬುವುದು ಹೋಗಲಿ ಏತ ನೀರಾವರಿಯಿಂದ ನೀರು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ ಮಳೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರದ ಬರಗಾಲ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಕೊಡಗನೂರು ಕೆರೆಯಿಂದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 30-40 ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದರು.
ಕೊಡಗನೂರು, ಕಬ್ಬೂರು, ಕಳೂರು, ಪಾಂಡ್ರಹಳ್ಳಿ, ಅಣಜಿ, ನರಗನಹಳ್ಳಿ, ಹೊನ್ನನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಓಬಣ್ಣನಹಳ್ಳಿ, ಅಣ್ಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿದೆ. ಇದು 960 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆರೆ ಇದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ನರಗನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ 200-300 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೂ ನೀರು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. 22 ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಉಪಯೋಗ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕೊಡಗನೂರು, ನರಗಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಇವೆ, ಎರಡು ಕೆರೆಗಳಿಗೆ 22 ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀರು ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಾಸ್ವೆಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ ಕೆರೆ ಖಾಲಿ ಇವೆ. ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೆವು. ₹78 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಸರಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಮನವಿ, ಈ ಕೊಡಗನೂರು ಕೆರೆ ತುಂಬಿದರೆ 30-40 ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು, ತೋಟಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿದೆ. ಮೊದಲು ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ಬಿಡಿಸಿ. ಸಿಎಂ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಯಿತು. ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ದನಕರುಗಳಿಗಿಲ್ಲ ನೀರು, ಒಣಗುತ್ತಿವೆ ಬೆಳೆಗಳು: ರೈತ ರಾಜಣ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ, "ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಾಯಿತು ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಮಳೆ ನೀರು ಬಾರದು. ದನಕರುಗಳು ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಹಳ್ಳಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ, ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೀರು ಕುಡಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. ನಮಗೆ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಸರಿ ಮಾಡಿ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನರಗನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀರು ಇಳಿಕೆಯಾಗ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
ಮೂರಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ನೀರಿಲ್ಲದಂತೆ ಆಗಲಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದ ನಿಂಗಪ್ಪನವರು ಇದ್ದಾಗ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ದು ಆಯಿತು. ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. 22 ಕೆರೆ ನೀರಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಲವರ್ತಿ ಜಾಕ್ವೆಲ್ ಬಳಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಸಾಸ್ವೆಹಳ್ಳಿ ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ನೀರು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಅದು ಸಾಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ದನಕರುಗಳಿಗೆ ನೀರಿಲ್ಲದಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಕೊಡಗನೂರು ಕೆರೆ, ನರಗನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಎಇಇ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ದಾವಣಗೆರೆಯ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 65 ಕೆರೆಗಳು ಬರಲಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 17 ಕೆರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಖಾಲಿ ಇವೆ. 29 ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ 1 ರಿಂದ 30% ರಷ್ಟು ನೀರಿದೆ. 30-50% ನೀರು ಇರುವ 19 ಕೆರೆಗಳಿವೆ. ಇನ್ನು ಹೊನ್ನಾಳಿ ಡಿವಿಷನ್ನಲ್ಲಿ 85ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೆರೆಗಳಿದ್ದು, ಪಿಆರ್ಡಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆರೆಗಳು ಬರಲಿವೆ. ಉಳಿದ ಕೆರೆಗಳು ಆಯಾ ತಾಲೂಕುವಾರು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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