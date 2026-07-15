ಕಾರವಾರ: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೂ ಹನಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ಹಾಹಾಕಾರ: ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಮುತ್ತಿಗೆ, ಉಗ್ರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ!
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕನಿಷ್ಠ 2 ರಿಂದ 3 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ನೀರು ಪೂರೈಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಉಗ್ರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಜತೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 15, 2026 at 2:01 PM IST
ಕಾರವಾರ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ: ಕಡು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಪರದಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಧೋ ಎಂದು ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಮಳೆಗಾಲದ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಹನಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ಜನತೆ ಹಾಹಾಕಾರ ಪಡುವಂತ ಕರುಣಾಜನಕ ಸ್ಥಿತಿ ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡವಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.
ತಾಲೂಕಿನ ಕೆರವಡಿ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ, ಕಡವಾಡದ ಹಳೆಕೋಟ ಭಾಗದ ನೂರಾರು ನಿವಾಸಿಗಳು ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ (EO) ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ನೀರು! - ಕಾಲಹರಣದ ಆಟ: ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಆರೋಪದ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ ಎರಡು-ಮೂರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಹಳೆಕೋಟ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 15 ರಿಂದ 30 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ (ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ) ಮಾತ್ರ ನೀರು ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಭಾಗದ 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬಗಳು ನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಯ ನೀರಿಗೂ ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೆ, ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸಿದ್ಧ ಉತ್ತರ ನೀಡಿ ಜಾರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಿಪಿಎಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಡೆದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನುಣುಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.
ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಬರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಇಲಾಖೆಯವರು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ತುಂಬಿಸಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಇವರಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡಲು ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಯಿತ್ತು? ಜನರನ್ನು ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಂತಹ ನಾಟಕವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ನೀರು ಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಿತಿ: ವೃದ್ಧರು, ಮಹಿಳೆಯರ ಅಳಲು: ಮಳೆಗಾಲದ ಜಿಟಿಜಿಟಿ ಮಳೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಟ್ಟಲೆ ನಡೆದು ಬಾವಿಗಳಿಂದ ನೀರು ಹೊತ್ತುತರಬೇಕಾದ ದಯನೀಯ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಬಾವಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀರು ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಅಸಹಾಯಕರು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಹಣ ನೀಡಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಮುಗಿದಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಕಷ್ಟ ಆಲಿಸುವವರೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಅಳಲನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಪದೋಷ: ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆನಂದು ರಾಮ ನಾಯ್ಕ ಮಾತನಾಡಿ,
"ಕೆರವಡಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ತೀರಾ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಮನೆ ಮನೆಗೆ ನಳ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡುವ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಹಾಗೂ ತೀವ್ರ ಲೋಪದೋಷಗಳು ಎದ್ದುಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಉನ್ನತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನೀರು ತಲುಪಿಸಲು ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಕನಿಷ್ಠ 2 ರಿಂದ 3 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ನೀರು ಪೂರೈಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಉಗ್ರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು" ಎಂದರು.
ಹಾಗೇ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಕಿಶೋರ್ ಕಡವಾಡಕರ್, "ಕಡವಾಡದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ವಾಡಾ, ಭೋಯಿವಾಡಾ ಹಾಗೂ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಗದ ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ ಸಮುದಾಯದ ಬಡ ಜನರೇ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಡವರ ನೋವಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಪಂದಿಸದಿದ್ದರೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇಒ ವೀರನಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, "ಹಳಕೋಟ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಒಡೆದ ಕಾರಣ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲು ನಮ್ಮ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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