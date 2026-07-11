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ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 30.43 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಮಾದಕ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಜಪ್ತಿ: 8 ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ

ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಐವರು ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳು, ಇಬ್ಬರು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹಾಗೂ ಓರ್ವ ಅನ್ಯ ರಾಜ್ಯದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 8 ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

POLICE BUSTS DRUG RACKET
ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 11, 2026 at 3:42 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು :​ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆದಾರರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರು, ಒಟ್ಟು 30.43 ಕೋಟಿ (ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ 60.86 ಕೋಟಿ) ಮೌಲ್ಯದ ಮಾದಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.​

ಹೆಬ್ಬಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಸಿಸಿಬಿಯ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ನಿಗ್ರಹ ದಳ ಹಾಗೂ ಗಿರಿನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೈಗೊಂಡು ಒಟ್ಟು 29 ಕೆಜಿ ಎಂಡಿಎಂಎ, 20 ಗ್ರಾಂ ಕೋಕೇನ್ ಹಾಗೂ 1 ಸಾವಿರ ಎಕ್ಸ್‌ಟಸಿ ಪಿಲ್ಸ್‌ಗಳನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಐವರು ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳು, ಇಬ್ಬರು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹಾಗೂ ಓರ್ವ ಅನ್ಯ ರಾಜ್ಯದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 8 ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವರ್ಷ 221.27 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮಾದಕ ಜಪ್ತಿ: 2026ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 2,936 ಎನ್‌ಡಿಪಿಎಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಅನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳ 3,840 ಹಾಗೂ 37 ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರುಗಳಿಂದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 221.27 ಕೋಟಿ (ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ 322.92 ಕೋಟಿ) ಮೌಲ್ಯದ ಒಟ್ಟು 1415.274 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ವಿವಿಧ ಮಾದಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.​ ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ (3/6/2026 ರಿಂದ 9/7/2026)ರವರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಡಿಪಿಎಸ್ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ 565 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, 729 ಭಾರತೀಯ ಹಾಗೂ 11 ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರಿಂದ 50.43 ಕೋಟಿ (ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ 92.86 ಕೋಟಿ) ಮೌಲ್ಯದ 205.566 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕದ ವಿವಿಧ ಮಾದಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

'ಆಪರೇಷನ್ ರೈಸ್' ಬಳಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಚುರುಕು: ಯುವ ಜನತೆಯನ್ನ ಮಾದಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿಸಿ, ಅವುಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲು ಬಹು ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಮನ್ವಯದೊಂದಿಗೆ ರೈಸ್ (R - Refuse, ​I - Inform, ​S - Support, ​E - Empower) ಹೆಸರಿನ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ‌ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಯುವಜನತೆಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಪೊಲೀಸ್, ಕಂದಾಯ, ಸಾರಿಗೆ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಇಲಾಖೆಗಳು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಅಭಿಯಾನದ ಉದ್ದೇಶ.

ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭವಾದ ನಂತರ (1/7/2026ರಿಂದ 9/07/2026)ರವರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಡಿಪಿಎಸ್ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ 135 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, 156 ಭಾರತೀಯ ಹಾಗೂ ಐವರು ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. 32.28 ಕೋಟಿ (ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ 63.44 ಕೋಟಿ) ಮೌಲ್ಯದ 49.133 ಕೆಜಿ ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಯ ನಿಷೇಧಿತ ಮಾದಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಾದಕ ಪದಾರ್ಥ ಮುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ‘ಆಪರೇಷನ್ ರೈಸ್’, ‘ಬೇಡ ಬ್ರೋ’ ಅಭಿಯಾನ

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