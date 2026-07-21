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ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 15 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮಾದಕ ಜಪ್ತಿ, 17 ಜನರ ಬಂಧನ

ಬಂಧಿತರಿಂದ ಒಟ್ಟು 13 ಕೆ.ಜಿ 135 ಗ್ರಾಂ ಎಂಡಿಎಂಎ, 181.3 ಗ್ರಾಂ ಕೋಕೇನ್, 15 ಗ್ರಾಂ ಹೆರಾಯಿನ್, 59 ಕೆ.ಜಿ ಗಾಂಜಾ, 7 ಕೆಜಿ ಅಫೀಂ ಸೇರಿ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.

Drugs worth Rs 15 crore seized in Bengaluru, 17 arrested
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 15 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮಾದಕ ಜಪ್ತಿ, 17 ಜನರ ಬಂಧನ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 21, 2026 at 2:15 PM IST

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​ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೇಂದ್ರ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗ (CCB) ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿವಿಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಅಂದಾಜು 15.29 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮಾದಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಕೋರಮಂಗಲ, ವೈಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್, ಬಾಣಸವಾಡಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಮತ್ತು ಪುಲಕೇಶಿನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆ, 10 ಅನ್ಯ ರಾಜ್ಯದವರು ಹಾಗೂ 6 ಜನ ಸ್ಥಳೀಯ ಆರೋಪಿಗಳ ಸಹಿತ ಒಟ್ಟು 17 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬಂಧಿತರಿಂದ ಒಟ್ಟು 13 ಕೆ.ಜಿ 135 ಗ್ರಾಂ ಎಂಡಿಎಂಎ, 181.3 ಗ್ರಾಂ ಕೋಕೇನ್, 15 ಗ್ರಾಂ ಹೆರಾಯಿನ್, 59 ಕೆ.ಜಿ 322 ಗ್ರಾಂ ಗಾಂಜಾ, 7 ಕೆ.ಜಿ ಅಫೀಂ ಹಾಗೂ 225 ಗ್ರಾಂ ಮೆಫೆಡ್ರೋನ್ ಮಾದಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Drugs worth Rs 15 crore seized in Bengaluru, 17 arrested
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 15 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮಾದಕ ಜಪ್ತಿ, 17 ಜನರ ಬಂಧನ (ETV Bharat)

ಮಾದಕ ದಂಗೆಕೋರರ ವಿರುದ್ಧ ನಿರಂತರ ಸಮರ ಮುಂದುವರೆಸಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರು ಬಹು ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಮನ್ವಯದೊಂದಿಗೆ ರೈಸ್ (R - Refuse, ​I - Inform, ​S - Support, ​E - Empower) ಹೆಸರಿನ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ‌ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ನಿರಂತರ ಸಮರದ ನಡುವೆಯೂ ಪೊಲೀಸರ ಕಣ್ತಪ್ಪಿಸಿ ವಿದೇಶ, ಅನ್ಯರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾದಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಿ ತರುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ, ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತಿತರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.

ಬಂಧಿತರ ವಿರುದ್ಧ ಎನ್‌ಡಿಪಿಎಸ್ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೊಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮೂಲ ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Drugs worth Rs 15 crore seized in Bengaluru, 17 arrested
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 15 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮಾದಕ ಜಪ್ತಿ, 17 ಜನರ ಬಂಧನ (ETV Bharat)
ಏನಿದು ‘ಆಪರೇಷನ್ ರೈಸ್'?: ​ಯುವಜನತೆಯನ್ನು ಮಾದಕ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಜಾಲದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಅಕ್ರಮ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲು ಬಹು-ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಮನ್ವಯದೊಂದಿಗೆ ಈ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
Drugs worth Rs 15 crore seized in Bengaluru, 17 arrested
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 15 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮಾದಕ ಜಪ್ತಿ, 17 ಜನರ ಬಂಧನ (ETV Bharat)

RISE ಎಂದರೆ ಏನು?:
​R - Refuse (ತಿರಸ್ಕರಿಸು): ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸುವುದು.
​I - Inform (ಮಾಹಿತಿ ನೀಡು): ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು.
​S - Support (ಬೆಂಬಲಿಸು): ವ್ಯಸನಮುಕ್ತರಾಗಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ನೆರವಾಗುವುದು.
​E - Empower (ಸಬಲೀಕರಣ): ಯುವಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿಸುವುದು.

​ಇದರಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಜೊತೆ ಕಂದಾಯ, ಸಾರಿಗೆ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಇಲಾಖೆಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.

Drugs worth Rs 15 crore seized in Bengaluru, 17 arrested
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 15 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮಾದಕ ಜಪ್ತಿ, 17 ಜನರ ಬಂಧನ (ETV Bharat)

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TAGGED:

15 CRORE WORTH DRUGS SEIZED
CCB SEIZED DRUGS
17 ARRESTED
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