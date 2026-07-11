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ಮುಂಗಾರು ಮುನಿಸಿನಿಂದ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೆ ಅಭಾವ: ಅನಗತ್ಯ ನೀರು ಪೋಲು ಮಾಡಿದವರಿಂದ ದಂಡ ವಸೂಲಿ

ಪಾಲಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದರೂ ಸಹ ಕೆಲವರು ನೀರನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಪೋಲು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Drinking water shortage: Fines to be collected from those who waste water unnecessarily
ಅನಗತ್ಯ ನೀರು ಪೋಲು ಮಾಡದಂತೆ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮನವಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 11, 2026 at 2:00 PM IST

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ದಾವಣಗೆರೆ: ಈ ಬಾರಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಮುನಿಸಿಕೊಂಡ ಪರಿಣಾಮ ಬರ ಆವರಿಸಿರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಪೋಲು ಮಾಡದಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಜಿ.ಎಂ. ಗಂಗಾಧರಸ್ವಾಮಿ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ನೀರನ್ನು ರಸ್ತೆಗೆ ಚೆಲ್ಲುವುದು, ಪೈಪ್ ಅಳವಡಿಸಿ ವಾಹನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀರು ಪೊಲು ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಜಿ.ಎಂ.ಗಂಗಾಧರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ (ETV Bharat)

ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ವಾಹನಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಲು ಹಾಗೂ ಮನೆ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಪೈಪ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ನೂರಾರು ಲೀಟರ್ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಪೋಲು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾನು ಖುದ್ದಾಗಿ ಗಮನಿಸಿರುವೆ. ಪಾಲಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದರೂ ಸಹ ಕೆಲವರು ನೀರನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಪೋಲು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ನೀರು ಪೋಲು ಮಾಡಿದವರಿಂದ ದಂಡ ವಸೂಲಿ: ನಗರದ ಎಸ್. ಎಸ್. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಪೈಪ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನು ಪೋಲು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ನೋಟಿಸ್‌ ನೀಡಿ, ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Drinking water shortage: Fines to be collected from those who waste water unnecessarily
ಅನಗತ್ಯ ನೀರು ಪೋಲು ಮಾಡದಂತೆ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮನವಿ (ETV Bharat)

ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಪೋಲು ಮಾಡುವ ಮನೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಅಂತಹ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಯಾವುದೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡದೆ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು (Water Connection) ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Drinking water shortage: Fines to be collected from those who waste water unnecessarily
ಅನಗತ್ಯ ನೀರು ಪೋಲು ಮಾಡದಂತೆ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮನವಿ (ETV Bharat)

ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಹಕರಿಸಿ: ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಕೆಲವರು ನೀರು ಪೋಲು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿ ಬಂದಿರುವೆ. ವಿನಾಕಾರಣ ಸಾವಿರಾರು ಲೀಟರ್ ನೀರು ಪೋಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವರು ಪೈಪ್​ ಹಚ್ಚಿ ಕಾರು, ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಶುಚಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಸಹ ಕಂಡು ಬಂದಿತು. ಈ ವರ್ಷ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಿಂದ ನೀರು ಪಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯಯ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಮನೆ ಮುಂದೆ ವಾಹನ ತೋಳೆಯಬೇಕಾ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಆದರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಪೋಲು ಮಾಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ?. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ ಎಂದು ಡಿಸಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Drinking water shortage: Fines to be collected from those who waste water unnecessarily
ಅನಗತ್ಯ ನೀರು ಪೋಲು ಮಾಡದಂತೆ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮನವಿ (ETV Bharat)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ‌ ಜಲಾಶಯಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಜೀವಕಳೆ ತಂದ ಮಳೆ: ಈಗಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಹೀಗಿದೆ

TAGGED:

UNNECESSARY WATER WASTE
ದಂಡ ವಸೂಲಿ
DAVANAGERE
ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಕೊರತೆ
WATER SHORTAGE

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