ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋ-2026: 70ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದರ್ಶಕರು, 8 ಸಾವಿರ ಸಂದರ್ಶಕರು ಭಾಗಿ
ಡ್ರೋನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋ 2026ರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ, ಕೃಷಿ, ಕಣ್ಗಾವಲು, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡವು.
Published : April 19, 2026 at 5:48 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸರ್ವೀಸಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಡ್ರೋನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋ 2026ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಡ್ರೋನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
ಎಕ್ಸ್ಪೋದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವರ್ಧಕರು, ತಯಾರಕರು, ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 70ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶಕರು ಎಕ್ಸ್ಪೋದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು 8 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂದರ್ಶಕರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು, ಇದು ದೇಶದ ಮಾನವರಹಿತ ವೈಮಾನಿಕ ವಾಹನ ವಲಯದ ತ್ವರಿತ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿತು.
ರಕ್ಷಣೆ, ಕೃಷಿ, ಕಣ್ಗಾವಲು, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡವು. ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಈ ವೇದಿಕೆಯು ಭಾರತದ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಡ್ರೋನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ ಎಂದು ಆಯೋಜಕರು ಹೇಳಿದರು.
ವ್ಯಾಪಾರ ಮೇಳಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ದೆಹಲಿ ಮೂಲದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಂಪನಿಯಾದ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್, ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಸಂದೀಪ್ ಗುರ್ವರ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಲಯ-ಕೇಂದ್ರಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಎವಿಪಿ ಪಲ್ಲವಿ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ, ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಭಾರತದ ಡ್ರೋನ್ ವಲಯ ಹೇಗೆ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಭಾರತದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಡ್ರೋನ್ ವಲಯ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು, ನಾವೀನ್ಯಕಾರರನ್ನು ಲೈವ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿತು. ರಕ್ಷಣೆ, ಕೃಷಿ, ಕಣ್ಗಾವಲು, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯಗಳ ಡ್ರೋನ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಎಕ್ಸ್ಪೋದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿವೆ. ಇದು ವ್ಯಾಪಾರ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಗಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಹೆಚ್ಪಿಯ ಡ್ರೋನ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಕ್ಲಾರಿನಿಯಾ, ಡ್ರೋನ್ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ 3D ಮುದ್ರಣದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು. ಹೆಚ್ಪಿಯ ಮಲ್ಟಿ ಜೆಟ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ತಯಾರಕರಿಗೆ ಹಗುರವಾದ ಆದರೆ ಬಲವಾದ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಏರ್ ಬೈಕ್ ಮೈಲುವಿನ ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ ನಗರ ವಾಯು ಚಲನಶೀಲತೆಯ ಮೂಲಮಾದರಿಯು ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅವರು ಡಿಜಿಸಿಎ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಏಕ-ಆಸನದ ನಗರ ವಾಯು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. "ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೂಲಮಾದರಿಯು ಫ್ಲೈಟ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಚ್ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಮೂಲಕ ಉಪವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಘಟಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಮೂಲಮಾದರಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುಮಾರು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯೊಂದಿಗೆ, ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ 40–45 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಲಂಬವಾದ ಟೇಕ್ಆಫ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾದ ಈ ವಾಹನವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಎತ್ತರದ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಗಳ ನಡುವೆ ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರನ್ವೇ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮೂಲಮಾದರಿಯು ಇನ್ನೂ ಡಿಜಿಸಿಎ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಹಂತದಿಂದ ಡಿಜಿಸಿಎಯೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಾವು ಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಅನುಮೋದನೆಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಮುಂಚೆಯೇ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಇಮೇಜ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ನ ಬಾನು ಪ್ರವೀಣ್, ಡಿಜಿಸಿಎ ಮಾನದಂಡಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅನುಮೋದಿಸಲಾದ ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ಡ್ರೋನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು. ಅವುಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸೌರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ನಮ್ಮ ಡ್ರೋನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಲಿಡಾರ್ ಸಂವೇದಕಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಬಲ್ಲವು ಮತ್ತು 50 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಇದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ" ಎಂದರು.
ಏರೋಡ್ರೋನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಹ್ಮದ್ ಹಮ್ದಾನ್ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಡ್ರೋನ್ ತಯಾರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. "ನಾವು ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗ್ರಾಹಕರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪಿಕ್ಸ್ಹಾಕ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಗಳು, ಜಿಪಿಎಸ್ ಆಧಾರಿತ ಆಟೋಪೈಲಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಮೋಟಾರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಡ್ರೋನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಎಕ್ಸೆಲ್ ಯುಎವಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಅಶ್ವಿನ್, 2020 ರಿಂದ ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಸುಧಾರಿತ ರಕ್ಷಣಾ-ಆಧಾರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು. ಜಿಪಿಎಸ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಡ್ರೋನ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ದೃಶ್ಯ ಸ್ಥಾನೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಉಪಗ್ರಹ ಸಂವಹನವು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನವೋದ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ವಲಯದ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಡ್ರೋನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋ 2026 ಭಾರತದ ಡ್ರೋನ್ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣ, ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಸ್ಕೇಲೆಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿತು.
