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ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸದಿದ್ದರೂ ಒಲಿದ ಕೆಎಂಸಿಆರ್​ಐ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಟ್ಟ: ಡಾ.ಉದಯ ಬಾಂದೆ ನೂತನ ಸಾರಥಿ

ಡಾ.ಉದಯ ಬಾಂದೆ ಅವರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೂತನ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

Dr. Udaya Baande elected as new director of KMCRI
ಕೆಎಂಸಿಆರ್​ಐ ನೂತನ ಸಾರಥಿ ಡಾ. ಉದಯ ಬಾಂದೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 1, 2026 at 2:42 PM IST

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ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಕರ್ನಾಟಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ(ಕೆಎಂಸಿಆರ್‌ಐ)ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ಭಾರಿ ಪೈಪೋಟಿಯ‌ ನಡುವೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಮೆಡಿಸನ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ.ಉದಯ ಬಾಂದೆ ಅವರನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಬಾಂದೆ ಅವರು ಇಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.

ನಿರ್ದೇಶಕರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಗುರುವಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಕಾಸಸೌಧದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಸಂದರ್ಶನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಧಾರವಾಡದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪೀಠ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಕೆಎಂಸಿಆರ್‌ಐಗೆ ಪ್ರಭಾರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನಾಗಿ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ದು,‌ ಇಂದು ಆದೇಶ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.

ಹಾಲಿ ಪ್ರಭಾರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದ ಡಾ. ಕೆ.ಎಫ್. ಕಮ್ಮಾರ ಅವರು ಜು. 31ರಂದು ಸೇವಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಹೀಗಾಗಿ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ತೆರವುಗೊಂಡು, ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನೇಮಕಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಪ್ರಭಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಡಾ. ಬಾಂದೆ ಅವರನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಆದರೆ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಹುದ್ದೆಗಾಗಿ 17 ಜನ ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಜೇಷ್ಠತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 17 ಜನ ವೈದ್ಯರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 10 ಜನ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ‌ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ

Dr. Udaya Baande elected as new director of KMCRI
ಡಾ.ಉದಯ ಬಾಂದೆ (ETV Bharat)
ನಿರ್ದೇಶಕ ಹುದ್ದೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಡಿಮ್ಹಾನ್ಸ್ ಪ್ರಭಾರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಅರುಣಕುಮಾರ ಚವ್ಹಾಣ ಎಂಬುವರು ರಾಜ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿ, ಸಂದರ್ಶನ ನೇಮಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಎಂಸಿಆರ್‌ಐನ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾನದಂಡ ಮತ್ತು ನಿಯಮಾವಳಿ ಅನುಸರಿಸದೇ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅರ್ಹರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ತಡೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸಂದರ್ಶನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಿದೆ.

ಆದರೆ, ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ 17 ಜನ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದ ಡಾ. ಉದಯ ಬಾಂದೆ ಅವರನ್ನು ಕೆಎಂಸಿಆರ್‌ಐನ ಪ್ರಭಾರ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ.

'ಸರ್ಕಾರ ತಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಬದ್ದ ಎಂದು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಕೆಲ ವೈದ್ಯರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ‌ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ತಮ್ಮನ್ನು ಕೆಎಂಸಿಆರ್‌ಐನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ನೀಡಿದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿಷ್ಠೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುವೆ. - ಡಾ.ಉದಯ ಬಾಂದೆ, ಪ್ರಭಾರ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೆಎಂಸಿಆರ್‌ಐ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕೆಎಂಸಿ‌ಆರ್​​ಐ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹುದ್ದೆ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ

TAGGED:

KMCRI NEW DIRECTOR
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ಕೆಎಂಸಿಆರ್​ಐ ನೂತನ ನಿರ್ದೇಶಕ
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