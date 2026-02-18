ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ 'ಸೇಫ್ ಸಿಟಿ' ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದ ದುಬೈ ಪೊಲೀಸರ ನಿಯೋಗ
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಸೀಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದುಬೈ ಪೊಲೀಸರ ನಿಯೋಗ ವಿಸ್ತೃತ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿತು.
Published : February 18, 2026 at 10:54 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರಿನ 'ಸೇಫ್ ಸಿಟಿ' ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಕುರಿತು ದುಬೈ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ದುಬೈ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್ ಟರ್ಕಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಏಳು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ಸೇಫ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ & ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ತಂಡ 'ನಮ್ಮ 112' ಹಾಗೂ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಏಕೀಕೃತ ತುರ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಕುರಿತು ಅವಲೋಕನ ನಡೆಸಿತು. ಈ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಆಧುನಿಕ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಪದ್ಧತಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರ ಕುರಿತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಸೀಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದುಬೈ ಪೊಲೀಸರ ನಿಯೋಗ ವಿಸ್ತೃತ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿತು.
ಇದಲ್ಲದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಜಾಲ, ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಸಾಧನಗಳು ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯಾಪಟಲ ಗುರುತಿಸುವ (ANPR) ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಿತ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಅವಲೋಕನ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆ 'ನಮ್ಮ 112' ಕೇಂದ್ರಿತ ತುರ್ತು ಸಹಾಯವಾಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಹಾಗೂ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ದುಬೈ ಪೊಲೀಸರ ನಿಯೋಗ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರು ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಸಂಚಾರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ವಿಧಾನಗಳು ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರಿಹಾರಗಳು, ಕೃತಕಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಆಧಾರಿತಾ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳ ಬಳಕೆಯ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರ ಅವಲೋಕನ ನಡೆಸಿತು.
ಈ ಭೇಟಿಯು ನಗರ ಭದ್ರತಾ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳು, ತುರ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಚಾರ ನಿರ್ವಹಣಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಕುರಿತು ಪರಸ್ಪರ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಸಹಕಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ದುಬೈ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದುಬೈಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅವರ ಪೊಲೀಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪರಸ್ಪರ ಸಂವಾದವು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ನಗರ ಭದ್ರತಾ ನಾವಿನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದರು.
