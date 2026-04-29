ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಡ್ರೋನ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ: ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜೂಜಾಡುತ್ತಿದ್ದ 19 ಮಂದಿ ವಿರುದ್ದ ಎಫ್ಐಆರ್
ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೂಜಾಟ ಆಡುವವರು ಪರಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಪೊಲೀಸರು ಡ್ರೋನ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 29, 2026 at 1:17 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಜೂಜಾಟದ ಮೇಲೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರು ಡ್ರೋನ್ ಕಣ್ಗಾವಲು ಹಾಕಿದ್ದು, ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ 19 ಮಂದಿಯ ಮೇಲೆ ಭದ್ರಾವತಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಭದ್ರಾವತಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಜೂಜಾಟ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ದೂರುಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಇಳಿದಾಗ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದವರು ಪರಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರು.
ಇದರಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರು ಆಧುನಿಕ ಸಾಧನವಾದ ಡ್ರೋನ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಪೊಲೀಸರು ಗಾಂಜಾ ಮಾರಾಟ ಹಾಗೂ ಗಾಂಜಾ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವವರ ಮತ್ತು ಮೆರವಣಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡಲು ಡ್ರೋನ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಜೂಜಾಟ ನಡೆಸುವವರ ಮೇಲೆ ಡ್ರೋನ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಜೂಜಾಟದ ದಂಧೆ ನಡೆಸುವವರು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಪೊಲೀಸರು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೂ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ಅಕ್ರಮ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ನಿಖಿಲ್ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
