ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 25 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಮಾದಕ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಜಪ್ತಿ, 17 ಪೆಡ್ಲರ್ಗಳ ಬಂಧನ!
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿವಿಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 25.23 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮಾದಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, 17 ಪೆಡ್ಲರ್ಗಳ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 29, 2026 at 2:42 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮಾದಕ ಸರಬರಾಜು ಜಾಲದ ವಿರುದ್ಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರೆಸಿರುವ ಸಿಸಿಬಿಯ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ನಿಗ್ರಹ ದಳ ಮತ್ತು ನಗರ ಪೊಲೀಸರು, ವಿವಿಧ ಠಾಣೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 25.23 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮಾದಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ದಂಧೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ 3 ವಿದೇಶಿಯರು, 8 ಅನ್ಯರಾಜ್ಯದವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 17 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಬಂಧಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಸೀಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಸಿಬಿ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ನಿಗ್ರಹ ದಳ, ಆರ್ಎಂಸಿ ಯಾರ್ಡ್, ಸುಬ್ರಮಣ್ಯನಗರ, ಮಡಿವಾಳ, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್, ತಿಲಕನಗರ, ಯಶವಂತಪುರ ಹಾಗೂ ಇಂದಿರಾನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು 127 ಕೆ.ಜಿ 302 ಗ್ರಾಂ ಗಾಂಜಾ, 3 ಕೆ.ಜಿ 314 ಗ್ರಾಂ ಹೈಡ್ರೋಗಾಂಜಾ 10 ಕೆ.ಜಿ 306 ಗ್ರಾಂ ಎಂಡಿಎಂಎ, 300 ಇ - ಸಿಗರೇಟ್ಗಳು, 90 ಹುಕ್ಕಾ ಫ್ಲೇವರ್ಗಳು, 30 ಹುಕ್ಕಾ ಪಾಟ್ಗಳು, ವಿದೇಶಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳು, 7 ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು, 6 ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು 1 ಕಾರನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ವಿದೇಶಿ ಮತ್ತು ಅನ್ಯರಾಜ್ಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳು, ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ತಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದುದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಬಂಧಿತರನ್ನ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮುಖ್ಯ ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಠಾಣಾವಾರು ವಿವರ:
- ಸಿಸಿಬಿ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ನಿಗ್ರಹ ದಳ : 23 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 10 ಕೆ.ಜಿ 270 ಗ್ರಾಂ MDMA, 2 ಕೆ.ಜಿ 44 ಗ್ರಾಂ ಹೈಡ್ರೋ ಗಾಂಜಾ ಜಪ್ತಿ.
- ಆರ್ಎಂಸಿ ಯಾರ್ಡ್ ಠಾಣೆ : 72.30 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 1 ಕೆ.ಜಿ 33 ಗ್ರಾಂ ಹೈಡ್ರೋ ಗಾಂಜಾ ಜಪ್ತಿ.
- ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನಗರ ಠಾಣೆ : 69 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 45.8 ಕೆ.ಜಿ ಗಾಂಜಾ, 237 ಗ್ರಾಂ ಹೈಡ್ರೋ ಗಾಂಜಾ ಮತ್ತು 36 ಗ್ರಾಂ ಎಂಡಿಎಂ ಜಪ್ತಿ.
- ಮಡಿವಾಳ ಠಾಣೆ : 36 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 36 ಕೆ.ಜಿ ಗಾಂಜಾ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಾರು ಜಪ್ತಿ.
- ತಿಲಕ್ ನಗರ ಠಾಣೆ : 20.20 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 20 ಕೆ.ಜಿ 200 ಗ್ರಾಂ ಗಾಂಜಾ ಜಪ್ತಿ.
- ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ಠಾಣೆ : 22 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 22 ಕೆ.ಜಿ ಗಾಂಜಾ ವಶ.
- ಯಶವಂತಪುರ ಠಾಣೆ : 8 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 300 ಇ-ಸಿಗರೇಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹುಕ್ಕಾ ಫ್ಲೇವರ್ಗಳು ಜಪ್ತಿ.
- ರಾಜಾಜಿನಗರ ಠಾಣೆ : 15.84 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವಶಕ್ಕೆ.
- ಇಂದಿರಾನಗರ ಠಾಣೆ : 3.24 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 3 ಕೆ.ಜಿ 247 ಗ್ರಾಂ ಗಾಂಜಾ ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಮತ್ತು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಜಪ್ತಿ.
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