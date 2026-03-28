ಹುಣಸೂರಿನಲ್ಲಿ 12 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕಚ್ಚಾವಸ್ತು ವಶ; ಮುಂಬೈ ಲಿಂಕ್: ಎಸ್​ಪಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಾಲದಂಡಿ

ಹುಣಸೂರು ಪೊಲೀಸರು ದಾಸನಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 12 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕಚ್ಚಾವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕಚ್ಚಾವಸ್ತು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 28, 2026 at 5:42 PM IST

ಮೈಸೂರು: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಣಸೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದಾಸನಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 12 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 48 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕಚ್ಚಾವಸ್ತುವನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಇಬ್ಬರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಎಸ್​ಪಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಾಲದಂಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಮೈಸೂರು ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದ್ದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಜಾಲ ಈಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಹುಣಸೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದಾಸನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಾವಲು ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಹುಣಸೂರು ನಗರದ ರೆಹಮತ್ ಮೊಹಲ್ಲಾದ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಖಾನ್ ಎಂಬುವವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮಹಮದ್ ಇರ್ಫಾನ್ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಶೆಡ್​ ಒಂದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಎಂಬ ಅಮಲು ಬರುವ ಕಚ್ಚಾವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಶೇಖರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಎಸ್​ಪಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಾಲದಂಡಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat)

'ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ 27-03-2026ರ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ, ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ತಯಾರು ಮಾಡಲು ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಕಚ್ಚಾವಸ್ತುಗಳನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಮೊಹಮದ್ ಶರೀಫ್ ಹಾಗೂ ಜಮೀನಿನ ಮಾಲೀಕ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಖಾನ್ ಎಂಬುವವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಡ್ರಗ್ಸ್ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಮುಂಬೈ ಲಿಂಕ್ : ಡ್ರಗ್ಸ್ ತಯಾರಿಸುವ ಕಚ್ಚಾವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ತಂದು ಒಂಟಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 6 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬಳಕೆದಾರನೊಬ್ಬನು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಹುಣಸೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜಾಲದಲ್ಲಿ 6 ಜನರಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಥಳೀಯರು, 4 ಜನ ಮುಂಬೈ ಮೂಲದವರು ಎಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕಚ್ಚಾವಸ್ತು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಈ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಜಾಲದವರು ಶುಂಠಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆಂದು ಒಂಟಿ ಶೆಡ್​​ವೊಂದನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕಚ್ಚಾವಸ್ತುವನ್ನ ತಂದು ಶೆಡ್​​ನಲ್ಲಿ 16 ಪ್ಯಾಕ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿದ್ದರು. ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆಗಾಗಿ 3 ತಂಡಗಳನ್ನ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ತನಿಖೆ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಾಲದಂಡಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕಚ್ಚಾವಸ್ತು (ETV Bharat)

