ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ನಡುವೆ ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಖರೀದಿ ಭರಾಟೆ: ಬರಗಾಲದಿಂದ ಹೂವು, ಹಣ್ಣುಗಳ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಹೊಡೆತ
Costly Diwali Celebration: ಬರಗಾಲದಿಂದಾಗಿ ಹೂವು, ಹಣ್ಣುಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಆದರೂ, ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಕೆ.ಆರ್.ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ವರದಿ: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫಿಕ್ ಮುಲ್ಲಾ
Published : November 8, 2026 at 5:45 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆಮಾಡಿದೆ. ಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿ ಹೂವು, ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ನಗರದ ಕೆ.ಆರ್.ಮಾರ್ಕೆರ್ಟ್ಗೆ ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ 3 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿನ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ್ದರೂ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿ ಜನರು ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರು.
ಕೆ.ಆರ್.ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಅವೆನ್ಯೂ ರಸ್ತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ನಗರದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬಂದ ಜನರು ಹೂವುಗಳು, ಬಾಳೆ ಕಂದುಗಳು, ತೋರಣ ಕಟ್ಟಲು ಮಾವಿನ ಎಲೆಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು, ದೀಪಗಳು ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿ ಖರೀದಿಸಿದರು. ಮುಂಜಾನೆಯೇ ಜನಸಂದಣಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಪಾದಚಾರಿಗಳ ಓಡಾಟ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಯಿತು.
ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬವಾದ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಕತ್ತಲೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಬೆಳಕಿನ ವಿಜಯದ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆರಂಭದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರು ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಬರಗಾಲ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ: ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಅನಿಶ್ಚಿತ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಬರಗಾಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಹೂವು, ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಮೇಲೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಸೇವಂತಿಗೆ ಹೂ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 250ರಿಂದ 300 ರೂ., ಗುಲಾಬಿ ಸುಮಾರು 300 ರೂ., ಮಲ್ಲಿಗೆ 1,500 ರಿಂದ 1,700 ರೂ ಮತ್ತು ಕನಕಾಂಬರ ಹೂವು ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿಗೆ ಸುಮಾರು 2,000 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಅಲಂಕಾರ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಬಾಳೆ ಕಂದುಗಳು ಒಂದು ಜೊತೆಗೆ 100ರಿಂದ 150 ರೂ.ಗಳಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೂವುಗಳ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿಗೆ 100ರಿಂದ 200 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಪಟಾಕಿಗಳ ಬೆಲೆಯೂ ಸುಮಾರು ಶೇ.15ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ 1,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ 15,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಇದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರವಾದ ದೀಪಾ ಮತ್ತು ವೇಣು ಹೇಳಿದರು. ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿನ ಸವಾಲುಗಳಿಂದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೂವಿನ ಮಾರಾಟಗಾರರಾದ ಸೋಮಶೇಖರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಮನೋಜ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಸಂಚಾರ ನಿರ್ಬಂಧ: ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನದಟ್ಟಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೆ.ಆರ್.ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ನತ್ತ ವಿಸ್ತರಿಸಿತ್ತು. ಹಬ್ಬದ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆ.ಆರ್.ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಫ್ಲೈಓವರ್ನಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ಕೆಲ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ದರು. ದಟ್ಟಣೆ ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಫ್ಲೈಓವರ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
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