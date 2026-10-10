ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆರೂ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಬರ: ನೆಲಕಚ್ಚಿದ ಬೆಳೆ, ಪಾತಾಳ ಕಂಡ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ; ರೈತರ ಗೋಳು
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.43ರಷ್ಟು ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಚಿಜಿಲ್ಲೆಯ ಆರೂ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಬರ ಆವರಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ ಅವರು ನೀಡಿದ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : October 10, 2026 at 6:40 PM IST
ಮಳೆ ಆಗದ ಕಾರಣ ಅರ್ಧ ಅಡಿ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗಳು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಣಗಿ ನಿಂತಿವೆ. ರಾಗಿ ಮತ್ತು ಜೋಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂಗಾರು ಬಿತ್ತನೆಗೆ ನಾನು 80 ಸಾವಿರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಹೋಯಿತು. ಯಾವುದೇ ಬೆಳೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ದನಕರುಗಳಿಗೂ ಮೇವಿಲ್ಲ. ಹೊಲಗಳು ಖಾಲಿ-ಖಾಲಿ ಆಗಿವೆ. ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ದನಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳು ಕೂಡ ನಿಂತಿವೆ. ಅಡಿಕೆ ತೋಟದವರು ಬಾಯಿ-ಬಾಯಿ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 2500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಹಣ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸಾಲದು - ದ್ಯಾಮಣ್ಣ, ರೈತ
ಮಳೆ ಇಲ್ಲ, ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲ, ಬಿತ್ತಿದ ಬೆಳೆ ಕೂಡ ಒಣಗಿ ಹೋಯಿತು. ಹಾಕಿದ ಬಂಡವಾಳ ಕೂಡ ಬರದಂಗಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ರೈತರ ಗೋಳು ಹೇಳತೀರದಾಗಿದೆ. 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ನಾನು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. 10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದಾಗಿದೆ. ಏನೋ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಪ-ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬಹುದು. ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ತೋಟಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಈ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಬೋರಪ್ಪ, ರೈತ
ಹಿರಿಯೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮಾರಿಕಣಿವೆ ಡ್ಯಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀರಿದ್ದರೂ ರಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ. ಬೋರ್ವೆಲ್ ನಿಂತಿವೆ. ರೈತರು ಈರುಳ್ಳಿ-ಶೇಂಗಾ-ಅಡಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದಾರೊಂದು ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ಬಿಡಬಹುದು. ಈರುಳ್ಳಿಗೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆಗೆ ನೀರಿಲ್ಲ. ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ನೀಡಿದರೆ, ಅಡಿಕೆಗೆ ನೀರು ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿದ್ದಾರೆ. ಈರುಳ್ಳಿಗೆ ದರ ಇದೆ. ಆದರೆ, ನೀರಿಲ್ಲ. ಕಡಲೆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ರೈತರು ಟೋಟಲ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೇವಿನ ಕೊರತೆ ಕೂಡ ಬರದ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಹಾಕಿದಂತಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಬರ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಎಕರೆಗೆ 2,500 ರೂಪಾಯಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಹಣ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸಾಲದು. ಒಂದು ಕಳೆ ನಾಶಕ ಔಷಧಿ ಕೂಡ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ವಾರದ ರೇಷನ್ ಕೂಡ ಆಗದು. ದಿಲೀಪ್, ಯುವ ರೈತ
ಇದು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆವರಿಸಿದ ಭೀಕರ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಪರಿ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ರೈತರಿಗೆ ಬರದ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ಶೇ.43ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯು ತೀವ್ರ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಬೆಳೆ ನೆಲಕಚ್ಚಿದೆ, ಅಂತರ್ಜಲಮಟ್ಟ ಕುಸಿದಿದೆ, ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣಿಸಿದ್ದು, ಜನಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರೈತರು ತಮ್ಮ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆರೂ ತಾಲೂಕುಗಳಾದ ಚಳ್ಳಕೆರೆ, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು, ಹೊಸದುರ್ಗ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲೂಕು, ಹಿರಿಯೂರು, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಬರಪೀಡಿತ ತಾಲೂಕುಗಳೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಳೆ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಬೆಳೆ ನೆಲಕಚ್ಚಿದೆ. ಭಾಗಶಃ ರೈತರು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬದಲಿಗೆ ತೊಗರಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ಪರ್ ಭದ್ರಾ ನೀರು ಈಗ ಬರುತ್ತೆ ಆಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಡಿಕೆಗೆ ಬೆಳೆಗಾರರು ಒಂದೆಡೆ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಮೇವು ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೈತರು ತಮ್ಮ ನೋವು ತೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೂ ಬರ ಪೀಡಿತ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ 337 ಕೆರೆಗಳ ಪೈಕಿ 33 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಪ-ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬಂದಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ. ಕೆಲವು ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀರಿದೆ. ಆದರೆ, ಬೋರ್ವೇಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಪಾತಾಳ ಕಂಡಿರುವುದು ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಕೊಟ್ದಿದೆ ಎಂದು ರೈತರು ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆರು ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಬರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ?: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.43ರಷ್ಟು ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಚಳ್ಳಕೆರೆ, ಹೊಸದುರ್ಗ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ, ಹಿರಿಯೂರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬರ ಮಿತಿಮೀರಿದೆ. ಈರುಳ್ಳಿ, ಶೇಂಗಾ, ತೊಗರಿ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆ. ಭದ್ರಾ ಜಲಶಾಯದಲ್ಲಿ 178 ಅಡಿ ನೀರಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಪರ್ ಭದ್ರಾ ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸದಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಳು ಒಣಗುತ್ತಿವೆ.
