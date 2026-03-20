ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಬೇಸಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಹಾಹಾಕಾರ;ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿಇಒ ಹೇಳೋದೇನು?
Published : March 20, 2026 at 1:38 PM IST
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಪಂಚ ನದಿಗಳ ಉಗಮದ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಬೇಸಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣವಾಗಿದೆ. ಸಮುದ್ರದ ಅಡಿ ಉಪ್ಪಿಗೆ ಬರವೆಂಬಂತೆ, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಐದು ನದಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿ ಹರಿದರೂ ಸಹ ದಶಕಗಳಿಂದಲೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಿತಿ ಮೀರಿ ಹೋಗಿದೆ. ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಜೊತೆ ಅರೆ ಮಲೆನಾಡಿನ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಹನಿ ನೀರಿಗೆ ಹಾಹಾಕಾರ ಉಂಟಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರದಿಂದ ಸ್ವಲ್ವ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಲಕ್ಯಾ, ಹಳೇ ಲಕ್ಯಾ, ಬೆಳವಾಡಿ, ಕಳಸಾಪುರ, ಕಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹನಿ ನೀರಿಗೂ ಹಾಹಾಕಾರ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ನೀರು ತರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೂ ಬರಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ, ಬೇಸಿಗೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ನೀರಿಗಾಗಿ ಹಾಹಾಕಾರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ.
ದನಕರುಗಳ ಕಥೆ ಹೇಳುವಂತಿಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಐದು ನದಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳೊದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಜನ ನಾಯಕರು ಸೋತಿದ್ದಾರೆ. ಕಡೂರು, ಅಜ್ಜಂಪುರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಕೆಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ಪರದಾಡುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಬಯಲು ಸೀಮೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಕೂಡಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನ ಒದಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೂ ಸಹ ನೀರಿಗಾಗಿ ಪರದಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರೋದು ಮಾತ್ರ ನಿಂತಿಲ್ಲ.
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಒ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಕೀರ್ತನಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ, ಈಗಿರುವ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹಾಗೂ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವ ಬೋರ್ಗಳನ್ನು ರೀ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
'ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಬೋರಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೋರಿದ್ದರೂ ನೀರು ಬತ್ತಿ ಹೋಗುವ ಕಂಪ್ಲೆಂಟ್ಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಮಳಲೂರು ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಬೋರ್ಗಳನ್ನು ಕೊರೆದರೂ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬೋರ್ ವೆಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನು ಕೊಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಕೆಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಕೊಡಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ನೀರು ಬಿಡುವ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
'ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಬೇಕು. ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದರೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ನಾಲ್ಕು ಇಂಚಿನವರೆಗೂ ನೀರು ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಒಂದು, ಒಂದೂವರೆ ಇಂಚಿಗೆ ನೀರು ಇಳಿದಿದೆ. ಜನರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಜೊತೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಬೇಸಿಗೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಂಪುರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಳಲೂರು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಮಟ್ಟದ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ವಸ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಅಂಬಳೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ರೀತಿಯ ಬರಗಾಲದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. 2024ರಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ: ಹಾಗಂತ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದ್ದಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವು ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲೇ ಬಂದರೂ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 24 ರಿಂದ 27 ಹಳ್ಳಿಗಳ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೀರು ಬರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವಾ? ಎಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಲವು ಭಾಗದ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ 9 ರಿಂದ 10 ಕಿ.ಮೀಗಳ ದೂರದಿಂದ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನು ತಂದು ಜನರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಅಜ್ಜಂಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಚ್ಚನಕಟ್ಟೆ ಎಂಬ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮಳಲೂರಿನ ಎರಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮಳೆ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೆಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈಗ ನಾಲ್ಕು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ನೀರು ಮೂರು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಇಳಿಮುಖವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಾರದು ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವಂತಹ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳಿಗೆ ರೀ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬೋರ್ ವೆಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಹೊಸ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳನ್ನ ಕೊರೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನು ಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
