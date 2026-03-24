ETV Bharat / state

ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಂಬೊರ್ಗಿನಿ ಕಾರು ಡ್ರಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಕೇಸ್: ಮುತ್ತಪ್ಪ ರೈ ಪುತ್ರನಿಗೆ ಜಾಮೀನು ಮಂಜೂರು

ಐಷಾರಾಮಿ ಲಾಂಬೊರ್ಗಿನಿ ಕಾರು ಡ್ರಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿ ರಿಕ್ಕಿ‌ ರೈಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಜಾಮೀನು ನೀಡಿದೆ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಡ್ರಿಫ್ಟಿಂಗ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 24, 2026 at 11:36 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರು ಡ್ರಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ‌ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಿ.ಮುತ್ತಪ್ಪ ರೈ ಪುತ್ರ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮಿ ರಿಕ್ಕಿ ರೈ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ 5ನೇ ಸಂಚಾರಿ ದಂಡ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸೋಮವಾರ ಜಾಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೆ. ತನಿಖೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಾಂಡ್ ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬರ ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಪಡೆದು ಜಾಮೀನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಸೋಮವಾರ ರಿಕ್ಕಿ ರೈ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಖುದ್ದು ಹಾಜರಾಗಿ ಜಾಮೀನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾದರು.

"ರಿಕ್ಕಿ ರೈ ಅವರು ಕಾರಿನಿಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಚಾಲಕ ಕಾರು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಕಾರು ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಕಾರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿರುವ ಚಾಲಕನ ಕೌಶಲವನ್ನು ನಾವು ಮೆಚ್ಚಬೇಕು" ಎಂದು ರಿಕ್ಕಿ ರೈ ಪರ ವಕೀಲ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ರಿಕ್ಕಿ ರೈ ಅವರು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಬಂದು ಎರಡು ದಿನಗಳಷ್ಟೇ ಆಗಿತ್ತು. ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್‌ನಿಂದ ಕಾರು ಪಡೆದು ಮಾರ್ಚ್ 21ರಂದು ನಸುಕಿನ ಜಾವ ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸುವಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಯಾಕೆ? ಪೊಲೀಸರು ಎಷ್ಟು ಡ್ರಿಫ್ಟಿಂಗ್, ವ್ಹೀಲಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆಸಿ 2-3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ? ಪ್ರತೀ ಬಾರಿ ರಿಕ್ಕಿ ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವರನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಯಾಕೆ" ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಿ ಡ್ರಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪ ರಿಕ್ಕಿ ರೈ ಮೇಲಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ರೈ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ವಾಹನ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.

ಏನಿದು ಕಾರ್ ಡ್ರಿಫ್ಟಿಂಗ್?: ಕಾರ್ ಡ್ರಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಬುದು ವಾಹನದ ಹಿಂದಿನ ಚಕ್ರಗಳ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಿ, ತಿರುವುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಸಾಹಸಮಯ ಚಾಲನಾ ತಂತ್ರ. ವೇಗ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮೋಟಾರ್‌ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇದಾಗಿದೆ.

TAGGED:

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.