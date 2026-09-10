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ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ನೆಲಕಚ್ಚಿದ ಬೆಳೆ, ಭದ್ರಾ ನೀರಿಗಾಗಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೈತರು: ಅಡಕೆಗೂ ಬೇಕಿದ ನೀರು, ಬರಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದ ದಾವಣಗೆರೆಯ ತಾಲೂಕುಗಳಿವು!

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಬೆಳೆಗಳು ನೆಲಕಚ್ಚಿವೆ. ಭದ್ರಾ ನೀರಿಗಾಗಿ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ ಅವರ ವಿಶೇಷ ವರದಿ.

Situation of drought-hit taluks in Davanagere
ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ನೆಲಕಚ್ಚಿದ ಬೆಳೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 10, 2026 at 9:07 AM IST

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ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ತಾಲೂಕು ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರ ತಾಂಡವಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹಲವು ರೈತರು ಭತ್ತ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ರಾಗಿ, ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ನೀರಿಲ್ಲದೇ ಒಣಗುತ್ತಿವೆ. ಸರ್ಕಾರ ಕಾಲುವೆ ಮೂಲಕ ನೀರು ಕೊಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು 10 ಎಕರೆ ಕಬ್ಬು ಹಾಕಿರುವೆ, 15 ಎಕರೆ ನಾಟಿ ಮಾಡಿರುವೆ, 3 ಎಕರೆ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, 3 ಎಕರೆ ಅಡಿಕೆ ಮಾಡಿರುವೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೋರ್​ವೆಲ್​ ನೀರು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಭದ್ರಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ನೀರು ಹರಿಯದಿದ್ದರೆ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಪಾತಾಳ ಸೇರಲಿದೆ. ನಾವು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗುವುದು ಖಚಿತ. - ಮರುಳಸಿದ್ದಪ್ಪ, ರೈತ

ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೇ ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳು ಒಣಗುತ್ತಿವೆ. ಕಾಲುವೆ ನೀರು ಇಲ್ಲದ ಪರಿಣಾಮ ರೈತರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೀರು ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಭಾಗಶಃ ರೈತರು ಭತ್ತದ ನಾಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಭೂಮಿ ತೇವಾಂಶ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೋರ್​ವೆಲ್​ನಿಂದ ನೀರು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಬೋರ್​ಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿವೆ. ಕೆರೆಗಳು ಕೂಡ ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿವೆ. ಏನಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಎಂಬ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. - ಬಸವರಾಜ್ ಕೂಲಂಬಿ, ರೈತ

ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಬಿತ್ತಿದ ಬೆಳೆಗಳು ಒಣಗಲಾಂಭಿಸಿವೆ. ಯಾವುದೇ ಕೆರೆ-ಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ. ಮೇವು ಮತ್ತು ನೀರು ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಬೇಸಿಗೆಯನ್ನು ಕಳೆಯುವುದೇ ಕಷ್ಟ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ರಾಗಿ, ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ನೀರು ಹೆಚ್ಚೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯದಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಹಲವು ರೈತರು ಅಂತಹ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ ತಾಲೂಕನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಬರ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಸರ್ವೇ ಮಾಡಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಬರ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶವೆಂದು ಘೋಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು. - ದಿನೇಶ್ ದೊಡ್ಡಗೌಡ್ರು, ರೈತ

ದಾವಣಗೆರೆ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಕೈಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ರೈತರಿಗೆ ಬರದ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 89 ತೀವ್ರ ಬರ ಹಾಗೂ ಉಳಿದ 12 ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಸಾಧಾರಣ ಬರ ಎಂದು ವಿಂಗಡಿಸಿ ಒಟ್ಟು 101 ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಬರಪೀಡಿತ ತಾಲೂಕುಗಳೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.30ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಭೀಕರ ಬರಗಾಲ ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಹಲವೆಡೆ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿತ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದಿರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಬೆಳೆವಿಮೆ ಗಡುವು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಶೀಘ್ರವೇ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಚನ್ನಗಿರಿ, ಹೊನ್ನಾಳಿ, ನ್ಯಾಮತಿ, ದಾವಣಗೆರೆ (ಮಧ್ಯಮ ಬರ) ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಬರಪೀಡಿತ ತಾಲೂಕುಗಳೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆಯಾ ತಾಲೂಕು ರೈತರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಬೆಳೆ ಭಾಗಶಃ ನೆಲಕಚ್ಚಿವೆ. ಹಲವು ರೈತರು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬದಲಾಗಿ ರಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯಲು ಭದ್ರೆಯ ನೀರಿಗಾಗಿ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅಡಿಕೆಗೆ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಮೇವು ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ಬರಪೀಡಿತ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಭಣಗುಡುತ್ತಿವೆ. ಬೋರ್​ವೆಲ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಪಾತಾಳ ಸೇರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರೈತರು ತಮ್ಮ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಬರಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದ ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಕುಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕುರಿತು ರೈತರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat)

ನಾಲ್ಕು ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಬರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ: ದಾವಣಗೆರೆ, ಚನ್ನಗಿರಿ, ನ್ಯಾಮತಿ, ಹೊನ್ನಾಳಿ ಭಾಗದ ಬಹುತೇಕ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಬಾರದಿರುವುದು ಬರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಶೇ.75ರಷ್ಟು ಮಳೆಯ ಕೊರೆತೆಯಾಗಿದೆ. ಭತ್ತ, ಅಡಿಕೆ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆಗಳಾಗಿವೆ. ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ‌ 178 ಅಡಿ ನೀರಿದ್ದರು ಕೂಡ ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಭತ್ತ ನಾಟಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಾವಿರಾರು ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಕೇವಲ 20 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾಟಿ ಆಗಿದೆ. ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಯೂರಿಯಾ ಹಾಗೂ ನೀರು ಬೇಕು. ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹಾಕಿದ ಬೆಳೆ ಮೊಣಕೈ ಎತ್ತರಕ್ಕೂ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೆಡೆ ತೆನೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಕೊಳೆತು ಹೋಗಿವೆ‌. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೆಡೆ ಬೆಳೆಗೆ ಲದ್ದಿ ಹುಳು ಕಾಟ ರೈತರನ್ನು ಚಿಂತೆಗೀಡು ಮಾಡಿದೆ. ಕಬ್ಬು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮೊಳಕೆ ಒಡೆದಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಳೆದ ಕಬ್ಬು ಫಸಲಿಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ‌. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳು ಕೂಡ ನೆಲಕಚ್ಚಿವೆ‌. ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳು ಒಣಗಿವೆ. ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳು ನೀರಿಲ್ಲ‌ದೆ ಸೊರಗಿವೆ. ಈರುಳ್ಳಿ ಗಡ್ಡೆಯನ್ನೇ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ಫಸಲು ಕೈಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ರೈತರು ತಾವು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು.

Situation of drought-hit taluks in Davanagere
ಗದ್ದೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಮೊಳಕೆ ಒಡೆದ ಫಸಲು (ETV Bharat)

