ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆದು ₹55 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಹಣ ಅಕ್ರಮ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ಚಾಲಕ ಅರೆಸ್ಟ್
Published : February 9, 2026 at 6:19 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆದು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ಚಾಲಕನನ್ನು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಸಿಇಎನ್ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಗಾನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಶರತ್ (29) ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ. ಈತ ಕಾರು ಚಾಲಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆದು ವಂಚನೆ ಎಸಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಯಲಾಗಿದೆ.
ಶರತ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಇರುವವರನ್ನು ಹುಡುಕಿ, ಹಣದ ಆಮಿಷ ತೋರಿಸಿ ಅವರ ಖಾತೆಯನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ. ಇವರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 5 ರಿಂದ 10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಯಂತೆ ಬಾಡಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಣದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ. ಈತ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ 19 ಜನರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದು ಅವರಿಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಅಥವಾ ಬಾಡಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಕರಣ ಬಯಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಶರತ್ಗೆ ತನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಟೀ ಅಂಗಡಿಯವನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಥಗಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಗಾಬರಿಯಾದ ಟೀ ಅಂಗಡಿಯವ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಹಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಟೀ ಅಂಗಡಿಯವ ಸಿಇಎನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಶರತ್ನ ಕೃತ್ಯ ಬಯಲಾಗಿದೆ.
ಬಂಧಿತ ಶರತ್ ಕೇವಲ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಬಾಡಿಗೆ ಕಾರು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಈತ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ತಾನು ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ನೀಡಿ, ದೇಶದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ವಂಚಕರ ಖಾತೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ನಂತರ ಅವರು ನೀಡಿದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ. ಶರತ್ 19 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 55,43,56,248 ಕೋಟಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿರುವುದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.
ಎಸ್ಪಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಈ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ನಿಖಿಲ್ ಬಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಗೂತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಿಳಿದು ದೂರು ದಾಖಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಶರತ್ ಎನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳುತ್ತಾನೆ. ಶರತ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಕೆಳಗಿನ ತುಂಗಾನಗರದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈತ ಚಾಲಕನಾಗಿದ್ದ. ಈತ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಓದಿದ್ದಾನೆ. ಶರತ್ ಮ್ಯೂಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂಬ್ಬನಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಈತನಿಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವುದು ಗೂತ್ತಾಗಿದೆ.
ಮ್ಯೂಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೀಡುವುದು. ಈ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವುದು, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಖಾತೆದಾರನಿಗೆ ಕಮಿಷನ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಶರತ್ 19 ಖಾತೆಯನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಣ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಣ ನೀಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. 19 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 55 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ನಂತರ ಬಾಡಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಂದು ಬಿಳುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಬಾಡಿಗೆ ಖಾತೆಯಿಂದ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಚೆಕ್, ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ಎಟಿಎಂ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ 18 ಪಾಸ್ ಬುಕ್, 7 ಚೆಕ್ ಬುಕ್, 25 ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ್, ಎರಡು ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಕ್ಕಿವೆ. 96 ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ 11 ಖಾತೆಗಳು ಬೇಕಿವೆ. 11 ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 9 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. 19 ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ 11 ಕೋಟಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಒಟ್ಟು 96 ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ 56 ಕೋಟಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದ ಹಣವನ್ನು ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ, ಬೇರೆ ಖಾತೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಕ್ರಿಪ್ಟೊ ಕರೆನ್ಸಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಹಾಕಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಈತನ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರಿದ್ದರೆಂದು ತಿಳಿಯಲು ತನಿಖೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ್ಯಾಂತ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದರೆಂದು ತಿಳಿಯಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈತ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಚಾಲಕ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಓದು, ಉದ್ಯೋಗ ಬೇಡ, ಬದಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಈತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
