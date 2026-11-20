ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ರೊಳಗೆ ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ ₹5,000 ಬರ ಪರಿಹಾರ: ಡಿಸಿಎಂ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್
Drought Relief For Farmers: ಬರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ 22,400.58 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿಯತನಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
Published : November 20, 2026 at 7:17 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬರಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ರೈತರಿಗೆ ತಲಾ 5,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಎರಡು ಕಂತುಗಳಲ್ಲೂ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ರೊಳಗೆ ರೈತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರಾದ ಡಾ.ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ವಿಕಾಸಸೌಧದಲ್ಲಿಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಡಿಡಿಎಲ್ಆರ್ಗಳು, ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ರೊಳಗೆ ರೈತರಿಗೆ ನೀಡುವ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಎರಡು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರೀನ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರೈತರಿಗೆ ಎರಡೂ ಕಂತುಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ರೊಳಗೆ ಖಾತೆಗೆ ತಲುಪಲಿವೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಈಗ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 500 ಕೋಟಿ ರೂ. ರೈತರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಕೇಂದ್ರದ ಮೌನಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ: ಬರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ 22,400.58 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯೇ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕೃಷಿ ಸಚಿವರು, ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ಸಮಯ ಕೋರಿ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದರೂ ಉತ್ತರ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಕ್ಕೂಟ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭೂಷಣವಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 57.93 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ನಷ್ಟದ ಪ್ರಮಾಣ 62,481.88 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಿದೆ. ಕೇಂದ್ರದ ನೆರವು ಬಾರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ಸುಮ್ಮನಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೇ ರೈತರಿಗೆ ತಲಾ 5,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಎರಡು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದೆವು ಎಂದರು.
ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ: ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತೀ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕೋಟಿ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧವಿದೆ. ಎಸ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಳಿಯೇ ಸುಮಾರು 379 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಕೊರೆಯುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹಳೆಯ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳ ನವೀಕರಣ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕೂ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ ನಿನೋ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಮನಗಂಡು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಮೇ ತಿಂಗಳ ತನಕ ಅವಧಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆ ಖಾತರಿಪಡಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮೇವಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 33 ಕೋಟಿ: ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಮೇವಿನ ಕೊರತೆ ಬರಬಾರದೆಂದು ಈಗಾಗಲೇ 26 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮೇವಿನ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದ್ದೆವು. ಈಗ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 33 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮೇವಿನ ಕಿಟ್ ಮತ್ತು ಮೇವು ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಹೀಟ್ ವೇವ್ಗೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ: ಈ ಬಾರಿಯ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೀಟ್ ವೇವ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮುಂಜಾಗರೂಕತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಡಿ.1ರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಹರಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕು: ವ್ರದ್ಧಾಪ್ಯ, ವಿಧವಾ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಚೇತನರ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 83,14,710. ಇವರಲ್ಲಿ 73,47,739 ಮಂದಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಸಂದಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 6,59,778 ಮಂದಿ ಅನರ್ಹರೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ 3,07,193 ಪ್ರಕರಣಗಳ ಅರ್ಹತೆಯ ಕುರಿತು ತೀರ್ಮಾನವಾಗಬೇಕಿದ್ದು, ಇವುಗಳನ್ನು ಈ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯೊಳಗಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ರೊಳಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅರ್ಹ ಪಿಂಚಣಿ ಫಲಾನುಭವಿಗೂ ಪಿಂಚಣಿ ತಲುಪುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ ಎಂದು ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ನಿವೇಶನ: ರಾಜ್ಯದ ಅನೇಕ ಬಡವರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಳಾಸವೂ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರೆಯಬಾರದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿವೇಶನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ನಿವೇಶನವಿದ್ದರೆ ಈ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ 5 ಲಕ್ಷ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ. ಭೂಮಿ ಗುರುತಿಸುವ ಮತ್ತು ನಿವೇಶನ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಮುಗಿಸಬೇಕು. ವಿತರಣೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ದರಖಾಸ್ತು ಪೋಡಿ: ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 10.71 ಲಕ್ಷ ದರಖಾಸ್ತು ಪೋಡಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ 15 ದರಖಾಸ್ತು ಪೋಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ 15 ಪಹಣಿಗಳನ್ನು ಸ್ರುಜಿಸಬೇಕು. ಈ ಮೂಲಕ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪೋಡಿ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಗುರಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಖರೀದಿಸಿ ಇಡಲಾಗಿರುವ ರೋವರ್ಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪೋಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದರು.
ಭೂಸುರಕ್ಷಾ: ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ದಾಖಲೆ ಡಿಜಿಟೈಸೇಶನ್: ಭೂಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಒಟ್ಟು 136.26 ಕೋಟಿ ಪುಟಗಳ ದಾಖಲೆಗಳಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ 104.33 ಕೋಟಿ ಪುಟಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ 31.92 ಕೋಟಿ ಪುಟಗಳ ಡಿಜಿಟೈಸೇಶನ್ಅನ್ನು ಮುಂದಿನ ಆರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಮುಗಿಸುವಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದು ಬಹುಮುಖ್ಯ ಯೋಜನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗುವುದನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಗುರಿ ತಲುಪಲು ಬೇಕಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನೆರವನ್ನೂ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಲಿದೆ. ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಯತವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಕಂದಾಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಕಾಲಮಿತಿ; ಡಿಸಿಎಂ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್: ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣ ಗರಿಷ್ಠ 90 ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಾಕಿ ಉಳಿಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾಲಮಿತಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೀರುವಂತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಒದಗಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಿಸಲು ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ರೂಪಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತೀ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಾನೇ ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
10,000 ಭಾರತ್ ಜೋಡೊ ಸಂಘ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಿಂದ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ: ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ 10,000 ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯುವ ಸಂಘಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ನೋಂದಣಿಯ ಔಪಚಾರಿಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೊದಲ ವಾರದಿಂದ ಸಂಘಗಳು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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