ಸಾವಿರಾರು ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೇಂಗಾ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ, ತೊಗರಿ ಬಿತ್ತನೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಶೇ.20-25ರಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಿತ್ತನೆ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಕೈಸೇರುವ ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲ. ಶೇಂಗಾ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ-ನೀರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬೆಳೆ ಮೊಣಕೈಯಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೂ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ. ತೆನೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು ಕೊಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ರೋಗ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದ್ದು, ನಮ್ಮನ್ನು ಬರಗಾಲ ಇನ್ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಕಾಡಲಾಂಭಿಸಿದೆ. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳು ಕೂಡ ನೆಲಕಚ್ಚಿವೆ. ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳು, ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳು ನೀರಿಲ್ಲದೇ ಸೊರಗಿವೆ. ಈರುಳ್ಳಿ ಗಡ್ಡೆಯೇ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ, ತೊಗರಿ ಫಸಲು ಕೈಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ರೈತರು ತಮ್ಮ ನೋವು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೇವಿಲ್ಲ-ಕುಡಿಯಲು ನೀರಿಲ್ಲ : ಈ ಬಾರಿ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಮೇವಿನ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಜಾನುವಾರುಗಳು ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಅಲೆಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದನಕರುಗಳನ್ನು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಲು ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗೋಶಾಲೆ ತೆರೆಯುವಂತೆ, ಅಲ್ಲದೇ ಮೇವಿನ ಕಿಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯಾಯ ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತೆ ರೈತರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಬಹುತೇಕ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಪ-ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಅಪ್ಪರ್ ಭದ್ರಾ ನೀರು ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹರಿದಿದೆ. ಆದರೆ, ಇನ್ನು ನೂರಾರು ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಬೇಕಿದೆ. ಅಂದಾಜು 93 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಒಟ್ಟು 216 ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಭಾವವಿದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ 54 ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಕೊರೆಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 7 ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಆರ್. ನುಲೇನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಂಗಾಪುರ, ಲಂಬಾಣಿಹಟ್ಟಿ, ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರಿನ ಮಾರುತಿ ನಗರ, ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂಟಪ್ಪನಹಟ್ಟಿ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 1,045 ಆರ್.ಒ ಘಟಕಗಳಿದ್ದು, 832 ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿವೆ. 133 ಘಟಕಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿವೆ. ಆರ್.ಒ. ಘಟಕಗಳ ದುರಸ್ತಿಗೆ 63 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಹೊಸ ಆರ್.ಒ. ಘಟಕಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೆಎಂಇಆರ್ಸಿ ಅಡಿ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಸ್. ಆಕಾಶ್, ಸಿಇಒ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
ಯಾವ ಬೆಳೆ ಎಷ್ಟು ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ, ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾಹಿತಿ: ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಜೆಡಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿರುವ ಬೆಳೆಗಳು ಈ ಬಾರಿ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಕಿರುವ ಬೆಳೆ ರೈತರ ಕೈಸೇರುವುದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಯಾವುದೇ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಬರಲ್ಲ. ಶೇಂಗಾ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೈಗೆ ಸಿಗಯವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. 1 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆಯ ಗುರಿ ಇತ್ತು. ಈ ಪೈಕಿ ಶೇಂಗಾ ಕೇವಲ 58 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿದೆ. ತೊಗರಿ 38-40 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಗುರಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, 24 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿದೆ. ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ 1 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆಯ ಗುರಿ ಇತ್ತು. ಈ ಪೈಕಿ 58 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿದೆ. ಇವ್ಯಾವು ಬೆಳೆಗಳು ರೈತರ ಕೈಸೇರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಯು ನೆಲಕಚ್ಚಿದೆ. ಶೇಂಗಾ 58 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲಕಚ್ಚಿದೆ. ತೊಗರಿ ಬೆಳೆ 24 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲಕಚ್ಚಿದೆ. ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ 58 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಜೂನ್ 1ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ತನಕ 206 ಮೀಮಿ ಮಳೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಕೇವಲ 117 ಮಿಮಿ ಆಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.43ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರೆತೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆಗಳಾದ ಶೇಂಗಾ, ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ, ರಾಗಿ, ತೊಗರಿ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಷ್ಟ ಆಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಈ ಶೇಂಗಾ, ರಾಗಿ, ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳದ ಮೇವು ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಸಮೇತ ವಿವರಿಸಿದರು.
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ 3,400 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆಯ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರೆ, ರೈತರು 4,291 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈರುಳ್ಳಿ 20,798 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿತ್ತು. 22,106 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು 2,183 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿತ್ತು. 1,459 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ತೆಂಗು 50,432 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ಅಡಿಕೆ 88,855 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ. ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 412.27 ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ 627.88, ಈರುಳ್ಳಿ 10,043.45, ಅಡಿಕೆ 5602.00 ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಹೂವುಗಳ ಬೆಳೆ 475.20 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 16560.80 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
ನೆಲಕಚ್ಚಿದ ಈರುಳ್ಳಿ, ಶೇಂಗಾ, ತೊಗರಿ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ: ರೈತ ಮುಖಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಬರಗಾಲ ಆವರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಈರುಳ್ಳಿ ಭಾಗಶಃ ಬೆಳೆ ನೆಲಕಚ್ಚಿದೆ. ಬೋರ್ವೆಲ್ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿದಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಶೇ.100ಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಶೇ.10ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಓರ್ವ ರೈತ 10 ಎಕರೆಯಿಂದ 100 ಎಕರೆ ತನಕ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈರುಳ್ಳಿ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದಂಗೆ. ಶೇ.80ರಷ್ಟು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿ ಶೇ.17ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 10 ಎಕರೆ ಹಾಕುವವರು 2 ಎಕರೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಮಳೆ-ನೀರಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಬೆಳೆ ರೈತನ ಕೈಸೇರಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಒಂದು ಅಡಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆದು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದೆ. ತೊಗರಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಶೇಂಗಾ ನೆಲದಲ್ಲೆ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದೆ. ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತ. ಶೇ.20ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆ ಹಾಕಿದ್ದು, ಶೇ.80ರಷ್ಟು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
337 ಪೈಕಿ 33 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು: "ಬರ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ರೈತರ ಕಷ್ಟ ಬಗೆಹರಿಯುದಿಲ್ಲ. ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಮೇವಿಲ್ಲ, ಕುಡಿಯಲು ನೀರಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪರ್ ಭದ್ರಾ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ನೀರು ಹರಿಸಿದ್ದರು. ಅದು ಗೋನೂರು ಕೆರೆಗೆ ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಕೆರೆಯಿಂದ ದ್ಯಾಮನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ, ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ, ರಾಣಿ ಕೆರೆ, ಚಿಕ್ಕಮಧುರೆ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುತ್ತೇವೆಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ದಿನ ನೀರು ಹರಿಸಿದರು. ಗೋನೂರು ಕೆರೆಯಿಂದ ದ್ಯಾಮನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀರು ಬಂತು. ಈ ನೀರು ಬಂದರೂ ನಮಗೆ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಾಗಶಃ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪರ್ ಭದ್ರಾ ಯೋಜನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 337 ಕೆರೆಗಳಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ 33 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದು ಕೂಡ ಭರ್ತಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಮೇವು ಸಮಸ್ಯೆ ಮಿತಿಮೀರಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಮೇವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರ ಮಾಡಬೇಕು. ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಕೊಡಬೇಕು. ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗೋಶಾಲೆ ತೆರೆಯಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ರೈತರಿಗೆ ಕಿಟ್ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಮೇವು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರೇ ಸಾಕುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಎಕರೆಗೆ 30-50 ಸಾವಿರ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅನುಕೂಲ" ಎಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ್ ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ ಕೊಂಚೆ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, "ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಪ್ರಚಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ರೈತರಿಗೆ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಶೇ.70ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರೆತೆ ಆಗಿದೆ. ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೆಲಕಚ್ಚಿದೆ. ತೊಗರಿ ಶೇ.40ರಷ್ಟು ರೈತನ ಕೈಸೇರಬಹುದು. ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ನೀರಾವರಿ ಇಲ್ಲದ ರೈತರು ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಈರುಳ್ಳಿ, ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ, ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನಾದಂತ್ಯ ತೆಂಗು, ಅಡಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಳ್ಳು, ರಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬರಗಾಲ ಆವರಿಸಿರಿದ್ದರಿಂದ ಯಾವ ಬೆಳೆಯು ಶೇ.100ಕ್ಕೆ 100 ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿತ್ತನೆ ಶೇ.30ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಆಗಿದೆ. ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಕಾರಣ ರೈತರು ಶೇಂಗಾ ಬದಲಿಗೆ ತೊಗರಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ತುರುವನೂರು ಹೋಬಳಿ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇಂಗಾ ಬದಲಿಗೆ ಬರ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಇರುವ ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಯುನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೂಡ 40 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತೊಗರಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆಗೆ ಹೀಲ್ಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ದು, ರೋಗದ ಕಾಟ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಲವು ರೈತರು ತೊಗರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಹಿರಿಯೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬದಲಿಗೆ ತೊಗರಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಚಳ್ಳಕೆರೆ-ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ 20 ಸಾವಿರ ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಶೇಂಗಾವನ್ನು 10 ಸಾವಿರ ಜನ ರೈತರು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಅದು 5 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ ಎಂದು ಬೆಳೆ ನಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆಯದೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಮೇವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬರಬೇಕಿದ್ದ ಪರಿಹಾರ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಹಣ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೃಷಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಹೊಸ ಸಾಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕು. ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಬೇಕು. ಅಂತರ್ಜಲಮಟ್ಟ ಏರಿಕೆ ಆಗಲು ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ರೈತರಿಗೆ ಬೀಜ ಗೊಬ್ಬರ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಬೇಕು. ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ 3 ಸಾವಿರ ದರ ಇದ್ದು, ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ 8 ಸಾವಿರ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಬೆಳೆ ನೆಲಕಚ್ಚಿದೆ. ಇನ್ನು ಶೇಂಗಾ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ 8-9 ಸಾವಿರ ದರ ಇದೆ ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲ. ತೊಗರಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ 9,500 ಇದೆ. ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೆ ಬರಬಹುದು. ಈರುಳ್ಳಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ 6 ಸಾವಿರ ಇದೆ. 100 ಪಾಟೆಕ್ ಬರುವ ಫಸಲಿನಲ್ಲಿ 20 ಪಾಕೆಟ್ ಫಸಲು ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದರು.
ಹಿರಿಯೂರು ಭಾಗದ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ ಮಹೇಶ್ವರಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, "ಐಮಂಗಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಣಗಿವೆ. ಕುಡಿಯಲು ನೀರಿಲ್ಲ. ಭದ್ರಾ ನೀರು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ರೈತರು ಅಡಿಕೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟರು. ಆದರೆ, ನೀರು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವೇ 1500 ಒಣಗಿದ ಅಡಿಕೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿತ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ಸಲಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಮಲ್ಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ತರಿಓಬನಹಳ್ಳಿ, ಕಣಿವೆ ಬಾಗಿ, ತಾಳವಟ್ಟಿ, ಬದ್ದಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿ ಸರಿಸುಮಾರು 1500-2000 ಸಾವಿರ ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಸುಳಿ ಒಣಗಿ ಅಡಿಕೆ ನೆಲಕಚ್ಚಿದೆ. ರೈತರು ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಮಾರಲು ಹೋದರೆ ಕೊಳ್ಳುವವರು ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಜಮೀನಿನ ರೇಟ್ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಲಮನ್ನಾ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಜೀವನ ಮಾಡುವುದೇ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬಿತ್ತಿದ್ದೆವು. ಹೂವಿಗೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಮಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟಿತು. ಈರುಳ್ಳಿ-ತೊಗರಿ ಹಾಕಿದ್ದೆವು. ಅದು ಕೂಡ ಕೈಸೇರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೋವು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.
ರೈತ ಮಹಿಳೆ ಜಯವಾಣಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾವು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂನಬೇವು-ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿಯ ರೈತರು. ಎರಡು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೆ. ಎರಡು ಎಕರೆಗೆ 15 ಪಾಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಈರುಳ್ಳಿ ಫಸಲು ಬಂದಿದೆ. 300 ಪಾಟೆಕ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಮಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಈರುಳ್ಳಿ ಫಸಲಿಗೆ ಹೊಡೆತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದು ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ 6 ಸಾವಿರ ದರದಂತೆ ನಮಗೆ 6 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಸದ್ಯ 13 ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ಟು 50 ಕೆಜಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಪಾಕೆಟ್ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಕರೆಗೆ 50 ಸಾವಿರದಂತೆ ಎರಡು ಎಕರೆಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಕಾರಣ ಫಸಲು ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಬೇಸರ ತೋಡಿಕೊಂಡರು.
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