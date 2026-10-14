ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ದಂಧೆಯ ಹಾವಳಿ; 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹230 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಜಪ್ತಿ
ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ ಎಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಆರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹230 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ವರದಿ- ವಿನಯ್ಕುಮಾರ್ ಟಿ. ಪಿ.
Published : October 14, 2026 at 1:49 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು : ಐಟಿ-ಬಿಟಿ ನಗರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾದಕ ದಂಧೆಯ ಹೊಸ ಅಡ್ಡೆಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಆತಂಕ ಮೂಡಿದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಹಾವಳಿಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪೊಲೀಸರು ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಇದರ ಜಾಲ ಮಾತ್ರ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ ಎಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಆರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 230 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿವಿಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಪಿಎಸ್ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಒಟ್ಟು 3,425 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ವಿರುದ್ಧ 2,951 ಪ್ರಕರಣಗಳಿದ್ದರೆ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವರ ವಿರುದ್ಧ 474 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳೇ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ದಂಧೆಯ ಜಾಲ ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರೂರಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕೈಗನ್ನಡಿಯಾಗಿವೆ.
ಮಾದಕ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ನಗರಕ್ಕೆ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಪೂರೈಕೆಯಾಗಲು ಕೇವಲ ಒಂದೆರಡು ಮಾರ್ಗಗಳಿಲ್ಲ. ವಾಯುಮಾರ್ಗ, ರೈಲು, ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಕೊರಿಯರ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ದಂಧೆಕೋರರು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ, ಯುರೋಪ್ ಹಾಗೂ ಆಫ್ರಿಕಾದ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಹೊರರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಕೊರಿಯರ್ ಮೂಲಕ ನಕಲಿ ವಿಳಾಸಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಮಾದಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ರೈಲು ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಒಡಿಶಾ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಗಾಂಜಾ ಹಾಗೂ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಡಾರ್ಕ್ ವೆಬ್ ಮೂಲಕ ಆರ್ಡರ್ ಪಡೆದು, ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಮೂಲಕ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಣ್ತಪ್ಪಿಸಲು ಆನ್ಲೈನ್ ಫುಡ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಗಿಫ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟು ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡುವ ಹೈಟೆಕ್ ವಂಚನೆಗಳು ಪೊಲೀಸರ ತಿನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿವೆ.
ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಯಾರು? ಬೆಂಗೂರಿನ ಐಟಿ ಬಿಟಿ ಕಂಪನಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ಜಾಲದ ಪ್ರಮುಖ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಾಂಗ, ಉದ್ಯೋಗ ಅರಸಿ ಬರುವ ಹೊರರಾಜ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಅಥವಾ ಚಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಈ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಮರ ಸಾರಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರು, ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜಿ ಇಲ್ಲದ ನಮ್ಮ ಕಠಿಣ ನೀತಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಸೀಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್, ನಗರವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾದಕ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮುಕ್ತವಾಗಿಸಲು 'ಮಿಷನ್ ರೈಸ್' ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನಗಳನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯುವ ಜನತೆಯ ಬಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಜಾಲದ ಮೂಲವನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಸಿಸಿಬಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕಿಂಗ್ಪಿನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಚಲನವಲನಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡುವ ಮೂಲಕ ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾದಕ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮುಕ್ತ ನಗರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಕೇವಲ ಪೊಲೀಸರ ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಬೇಕಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಮಾತ್ರವೇ ಈ ಪಿಡುಗನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಂಗಳೂರು: ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲದ ಬಾಲಕನ ಕೊಂದ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ; ಕೃತ್ಯದ ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಶರಣು!