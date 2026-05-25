ನೈಟಿ, ಹಾಫ್ ಪ್ಯಾಂಟ್, ತುಂಡುಡುಗೆ ಧರಿಸಿದವರಿಗೆ ನೋ ಎಂಟ್ರಿ: ಬೆಳಗಾವಿ ಕಪಿಲೇಶ್ವರ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್ರನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ

ಬೆಳಗಾವಿ ಕಪಿಲೇಶ್ವರ ಮಂದಿರಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್ರನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನಿಷೇಧಿತ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ ಬಂದವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಸಲ ಈ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಡಿ ಎಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕಪಿಲೇಶ್ವರ ಮಂದಿರ ಹಾಗೂ ವಸ್ತ್ರನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವ ಬೋರ್ಡ್​​
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 25, 2026 at 8:09 PM IST

ಬೆಳಗಾವಿ: ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶಿ ಅಂತಲೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಬೆಳಗಾವಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಪಿಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇನ್ಮುಂದೆ ಹಾಫ್ ಪ್ಯಾಂಟ್, ನೈಟಿ ಧರಿಸಿ ಬರುವಂತಿಲ್ಲ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆ ತೊಟ್ಟು ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ಯಾವ ಉಡುಗೆ ತೊಡಬೇಕು, ಯಾವುದು ತೊಡಬಾರದು ಎಂಬ ಫಲಕವನ್ನು ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹೌದು, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ತಮ್ಮ‌ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಿಳಿದಂತಹ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವರಣದಲ್ಲಿನ ಶಿವನ ಮೂರ್ತಿ ಮುಂದೆ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ, ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್ರನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ಕಪಿಲೇಶ್ವರ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್ರನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ

ಪುರುಷರು ಹಾಫ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ (ಬರ್ಮೋಡಾ), ಮಹಿಳೆಯರು ಗೌನ್ ಹಾಗೂ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ತುಂಡುಡುಗೆ ತೊಟ್ಟು ಬರುವಂತಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಯರು ಸೀರೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಉಡುಗೆ ತೊಟ್ಟಿದ್ದರೂ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಫಲಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಷಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನಿತ್ಯವೂ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಹತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶಿವರಾತ್ರಿ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಕಪಿಲೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಮುಗಿ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಹೀಗೆ ಬರುವ ಕೆಲ ಭಕ್ತರು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಬಟ್ಟೆ ತೊಟ್ಟು ಮುಜುಗರ ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿ ಇದೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ವಸ್ತ್ರನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಕಪಿಲೇಶ್ವರ ಮಂದಿರ

ಅಲ್ಲದೇ, ಗೋವಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವ ಭಕ್ತರು, ತಮ್ಮೂರು ಮತ್ತು ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವ ಮುನ್ನ ಕೆಲವು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹಾಫ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಧರಿಸಿ ದೇವಸ್ಥಾನದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಮನೆಗಳ ಮಹಿಳೆಯರು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೌನ್ ಧರಿಸಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಕಪಿಲೇಶ್ವರ, ವಿಷ್ಣುದೇವ, ನವಗ್ರಹ, ಪರಶುರಾಮ, ದತ್ತಾತ್ರೇಯ, ಗಣೇಶ, ನಂದಿ, ನಾಗದೇವರ ಕಟ್ಟೆ, ಕಾಲಭೈರವನಾಥ, ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ, ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಒಂದೇ ಆವರಣದಲ್ಲಿವೆ. ನಿತ್ಯ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಪುನಸ್ಕಾರಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ನಿತ್ಯವೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕಿದೆ ಅಂತಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ವಸ್ತ್ರನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವ ಬೋರ್ಡ್​​

ಟ್ರಸ್ಟಿ ಹೇಳುವುದೇನು?: ಕಪಿಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಟ್ರಸ್ಟಿ ರಾಕೇಶ ಕಲಘಟಗಿ 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ' ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಕೆಲವು ಭಕ್ತರು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದಂತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ‌ ಸಮಿತಿ ಅವರು ಸಭೆ ಸೇರಿ, ಈ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಫಲಕ ಅಳವಡಿಸಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿಷೇಧಿತ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಂದವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಸಲ ಈ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಡಿ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದು, ಭಕ್ತರು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದರು.

ಭಕ್ತರ ಸ್ವಾಗತ: ''ಕಪಿಲೇಶ್ವರ ಮಂದಿರ ದಕ್ಷಿಣದ ಕಾಶಿ ಅಂತಾ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ನಮಗೆಲ್ಲಾ ಶ್ರದ್ಧಾಕೇಂದ್ರ.‌ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆ ತೊಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ನೈಟಿ, ಬರ್ಮೊಡಾ ಧರಿಸಿ ಬರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ನಿರ್ಧಾರ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೀರೆ ತೊಡಬೇಕು. ಬೇರೆ ಡ್ರೆಸ್ ತೊಟ್ಟರೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವೇಲ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು'' ಅಂತಾ ಭಕ್ತೆ ವಿದ್ಯಾ ಕಬ್ಬೂರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

