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'ಬೇಡ ಬ್ರೋ, ಡ್ರಗ್ಸ್'- ವಿರುದ್ಧ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸಮರ: ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸುವಂತೆ ಯುವಕರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್​ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಕರೆ

ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್​ ವ್ಯಸನ ಮುಕ್ತ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂಗಳವಾರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು.

BELAGAVI ಡ್ರಗ್ಸ್ ಡ್ರಗ್ಸ್​ ವ್ಯಸನ ಮುಕ್ತ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ ಸಚಿವ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ
ಡ್ರಗ್ಸ್​ ವ್ಯಸನ ಮುಕ್ತ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಸಚಿವರು, ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 22, 2026 at 9:21 AM IST

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ಬೆಳಗಾವಿ: "ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸವಾಲು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪಿಡುಗಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಅದನ್ನು ಮಟ್ಟ ಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ದೇಶದ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಅಂತಾ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಮೆರಿಕ ಕೂಡ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು. ಹಳ್ಳಿ, ನಗರಗಳಿಂದ ಡ್ರಗ್ಸ್​​ ಹೊಡೆದೋಡಿಸಲು ಸಂಕಲ್ಪ ತೊಡಬೇಕು. ನಾವು ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಸೇವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಲ್​​ ಪವರ್​​ಅನ್ನು ಯುವಕರು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು" ಎಂದು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್​ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.

ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್​ ವ್ಯಸನ ಮುಕ್ತ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ 'ಬೇಡ ಬ್ರೋ, ರೈಸ್​' ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಮಂಗಳವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

BELAGAVI ಡ್ರಗ್ಸ್ ಡ್ರಗ್ಸ್​ ವ್ಯಸನ ಮುಕ್ತ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ ಸಚಿವ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ
ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್​ ವ್ಯಸನ ಮುಕ್ತ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ. (ETV Bharat)

"ಡ್ರಗ್ಸ್ ತಯಾರಿಸಲು ನಾನಾ ರೀತಿ ದಾರಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಔಷಧ, ಮಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲೂ ಸೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಂಜಾ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಮೂಲಕ ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಯುವ ಜನಾಂಗವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವ, ನಾಶಪಡಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಯುವಕರೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಈಗ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೂ ಇದು ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. 8ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವ್ಯಸನಿಗಳಾಗಿರುವುದು ಆತಂಕಕಾರಿ ಸಂಗತಿ" ಎಂದರು.

"ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಡ್ರಗ್ಸ್​​ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಪಂಜಾಬ್​ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಜಾಲ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸಾಗಾಟವಾಗುತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಅಕ್ರಮ ಸಾಗಾಟದ ವೇಳೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲೂ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಸತೀಶ್​ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

BELAGAVI ಡ್ರಗ್ಸ್ ಡ್ರಗ್ಸ್​ ವ್ಯಸನ ಮುಕ್ತ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ ಸಚಿವ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ
'ಬೇಡ ಬ್ರೋ, ಡ್ರಗ್ಸ್'... (ETV Bharat)

"ಅದೇ ರೀತಿ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಜೊತೆಗೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಹಾವಳಿ ತಡೆಯಲು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ವ್ಯಸನ ಮುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿರ್ಮಾಣದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ವಿವಿಧ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಪಾಲಕರು ಒಪ್ಪಿದರೆ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರಕ್ತ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ" ಎಂದು ಸತೀಶ್​ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೇಳಿದರು.

ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಭಸ್ಮಾಸುರ ಇದ್ದಂತೆ: ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಭೂಷಣ ಬೊರಸೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ಜುಲೈ 1ರಿಂದ ಬೇಡ ಬ್ರೋ, ರೈಸ್​​ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಿಂದ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ 8 ಕೋಟಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 17 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ವ್ಯಸನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕ ಈ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಎಂಬ ಭಸ್ಮಾಸುರನನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬಹುದು. ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪಿಡುಗಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಭಾರತ ಅಂತಾ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು‌. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಬೇಕಿದೆ. ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕಿದೆ" ಎಂದರು.

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ: ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ. ರಾಮರಾಜನ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೇವಲ ಪೊಲೀಸರ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲೂ ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರು ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕಿದೆ. ಡ್ರಗ್ಸ್​​ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಯುವಕನ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಳಾಗುವುದಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡಿದಂತೆ ಎಂಬ ಅರಿವು ನಿಮಗಿರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಯಾರಾದರೂ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕೆಎಸ್​ಪಿ ಆಪ್​ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರಿ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮಾದಕ ವ್ಯಸನಿಗಳಿಗೆ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಬೇಕು: ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೋಷನ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಸನ ಮಾಡಲು‌ ಮೊದಲಿಗೆ ಭಯ ಮೂಡಬೇಕು. ಮಾದಕ ವ್ಯಸನಿಗಳಿಗೆ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಿದೆ. ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬೇಕಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ನೋ ಎಂದರೆ ಆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕೂಪಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಆಗದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಭವಿಷ್ಯ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಯಾರಾದರೂ ಈ ರೀತಿ ದುಶ್ಚಟಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಕೂರಬಾರದು. ಇದೆಲ್ಲಾ ಬೇಡ ಬ್ರೋ ಅಂತಾ ಅವರ ಮನವೊಲಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು.

ಪೆಡ್ಲರ್​ಗಳಿಗೆ ಗುಂಡಿ ಹಾರಿಸಿ: ಶಾಸಕ ಆಸೀಫ್ ಸೇಠ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಒಬ್ಬ ಪೆಡ್ಲರ್ ಸುಮಾರು ಐದು ಸಾವಿರ ಜನರ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಪೆಡ್ಲರ್​ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ. ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಮಾಜಘಾತುಕ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ" ಅಂತಾ ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದರು‌.

ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಜಾರಿಗೆ ತನ್ನಿ: ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಕ್ಯಾಂಪಸ್​ನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಅಂತವರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ದೂರು ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಡ್ರಗ್ಸ್​ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಮರಣ ದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಯ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅಂತಹ ಕಾನೂನನ್ನು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ. ತ್ಯಾಗರಾಜನ್, ಡಿಸಿಪಿ ನಿರಂಜನರಾಜೆ ಅರಸ್, ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ರೋಹಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇರಿ ಹಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

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TAGGED:

BELAGAVI
ಡ್ರಗ್ಸ್
ಡ್ರಗ್ಸ್​ ವ್ಯಸನ ಮುಕ್ತ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ
ಸಚಿವ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ
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