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ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆವರಿಸಿದ ಬರ: ಮರ ಅಪ್ಪಿ ಮಳೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ದೊಮ್ಮನಗದ್ದೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಜಾರ ಸಮುದಾಯದ ಮಹಿಳೆಯರು ಕಾಡಿಗೆ ತೆರಳಿ ಮರಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಮಳೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು.

PRAYING FOR RAIN
ಮಳೆಗಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 8, 2026 at 8:30 PM IST

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ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರ ಆವರಿಸಿ ಜನರು ತತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದೆಡೆಯಾದರೇ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಮೇವು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ದನಗಾಹಿಗಳು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವೆಡೆ ಬಂಜಾರ ಸಮುದಾಯ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಮಳೆಗಾಗಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ದೊಮ್ಮನಗದ್ದೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಜಾರ ಸಮುದಾಯದ ಮಹಿಳೆಯರು ಕಾಡಿಗೆ ತೆರಳಿ ಮರಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತ ಮಳೆಗಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಮರ ಅಪ್ಪಿ ಮಳೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ (ETV Bharat)

ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ರೈತರ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆರೆ-ಕಟ್ಟೆ, ಹಳ್ಳ - ಕೊಳ್ಳಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರಿದಾಗಿ ಒಣಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅಂತರ್ಜಲದ ಮಟ್ಟವೂ ಕುಸಿದಿದೆ. ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಮತ್ತು ಮೇವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಬವಿಸಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಸುರಿದು ಬರದ ಛಾಯೆ ದೂರವಾಗಲಿ. ಜನ - ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಮೇವು ಸಿಗಲಿ ಹಾಗೂ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಒಣಗಿರುವ ಅರಣ್ಯವೆಲ್ಲ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸಿ, ಜನ, ಜಾನುವಾರುಗಳು ಹಾಗೂ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದರಲಿ ಎಂದು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಮರಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಾ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Praying for rain
ಬಂಜಾರ ಸಮುದಾಯದ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಮಳೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ (ETV Bharat)

ಮಳೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂಜಾರ ಸಮುದಾಯದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಚರಣೆ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಮಳೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

Praying for rain
ಬಂಜಾರ ಸಮುದಾಯದ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಮಳೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ (ETV Bharat)

ದನಗಾಹಿಗಳ ಪರದಾಟ: ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹನೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಬರಗಾಲದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಕುಡಿಯಲು ನೀರಿಲ್ಲದೆ, ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಮೇವಿಲ್ಲದೆ ಜನರು ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.

ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಿಣ್ಯಂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್​ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸೂಳೆಕೋಬೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಡಾಯಿಸಿದೆ. ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನೇ ನಂಬಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ದನಗಾಹಿಗಳ ಗೋಳು ಹೇಳತೀರದ್ದು. ಕಾಡಿನಲ್ಲೂ ಮೇವು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೆರೆ-ಕಟ್ಟೆಗಳು ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿವೆ. ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಬದುಕುವುದೇ ಕಷ್ಟ ಎಂದು ದನಗಾಹಿಗಳು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸುರಿದ ಅಲ್ಪ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಣಗಿದ್ದು, ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಮೇವಿನ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೂ ಹಾಹಾಕಾರ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡಲೇ, ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು, ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಮೇವು ಪೂರೈಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

DROUGHT IN CHAMARAJANAGAR
CHAMARAJANAGAR
ಬರಗಾಲ
ಮಳೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ
PRAYING FOR RAIN

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