ಮೇವಿಲ್ಲ, ಕುಡಿಯಲು ನೀರೂ ಇಲ್ಲ: ಕಾಲುವೆ ಮೂಲಕ ನೀರು ಸಿಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ಬಾರಿ ಭತ್ತ ನಾಟಿ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಮೇವಿನ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಭತ್ತ ಬೆಳೆದಿದ್ದರೆ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಹುಲ್ಲು ದೊರೆಯುತ್ತಿತ್ತು.‌ ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಮೇವಿಗಾಗಿ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಅಲೆಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ರೈತರಿಗೆ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬದಲಿಗೆ 35 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್​ನಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿತ್ತು. ರಾಗಿ ಬೆಳೆದರೆ ದರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೇವು ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಕಷ್ಟದ ನಡುವೆಯೂ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ರೈತರು ಗೋಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸದೆ ತಾವೇ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೊನ್ನಾಳಿ-ನ್ಯಾಮತಿ ಬಹುತೇಕ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬಂದಿದ್ದು, ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದು ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸಾಸ್ವೆಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಉಬ್ರಾಣಿ ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಚನ್ನಗಿರಿಯ ಬೆರಳಣಿಕಯಷ್ಟು ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಬಂದಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ 22 ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಕೆರೆಗಳು ನೀರು ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆರೆಗಳು ಒಣಗುತ್ತಿವೆ. ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲೊದಹಳ್ಳಿ, ದಾಗಿನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಹಾಹಾಕಾರ ಎದುರಾಗಿದೆ. ನೀರಿಗಾಗಿ ಪರದಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಮ್ಮ‌ ಭಾಗದ ಕೆರೆಗಳು ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಕೆರೆಗಳ ಭಣಗುಡುತ್ತಿವೆ: ರೈತ ಬಸವರಾಜ್ ಕೂಲಂಬಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾವು ಹೊನ್ನಾಳಿ-ನ್ಯಾಮತಿಯ ಕುಂದೂರು, ಕೂಲಂಬಿ ಭಾಗದ ರೈತರು. ನಾವು ಕಾಲುವೆ ನೀರಿನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ. ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಈ ಭಾಗದ ರೈತರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಬಾರಿ ಬರ ಆವರಿಸಿದ್ದು, ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಬೆಳೆಗಳು ಕೈ ಸೇರಿಲ್ಲ. ನೀರಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ನಾಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ತಿಮ್ಲಾಪುರ, ತರಗನಹಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೊನ್ನಾಳಿ ಭಾಗ ಡ್ರೈಲ್ಯಾಡ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಬಿತ್ತನೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಇಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೋಳ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬೋರ್​ವೆಲ್ ಸಹಾಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಭಾಗದ ಕೆರೆಗಳು ಭಾಗಶಃ ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿವೆ. ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಭಣಗುಡುತ್ತಿವೆ. ಮಾಸಡಿ, ಕತ್ತಿಗೆ, ಚೀಲೂರು, ಕೂಲಂಬಿ, ಗೋವಿನಕೋವಿ, ಹಿರೇಗೋಣಿಗೆರೆ, ಕೋಣನತಲೆಯ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ. ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಮತ್ತು ಮೇವು ಇಲ್ಲದೆ ಸೊರಗಿ ಹೋಗಿವೆ. ನೀರು ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಕೂಡ ಭತ್ತದ ನಾಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾಟಿ ಮಾಡದೆ ಇರುವುದ್ದರಿಂದ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಮೇವು ಕೊರತೆ ಆಗಬಹುದು. ಸಾಲಸೋಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಏನಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಎಂಬ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ ದೂಡುವಂತಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದರು.

Situation of drought-hit taluks in Davanagere
ಬೆಳೆ ಹಾಕಲು ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿರುವ ಭೂಮಿ (ETV Bharat)

