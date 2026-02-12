ETV Bharat / state

ಬೈಯ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಅರ್ಧ ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೂ ಕಾರಿನ ಬಾನೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿಸಿಕೊಂಡು ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದ ಡ್ರೈವರ್ ಅರೆಸ್ಟ್

ಕಾರು ಚಾಲಕ ಬಂಧನ
ಬೆಂಗಳೂರು: ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ಧಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿದ ಕಾರಿನ ಚಾಲಕನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾರಿನ ಬಾನೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿಸಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವರೆಗೂ ಕಾರು ಚಲಾಯಿಸಿರುವ ಅಮಾನುಷ ಘಟನೆ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಹಲಸೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಹಾಗೂ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಕಾರು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿ ಸುರೇಶ್ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ನಂಜುಂಡ ಎಂಬುವರನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ದೂರುದಾರರ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?: "ತ್ಯಾಗರಾಜನಗರ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೂ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಧವಾರ ಹೊಸಕೋಟೆಯಿಂದ ಹೂವು ಖರೀದಿಸಿ ಸ್ನೇಹಿತ ಮನೋಜ್ ಎಂಬಾತ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಟ್ರಿನಿಟಿ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಬರುವಾಗ ಹಿಂಬಂದಿಯಿಂದ ಕಾರಿನ ಚಾಲಕ ಜೋರಾಗಿ ಹಾರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಬಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಕೈ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕೆಲ ಕ್ಷಣದ ಬಳಿಕ ಎಡಭಾಗದಿಂದ ಬಂದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ಧಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿದ್ದ" ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ನಂಜುಂಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ನಿಂದನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ, ಒಲ್ಡ್ ಏರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಸಿ.ಬಿ.ರೋಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಳಿ ಕಾರನ್ನು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದೆ. ಆತನ ಕಾರಿನ ಬಾನೆಟ್ ಬಳಿ ನಿಂತಿದ್ದಾಗ ಏಕಾಏಕಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಾರು ಹತ್ತಿಸಿದ್ದ. ಕೂಡಲೇ ಕಾರಿನ ಬಾನೆಟ್ ಹತ್ತಿ ವೈಪರ್ ಹಿಡಿದಿದ್ದೆ. ಕಾರು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಿಕೊಂಡರೂ ವೇಗವಾಗಿ ಕಾರು ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದ. ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್​ವರೆಗೂ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದ. ಎ.ಎಸ್​.ಸಿ ಕಾಲೇಜು ಬಳಿ ಕ್ಯಾಬ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ದಾರಿ ಕಾಣದೇ ಕಾರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ" ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ನಂಜುಂಡ ಅವರು ಘಟನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದರು.

ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸಿಪಿ ಆಮಟೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೀಗಿದೆ: "ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ದೂರು ನೀಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪುಲಕೇಶಿನಗರ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಆರೋಪಿ ಸುರೇಶ್ ಕಂಪನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಲಕನ ವಿರುದ್ಧ ಕೊಲೆಯತ್ನ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ನಗರ ಪೂರ್ವ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಪಿ ವಿಕ್ರಂ ಆಮಟೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

