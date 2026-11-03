NMPA ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ವೆಂಕಟ ರಮಣ ಅಕ್ಕರಾಜು ಭಾರತೀಯ ಕಡಲ ವಿವಿಯ ನೂತನ ಕುಲಪತಿ
ಭಾರತೀಯ ಕಡಲ ವಿವಿಯ ನೂತನ ಕುಲಪತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ನವಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ವೆಂಕಟ ರಮಣ ಅಕ್ಕರಾಜು ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 3, 2026 at 7:31 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಕೇಂದ್ರ ಬಂದರು, ನೌಕಾಯಾನ ಮತ್ತು ಜಲಮಾರ್ಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ದೇಶದ ಏಕೈಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವಾದ ಚೆನ್ನೈನ 'ಭಾರತೀಯ ಕಡಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ'ದ (IMU) ನೂತನ ಕುಲಪತಿಯಾಗಿ ನವಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (NMPA) ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ವೆಂಕಟ ರಮಣ ಅಕ್ಕರಾಜು ಅವರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಆದೇಶದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಂದರು ಮತ್ತು ನೌಕಾಯಾನ ಸಚಿವಾಲಯ ಸೋಮವಾರ (ನ.2) ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಕಡಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಾಯ್ದೆ, 2008ರ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ದಿನದಿಂದ ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಅಥವಾ 70 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗುವವರೆಗೆ (ಯಾವುದು ಮೊದಲೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ) ಕುಲಪತಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಐಎಮ್ಯು ಕುಲಪತಿ ಹುದ್ದೆಯು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದರ್ಜೆಯದ್ದಾಗಿದೆ.
ಡಾ.ವೆಂಕಟ ರಮಣ ಅಕ್ಕರಾಜು ಅವರು ಕಡಲ ಸಾರಿಗೆ, ಬಂದರು ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018 ರಿಂದ 2025ರವರೆಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಎನ್ಎಂಪಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದು, ಬಂದರಿನ ಕಾರ್ಗೋ ವಹಿವಾಟು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಆಧುನೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
2016 ರಿಂದ 2018ರವರೆಗೆ ಕೊಚ್ಚಿನ್ ಪೋರ್ಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಹಾಗೂ 2022 ರಿಂದ 2023ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗೋವಾ ಪೋರ್ಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿಯೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2025 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026ರವರೆಗೆ ಪುಣೆಯ ಖ್ಯಾತ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿಯಾದ 'ಶ್ರೀ ಟೆಕ್ ಡಾಟಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್'ನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಭವದ ಜೊತೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನಾ ವಲಯದಲ್ಲೂ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಡಾ.ಅಕ್ಕರಾಜು ಅವರು ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜರ್ನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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