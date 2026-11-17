ಬೇಸಿಗೆಗೆ ಮುನ್ನವೇ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ: ಗುಡಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಬದುಕು ದುಸ್ತರ
ದಾವಣಗೆರೆಯ ಗುಡಾಳ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈಗಲೇ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ತಲೆದೋರಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹನಿ ನೀರಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 17, 2026 at 7:20 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮುನ್ನವೇ ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡಾಳ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹನಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನಿತ್ಯ ಪರದಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳಿದ್ದು, ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಸದ್ಯ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ ನೀರು ಬರೋದು, ನಿಲ್ಲುವುದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಗ್ರಾಪಂ ಬೀಗ ಜಡಿದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೂರು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಬಿಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ನೀರು ಹಿಡಿಯಲು ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ನಿದ್ದೆಗೆಟ್ಟು ಪಾಳೆ ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಳ್ಳುವ ಗಾಡಿಗಳ ಸಮೇತ ಕೊಡಗಳನ್ನು ತಂದು, ನಲ್ಲಿಗಳ ಮುಂದೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಟ್ಟಲೆ ಸರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜನ ನಿಲ್ಲುವ ದೃಶ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರು ದಿನಗೂಲಿ ನಂಬಿ ಬದುಕುವ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನೀರಿಗಾಗಿ ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾದು ಕುಳಿತರೆ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೂಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯಲು ಹನಿ ನೀರೂ ಸಿಗದಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಅಳಲನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.
ಅದರಲ್ಲೂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಭಾವಿ ಸಚಿವರಿದ್ದರೂ, ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕ ಕೆ.ಎಸ್. ಬಸವಂತಪ್ಪ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಈ ಗ್ರಾಮ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಯಾರೂ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವಂತೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರೆಸಿ, ಸಮರ್ಪಕ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸದಿದ್ದರೆ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಲ್ಲದೇ ಗ್ರಾಪಂಗೆ ಬೀಗ ಜಡಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪಿಡಿಒ ಮುಂದೆ ನೀರಿಗಾಗಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಬೀಗ ತೆಗೆಯುವಂತೆ ಪಿಡಿಒ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು ಕೂಡ ಕೆಳದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮೊದಲು ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಕೊರೆಸುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟರು. ಅಲ್ಲದೆ ಸಚಿವ ಬಸವಂತಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡದ ಕಾರಣ ಹಿಡಿಶಾಪ ಹಾಕಿ ಜನ ಧಿಕ್ಕಾರ ಹಾಕಿದರು.
ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಗುಡಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಇದಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೂ ತಟ್ಟಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ಸೇವಿಸಲು ನೀರಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಈಗಾಗಲೇ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರು ತರಿಸಿದ್ದು, ಅದರ ಹಣವನ್ನು ಕೂಡ ಪಂಚಾಯತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಿದರು. ತಕ್ಷಣ ಬೋರ್ ವೇಲ್ ಕೊರೆಸಿ ನೀರು ನೀಡಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಇನ್ನು ಸಚಿವ ಕೆ.ಎಸ್. ಬಸವಂತಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೇ ಗುಡಾಳ್ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರೆಸಲು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದು ನಾಳೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರೆಸಿ. ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಸದ್ಯ ಗುಡಾಳ್ ಗ್ರಾಪಂ ಬೀಗ ಜಡಿದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
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