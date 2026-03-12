'ಡಾ.ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ವೃತ್ತ' ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಊರಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ದಂಪತಿ
ನಟ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಾಳವಾಡಿಯ ಗಾಜನೂರಿನಲ್ಲಿ ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ವೃತ್ತ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.
Published : March 12, 2026 at 12:58 PM IST|
Updated : March 12, 2026 at 1:19 PM IST
ಚಾಮರಾಜನಗರ: ನಟ ಡಾ.ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಹುಟ್ಟೂರು, ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಾಳವಾಡಿಯ ಗಾಜನೂರಿನಲ್ಲಿ 'ಡಾ.ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ವೃತ್ತ' ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್, ಪತ್ನಿ ಗೀತಾ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತಂಡ ಬುಧವಾರ ದೊಡ್ಡ ಗಾಜನೂರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಅಣ್ಣಾವ್ರ ನೆನಪನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದರು.
ಅಣ್ಣಾವ್ರ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾಣ ದೊಡ್ಡ ಆಲದ ಮರದ ಬಳಿ ಶಿವಣ್ಣ ದಂಪತಿ ಕೆಲಹೊತ್ತು ಕುಳಿತು ಫೋಟೋಗೆ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಗ್ರಾಮದ ಹಳೇ ಮನೆ, ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಊರಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ತವರಿನ ಪ್ರೇಮ ಮೆರೆದರು.
ಶಿವಣ್ಣ ಊರಿಗೆ ಬಂದ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟನೊಂದಿಗೆ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.
ಶಿವಣ್ಣನ 'ಆಪರೇಷನ್ ಡ್ರೀಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ 666' ಸಿನಿಮಾ ಕುರಿತು: 'ಗೋಧಿ ಬಣ್ಣ ಸಾಧಾರಣ ಮೈಕಟ್ಟು', 'ಕವಲುದಾರಿ', 'ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ' ಎಂಬಂತಹ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹೇಮಂತ್ ರಾವ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರವೇ 'ಆಪರೇಷನ್ ಡ್ರೀಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ 666'. ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರತಂಡ ತಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕಸದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಖ್ಯಾತ ನಟಿ, ತಮಿಳಿನ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತೆ ಅದಿತಿ ಬಾಲನ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಏಜೆಂಟ್ ಕಾವೇರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಅದಿತಿ ಬಾಲನ್ 'ಅರುವಿ' ಎಂಬ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೇ ಉತ್ತಮ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದರು. ತದನಂತರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಿಲ್ಲರ್, ಪಡವೆಟ್ಟು ಸೇರಿ ಕೆಲ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಕನ್ನಡದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಏಜೆಂಟ್ ಕಾವೇರಿ ಎಂಬ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
