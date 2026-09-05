ಡ್ರೋನ್ ಹಾರಿಸುವ ಮುನ್ನ ಈ ನಿಯಮ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ: ಲೈಸೆನ್ಸ್, ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ದಂಡದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಡ್ರೋನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ವಾಯುಪ್ರದೇಶದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ತನ್ನದೇ ಆದ ಡ್ರೋನ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವರದಿ- ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಟಿ ಪಿ
Published : September 5, 2026 at 6:13 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ಅಥವಾ ಅನ್ಮ್ಯಾನ್ಡ್ ಏರಿಯಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ (UAV) ಬಳಕೆ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಫೋಟೋ - ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೃಷಿ, ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯ, ಸಮೀಕ್ಷೆ, ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭ, ವಿತರಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಡ್ರೋನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ವಾಯುಪ್ರದೇಶದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ತನ್ನದೇ ಆದ ಡ್ರೋನ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಡ್ರೋನ್ ಬಳಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮಗಳ ಕುರಿತು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ 'ಫ್ಲೈ ಇಂಡಿಯಾ ಡ್ರೋನ್ಸ್' ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಶ್ವಥ್ ಸಾಲುಂಕೆ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಹೀಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ (DGCA) ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ತೂಕದ (Take-off weight) ಆಧಾರದಲ್ಲಿ 5 ಪ್ರಮುಖ ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನ್ಯಾನೋ ಡ್ರೋನ್: 250 ಗ್ರಾಂ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುವ ಸಣ್ಣ ಡ್ರೋನ್ಗಳು.
ಮೈಕ್ರೋ ಡ್ರೋನ್: 250 ಗ್ರಾಂಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ 2 ಕೆ.ಜಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುವ ಡ್ರೋನ್ಗಳು.
ಸ್ಮಾಲ್ ಡ್ರೋನ್: 2 ಕೆ.ಜಿಯಿಂದ 25 ಕೆ.ಜಿವರೆಗಿನ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುವ ಡ್ರೋನ್ಗಳು.
ಮೀಡಿಯಂ ಡ್ರೋನ್: 25 ಕೆ.ಜಿಯಿಂದ 150 ಕೆ.ಜಿವರೆಗಿನ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುವ ಡ್ರೋನ್ಗಳು.
ಲಾರ್ಜ್ ಡ್ರೋನ್: 150 ಕೆ.ಜಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೂಕ ಹೊಂದಿರುವ ಬೃಹತ್ ಡ್ರೋನ್ಗಳು.
ಡ್ರೋನ್ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಗೆ ಇರುವ ನಿಯಮಗಳು: ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ಹಾರಿಸಲು ಕೆಲ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಯಮಗಳನ್ನ 2021ರಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಅನುಸಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡ್ರೋನ್ ಸಹ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ 'ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಕೈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್'ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಯಾಗುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡ್ರೋನ್ ಸಹ ಯುಐಎನ್ (UIN - Unique Identification Number) ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಆದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಬಳಸುವ ನ್ಯಾನೋ ಡ್ರೋನ್ಗಳಿಗೆ ನೋಂದಣಿ ಅಥವಾ ಪೈಲಟ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪಡೆಯುವ ಕಡ್ಡಾಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನ್ಯಾನೋ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನ ಹಸಿರು ವಲಯದಲ್ಲೇ ಹಾರಿಸಬೇಕು.
ದೇಶದ ವಾಯುಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹಸಿರು, ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಎಂಬ 3 ವಲಯಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಸಿರು ವಲಯದಲ್ಲಿ 400 ಫೀಟ್ನವರೆಗೆ ಡ್ರೋನ್ ಹಾರಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಮುಂಗಡ ಅನುಮತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹಳದಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ವಾಯುಯಾನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅನುಮತಿ ಬೇಕು. ಕೆಂಪು ವಲಯದಲ್ಲಿ (ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು, ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯಗಳು, ಕಚೇರಿಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು) ಡ್ರೋನ್ ಹಾರಾಟವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಡ್ರೋನ್ ಪೈಲಟ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪಡೆಯುವ ವಿಧಾನ, ಅರ್ಹತೆಗಳು: ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಪರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮೈಕ್ರೋ, ಸ್ಮಾಲ್ ಅಥವಾ ಮೀಡಿಯಂ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಲು 'ರಿಮೋಟ್ ಪೈಲಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್' (RPC) ಪಡೆಯುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪಡೆಯಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ವಯಸ್ಸು 18 ರಿಂದ 65 ವರ್ಷದೊಳಗಿರಬೇಕು. ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ (ಆಧಾರ್, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್, ವೋಟರ್ ಐಡಿ) ಮತ್ತು ಶಾರೀರಿಕ ಕ್ಷಮತೆ (Medical Fitness) ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
ತರಬೇತಿ ವಿಧಾನ: ಮೊದಲಿಗೆ ಡಿಜಿಸಿಎ (DGCA) ಅನುಮೋದಿತ ರಿಮೋಟ್ ಪೈಲಟ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ (RPTO) ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಯುಯಾನ ನಿಯಮಗಳು, ಹವಾಮಾನ ಅಧ್ಯಯನ, ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ ಹಾರಾಟದ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ನಡೆಸಲಾಗುವ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದವರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಕೈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕೃತ ರಿಮೋಟ್ ಪೈಲಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್ (RPC)ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅರ್ಹರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಲೈಸೆನ್ಸ್ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾನ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಡ್ರೋನ್ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ, ದಂಡದ ವಿವರ: ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವಾಲಯದ ನಿಯಮಗಳು ಹಾಗೂ ವಾಯುಯಾನ ಕಾಯ್ದೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಡ್ರೋನ್ ಹಾರಿಸುವುದು ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಂಡ ಹಾಗೂ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸದ ಅಥವಾ ಯುಐಎನ್ ಇಲ್ಲದ ಡ್ರೋನ್ (ಮೈಕ್ರೋ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ) ಹಾರಿಸಿದರೆ ಗರಿಷ್ಠ ₹25 ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಪೈಲಟ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಡ್ರೋನ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರೆ 25 ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಂಪು ವಲಯ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಹಳದಿ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಡ್ರೋನ್ ಹಾರಿಸಿದರೆ ಗರಿಷ್ಠ 1 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅಥವಾ ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯಗಳ ಬಳಿ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಭದ್ರತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದರೆ, ಡ್ರೋನ್ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪೈಲಟ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆಯಡಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲು ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
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