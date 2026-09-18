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ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಅಭಾವ: ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತರಾಟೆ, ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆದೇಶ

ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಬಂಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ನಿವೃತ್ತ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ ಆರ್‌. ಜಯರಾಮಯ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.

High Court
ಹೈಕೋರ್ಟ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 18, 2026 at 3:40 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ತಲೆದೋರಿರುವ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೀವ್ರ ಅಭಾವ ಹಾಗೂ ಅಂತರ್ಜಲದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿರುವ ಕುರಿತು ತೀವ್ರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ತೀವ್ರ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.

ಸಿರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಅಭಾವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಬಂಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ನಿವೃತ್ತ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ ಆರ್‌. ಜಯರಾಮಯ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅನು ಶಿವರಾಮನ್‌ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಟಿ.ಪಿ.ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರಿದ್ದ ನ್ಯಾ ಯಪೀಠ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ತರಾಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು.

ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಪ್ರೋ.ರವಿವರ್ಮ ಕುಮಾರ್, ಸಿರಾ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಭೀಕರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 1,000 ಅಡಿಗಿಂತಲೂ ಆಳದ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳ ನೀರನ್ನೇ ಜನರು ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತರ್ಜಲದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಪ್ರಮಾಣ ಮಿತಿಮೀರಿದೆ.

ಈ ಕಲುಷಿತ ನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಾಣಂತಿಯರ ಹಾಲಿನಲ್ಲೂ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂಶ ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಆತಂಕಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ತಾಲೂಕಿನ ಐದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನೀರಿಗಾಗಿ ಪರದಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಅಲ್ಲದೇ, ಈ ಸಂಬಂಧ ಸರ್ಕಾರ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ವರದಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದ (2026-27) ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾದ ನೀರಿನ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂಕಿ - ಅಂಶವನ್ನೂ ಸರ್ಕಾರ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪರ ವಕೀಲರು, "ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಿನ 17 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಭಾವವಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ 10 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದು ನೀರು ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ನೀರನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಯೇ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕಾವೇರಿ ಕೊಳ್ಳದ ತುಮಕೂರು ನಾಲೆ ಮೂಲಕ ಅಂತರ್ - ಬೇಸಿನ್ ನಿಯಮಗಳ ನಡುವೆಯೂ 0.90 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರನ್ನು 15 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬಿಸಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದ ನೀರು ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದರು.

ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಕೆಲಸ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮಾಡಬೇಕೇ?: ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಸುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಭೂತ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಭೌಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಎಷ್ಟು ನೀರು ಅಗತ್ಯವಿದೆ? ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಕೆಲಸ. ಈ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಗಳಿಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟುವುದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನ್ಯಾಯಲಯವೇ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೀವ್ರವಾಗಿ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು.

ಅಲ್ಲದೇ, ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ತುರ್ತು ಕ್ರಮಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಹಾಗೂ ಖಾತರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬುಧವಾರದೊಳಗೆ ಸಮಗ್ರ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಿತು.

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TAGGED:

BENGALURU
HIGH COURT
ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಅಭಾವ
ಸಿರಾ
DRINKING WATER SHORTAGE

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