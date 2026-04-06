ಬತ್ತಿದ ವರದಾ ನದಿ: ವರ್ತಿ ನೀರಿನತ್ತ ಹಾವೇರಿಯ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು

ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ವರದಾ ನದಿ ನೀರು ಬಳಸುವ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ತಿ ನೀರನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 6, 2026 at 8:20 AM IST

Updated : April 6, 2026 at 8:51 AM IST

ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾನಗಲ್, ಸವಣೂರು, ಶಿಗ್ಗಾಂವ್ ಮತ್ತು ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೆ ವರದಾ ನದಿಯೇ ವರದಾನ. ವರ್ಷದ ಆರು ತಿಂಗಳು ಮಳೆಯಿಂದ ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿ ಇದೀಗ ಬೇಸಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವರದೆಯ ಒಡಲು ಬರಿದಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನಿಂದಾ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ವರದೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರು ವರದೆಯ ಬತ್ತಿದ ಒಡಲಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ತೆಗೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ನೀರು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವರದಾ ನದಿ ಹರಿದುಹೋಗುವ ಗ್ರಾಮಗಳೆಲ್ಲ ನೀರಿಗಾಗಿ ವರದೆಯನ್ನೇ ಅವಲಂಭಿಸಿವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಸಹ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ವರದಾ ನದಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. ಆದರೆ, ಬೇಸಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವರದಾ ನದಿಯ ತಟದಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಈ ರೀತಿ ವರದಾ ನದಿಯ ತಟದಲ್ಲಿನ ವರ್ತಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡಗ್ರಾಮಗವಾಗಿರುವ ಕರ್ಜಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ವರದಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಹೋದರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ದೃಷ್ಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ. ವರದಾ ನದಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಆವಾಗ ನಾವು ವರದಾ ನದಿ ನೀರು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ತಿ ನೀರನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು.

ಅಡುಗೆ ರುಚಿ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮ: ಈ ರೀತಿಯ ವರ್ತಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನದಿಯ ಒಳಗನಿಂದ ಮರಳಿನಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ನೀರಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಅಡುಗೆ ಬಹುಬೇಗ ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಿಂದ ‘ ಸಹ ಜನರು ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅದರಿಂದ ಮೊಣಕಾಲು ಮೊಣಕೈಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಬಿಡುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಳೆ ಸಹ ಬೇಯುವುದಿಲ್ಲ ಕುಡಿಯಲು ರುಚಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು.

ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲಮಟ್ಟ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀರು ಎತ್ತಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೈಪ್‌ಗಳು ಜಂಕ್ ಹತ್ತಿರ ಇರುವುದರಿಂದ ಆ ವಾಸನೆಯೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಐದು ರೂಪಾಯಿ, 10 ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಿ ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ತಂದ ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾಡಿದ ಅಡುಗೆ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಬಹಳ ಬೇಗ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಮುಂಜಾನೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ: ವರದಾ ನದಿಯ ತಟದಲ್ಲಿನ ಮರಳಿನಲ್ಲಿ ವರ್ತಿ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂಜಾನೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಈ ಗುಂಡಿಗಳಿಂದ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕರ್ಜಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ವರದೆಯ ಬರಿದಾದ ಒಡಲಲ್ಲಿ ವರ್ತಿ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದರಿಂದ ನೀರು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮುಂಜಾನೆ ನಸುಕಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುವ ಇವರ ವರ್ತಿ ನೀರು ಪಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯ ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತೆ. ಕೆಲವರು ಎರಡೆರಡು ಕೊಡಗಳನ್ನು ತಂದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಒಂದೊಂದು ಕೊಡ ತಂದು ನೀರು ತುಂಬುತ್ತಾರೆ. ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ ವರ್ತಿ ಗುಂಡಿಗಳ ಮುಂದೆ ಕೊಡಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ನೀರು ಸೋಸಲು ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕುವ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿನ ನೀರನ್ನು ಮೊಗೆಮೊಗೆದು ತುಂಬುತ್ತಾರೆ. ನದಿಯಲ್ಲಿನ ವರ್ತಿ ಗುಂಡಿಗಳ ಮುಂದೆ ಸರತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸೇರಿದಂತೆ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಜನರು ಮನೆಗೆ ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.

ವರ್ತಿ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿನ ನೀರು ವಾಸನೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಕುಡಿಯಲು ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎರಡ್ಮೂರು ದಿನ ಇಟ್ಟರೂ ಕೆಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಕೆಲ ಹಿರಿಯ ಜೀವಗಳು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗೆ ವರ್ತಿ ನೀರೇ ಗತಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು.