ಮಳೆ ‌ಇಲ್ಲ, ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲ, ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಮೇವಿಲ್ಲ: ತುಂಬಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ದಿನೇಶ್ ದೊಡ್ಡಗೌಡ್ರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಈ ವರ್ಷ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಬಿತ್ತನೆ ಕುಂಠಿತವಾಗಿದೆ. ಬಿತ್ತಿದ ಬೆಳೆ ಒಣಗುತ್ತಿವೆ. ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ರಾಗಿ, ಸೇರಿದಂತೆ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಕಾರಣ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆಗಿಂತ ರಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಬರ ಪೀಡಿತ ತಾಲೂಕು ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಪೂರ್ಣ ಬರಪೀಡಿತ ತಾಲೂಕು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ ಬಿತ್ತಿದ ಬೆಳೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಮಳೆ ‌ಇಲ್ಲದೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಸೇವಿಸಲು ಮೇವಿಲ್ಲ. ಕುಡಿಯಲು ನೀರಿಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಸರ್ಕಾರ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ರೈತರನ್ನು ಹಾಗೂ ಅವರ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು" ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ: ಚನ್ನಗಿರಿಯ ಮಾಡಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರಾದ ಮಾಡಾಳ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಬಾರದ ಕಾರಣ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಭತ್ತ, ಅಡಿಕೆ, ತರಕಾರಿ, ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯ, ಸೊಪ್ಪು, ಬೆಳೆಯುವ ರೈತರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ಬರ ರೈತರನ್ನು ಕಾಡಲಾಂಭಿಸಿದೆ. ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕನ್ನು ಬರ ಪೀಡಿತ ತಾಲೂಕು ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದನಗಳಿಗೆ ಮೇವು ಇಲ್ಲ. ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳಿಗೆ ನೀರಿಲ್ಲ. ರೈತರು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ನಾಶಪಡಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉಬ್ರಾಣಿ ಹಾಗೂ ಸಾಸ್ವೆಹಳ್ಳಿ ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ನೀರು ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಮೋಟಾರ್​ಗಳು ಸಹ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಆಗಿಲ್ಲ‌. ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನೀರು ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆ ಬರ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿ: ರೈತ ಮರುಳಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, "ಬರ ತಾಂಡವಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಭತ್ತಕ್ಕೆ ಭದ್ರಾ ನೀರಿಲ್ಲ. ಭತ್ತ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ರಾಗಿ, ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆದಿದ್ಧೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನೀರಿಲ್ಲ. ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಕ್ಷಣ ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಬೇಕು. ಸದ್ಯ ಬೆಳೆಗೆ ಬೋರ್​​​ವೆಲ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೈಕೊಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಹೇಳತೀರದು‌. ಭದ್ರಾ ನೀರು ಬಿಡದಿದ್ದರೆ ಬೆಳೆಗಳು ಒಣಗಲಿವೆ. ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಬರ ಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು‌. ಭದ್ರಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭದ್ರಾ ನೀರು ಹರಿಸಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನೀರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ರೈತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದೋಗತಿ ಆಗಲಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಜನ ಗುಳೆ ಹೋಗುವುದು ಖಚಿತ. ನಾನು ಕೂಡ 10 ಎಕರೆ ಕಬ್ಬು ಹಾಕಿರುವೆ, 15 ಎಕರೆ ನಾಟಿ ಮಾಡಿರುವೆ, 3 ಎಕರೆ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, 3 ಎಕರೆ ಅಡಿಕೆ ಮಾಡಿರುವೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೋರ್​​ವೆಲ್​ನಿಂದ​ ನೀರು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಭದ್ರಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ನೀರು ಹರಿಯದಿದ್ದರೆ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿತವಾಗಲಿದೆ. ಬೋರ್​​ವೆಲ್​ ಪಾತಾಳ ಸೇರಲಿದೆ. ನಾವು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗುವುದು ಖಚಿತ" ಎಂದು ಅವರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬಿಟ್ಟು, ರಾಗಿ ಬಿತ್ತಿದ ರೈತರು: ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಜೆಡಿ ಜೀಯಾವುಲ್ಲಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ಮಳೆ ಮಾಪನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಚನ್ನಗಿರಿ, ನ್ಯಾಮತಿ, ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ತೀವ್ರ ಬರ ಪೀಡಿತವೆಂದು ಹಾಗೂ ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಕನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಬರ ತಾಲೂಕು ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಗಳೂರು-ಹರಿಹರವನ್ನು ಘೋಷಿಸಬಹುದು. ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಈ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.30ರಷ್ಟು ಬಿತ್ತನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬೆಳೆ ವಿಮೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ 1.17 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಆಗಿತ್ತು‌. ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಮಳೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಬದಲಿಗೆ 35 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೂ ಇದೆ. ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ 15 ಕ್ವಿಂಟಲ್​ಗಳಷ್ಟು ರಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಕ್ವಿಂಟಲ್​ಗೆ ಐದು ಸಾವಿರ ದರ ಇರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಮೇವು ಸಿಗಲಿದೆ. ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿದೆ‌ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸೆಪ್ಟಂಬರ್​ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ-ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಕೊರೆತೆಯಾದರೂ ರಾಗಿ ಫಸಲು ರೈತರ ಕೈಗೆ ಸೇರಲಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮಳೆ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕಿತ್ತು? ಎಷ್ಟು ಮಳೆ ಆಗಿದೆ: ಮಾತು ಮುಂದುವರೆಸಿದ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ, "ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿತ್ತು. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಶೇ.53ರಷ್ಟು ಕೊರೆತೆಯಾಗಿದೆ. ಜುಲೈ ಶೇ.38ರಷ್ಟು ಕೊರೆತೆಯಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್‌ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂತು. ಶೇ‌.18ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂರು ತಿಂಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಶೇ.35ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರೆತೆಯಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 63,800 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ನಾಟಿ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಭದ್ರಾ ಡ್ಯಾಂನಿಂದ ನೀರು ಬಿಡದ ಕಾರಣ ಕಡಿಮೆ ನಾಟಿ ಆಗಿದೆ. 63,800 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪೈಕಿ 20 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್​ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭತ್ತ ನಾಟಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾರು ಬೋರ್​ವೆಲ್, ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳಿವೆಯೋ ಅಂತಹ ರೈತರು ಮಾತ್ರ ಭತ್ತ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ 40 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ನಾಟಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

Situation of drought-hit taluks in Davanagere
ಹುಳು ತಿಂದ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ (ETV Bharat)

ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳಕ್ಕೆ ಲದ್ದಿ ಹುಳು ಕಾಟ: "ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಕಾರಣ ಲದ್ದಿ ಹುಳು ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಔಷಧಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಹತೋಟಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸರಿಸುಮಾರು 4 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಲದ್ದಿ ಹುಳು ಕಾಟ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಡ್ಯಾಂನಿಂದ ನೀರು ಹರಿಸಿಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕು ತಾಲೂಕುಗಳು ಡ್ಯಾಂ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತ ಆಗಿವೆ. ಶೇಂಗಾ, ರಾಗಿ, ತೊಗರಿ, ಅವರೆ, ಹತ್ತಿ ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆಗಳು ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಫಸಲು ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ. ಭತ್ತ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿ ಅದು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಕೆಲ ಕೆರೆಗಳು ತುಂಬಿವೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಲ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂಗಾರು ಮುಗಿಯುತ್ತ ಬಂದಿದೆ. ಇದೀಗ ಹಿಂಗಾರು ಆರಂಭ ಆಗಲಿದೆ. ಅದ್ದರಿಂದ ರೈತರು ಕುಸುಬೆ, ಕಡಲೆ, ಜೋಳ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಸಹ ಬೆಳೆಯಬಹುದು" ಎಂದು ಜೆಡಿ ಅವರು ರೈತರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

Situation of drought-hit taluks in Davanagere
ತೋಟವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳು (ETV Bharat)

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ ಏನಾಗಿದೆ? ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 1.20 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ‌. ಅಡಿಕೆ 1.09 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್​ನಷ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಇದೆ. ನಾಲ್ಕು ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಬರ ಪ್ರದೇಶ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಯಾದ ಈರುಳ್ಳಿಗೆ ಹೊಡೆತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಡಿಕೆಗೂ ಅಂತರ್ಜಲ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಫಸಲಿಗೆ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಒಣಗುವ ಸಂಭವ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಬರ ಎದುರಿಸಲು ತರಬೇತಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಈತನಕ ಬರ ಎದುರಿಸಲು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 27ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬರ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಇಲಾಖೆ ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿದೆ. 500-600 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆ ಬರಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಹಲವೆಡೆ ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಗಡ್ಡೆ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಳುವರಿ ಕುಸಿತ ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಬಾರಿ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಂತರ್ಜಲ ಕುಸಿದಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳೆಯಾಗಿರುವ ಅಡಕೆ ಹಾಗೂ ತೆಂಗುವಿಗೆ ಹೊಡೆತ ಬೀಳಲಿದೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ 2 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬರ ಇರುವ ಕಾರಣ ಇದನ್ನು ಕೇವಲ 700 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದ ರೈತರು ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಶೇ.40ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಈರುಳ್ಳಿ ಫಸಲು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಡಕೆಗೆ ನೀರು ಹೆಚ್ಚು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೋರ್​ವೆಲ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆ ಕುಸಿತ ಆಗಲಿದೆ. ಶೇ.30-35ರಷ್ಟು ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆ ಕುಂಠಿತವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಬಾರದೆ ಇರುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ. ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಹಾಗೂ ಚಳಿಗಾಲ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅಡಕೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ" ಎಂದು ಅಸಹಾಯಕತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಬರ ಘೋಷಿಸಲು ಯಾವ ಮಾನದಂಡ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ? "ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಡ್ರಾಪ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆಗಿಂತ ಎಷ್ಟು ಮಳೆಯಾಗಿದೆ, ನಿರಂತರ ಒಣ ಹವೆ ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆ, ಭೂಮಿಯ ತೇವಾಂಶ ಕುಸಿತ, ಎಷ್ಟು ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಬಿತ್ತನೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು,‌ ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿವೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ, ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುವುದನ್ನು ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇಮೇಜ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕಾಏಕಿ ಬರ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬರ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬರಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಂದು ನಾಲ್ಕು ತಾಲುಕುಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಇದೇ ಮಾನದಂಡಗಳ ಮೂಲಕ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಜಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಹರಿಹರವನ್ನು ಎರಡನೇ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಟೊಮೆಟೊ, ಕ್ಯಾಬೇಜ್, ಕುಂಬಳಕಾಯಿಯನ್ನು ರೈತರು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟೊಮೆಟೊ ದರ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದ ಫಸಲು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ರೈತರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ‌

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