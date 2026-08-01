ಉಳೆಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ಆಧಾರಿತ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಕಳವು: ಮುಲ್ಕಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲು
ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಜುಲೈ 27 ರಂದು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಟವರ್ ನಂಬ್ರ 271/4 ರ ಬಳಿ ತಂದು ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
Published : August 1, 2026 at 7:31 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಮುಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಳೆಪಾಡಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಉಡುಪಿ - ಕಾಸರಗೋಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (UKTL) ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ಲೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಸುಮಾರು 2,53,075 ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಉಪಕರಣಗಳು ಕಳವಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಮುಲ್ಕಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇನ್ಫ್ರಾವಿಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸೈಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರಮೇಶ್ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಈ ಕುರಿತು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯು UKTL ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಡ್ರೋನ್ ಆಧಾರಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಜುಲೈ 27 ರಂದು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಟವರ್ ನಂಬ್ರ 271/4 ರ ಬಳಿ ತಂದು ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಜುಲೈ 28 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಸಬಿರುಲ್ ಅವರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಲಾಗಿದ್ದ 2,53,075 ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಯಾರೋ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ರಮೇಶ್ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ದೂರಿನಂತೆ ಮುಲ್ಕಿ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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